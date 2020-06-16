即便國考被視為最公平的取才方式，但廢除考試院的聲浪從未斷過，因為舞弊就安然大方地藏在考試制度內。圖／取自考試院網站

高雄地檢署、廉政署南部地區調查組查獲黃姓中油員工為首的最大代考舞弊集團，以每人百萬元前後不等代價，協助29人違法代考國營事業或警專，不法獲利達5358萬多元。欣見相關單位查弊有成，只是舞弊集團只是冰山一角。至於那些藏在現有制度中的舞弊，又該如何？

這些舞弊集團從變造身分證件到代考，從而獲利甚鉅，固然不法可恨。但窩藏在制度上的舞弊勾結，卻鮮少見媒體批露或相關單位徹查，如考試委員在補習班或學校兼職或賣書，甚或典試委員就直接洩題舞弊護航特定學生，讓學生全數考取等等情形。因此，即便國考被視為最公平的取才方式，但廢除考試院的聲浪從未斷過，因為舞弊就安然大方地藏在考試制度內，不管是難以預防或消除，總之，主管公平取才的考試院，內部就已被特定人士用不公平、取巧的方式洩題、賣題或賣書以獲利，這豈不諷刺？

關係比本事重要的畸形現象

除此之外，如果沒考上國家考試也無妨，不管是實力不夠、能力不好，甚或沒有財力補習都無妨。只要繞個圈、拐個彎，透過關係到地方的鄉鎮公所或行政單位當臨時僱員，只要關係搞得定，不用公務人員資格，照樣在公家機關幹到退休。這類人等不乏認真任事，但多數是「能混就混、能撈救撈」者流，原因無它，這類人透過地方首長、議員或地方人士而安插的工作，除了各式親友關係之外，不外乎是錢。傳統上用錢打通關係、用錢買到工作或官位。因此，既然錢就就可以喬到的工作，心態上自然就容易徇私枉法、甚至貪贓成習，以致吏治不清、行政效率不彰。這套法則，在全台各地行之有年，國民黨時代如此，現在民進黨執政了，甚至連無黨或小黨執政的縣市也未改變多少。

若真要說有所改變，大概就是手法更精進了。過去要安插工作或官位是「提錢辦理」，現在卻是以選舉當平台。所以安排工作不用「提錢辦理」，但選舉一到，職位相對應的政治獻金就該送上。為保住工作，捐出政治獻金就像買保險一樣，既正大光明又理所當然，兩者共生共利，說好聽一點叫雙贏，說難聽一點叫共犯結構，當然也可以叫歷史共業，只要全國上下持續擴大進行，未來除罪就可一次搞定。

由上述而衍生所及，樁腳就成了重要的人物。樁腳一邊可以挾選票要求替人安排工作，另一邊也可以替候選人爭取政治獻金，必要時還可以直接當「余文」，替政治人物頂起難以開脫的罪，以換取未來更大的政治能量與交易。因此，樁腳可以說是民主掮客，身分更可以多重，更潛藏在各階層，從村里長到縣市議員，甚或各地方機關的主任等等。

考試作弊，人人恨之，不定罪不足以彰顯公平正義；而樁腳成了民主掮客、巧弄民主機制、操弄國家的工作機會，人們卻不自知或習以為常，這豈不荒謬？