政府將頒發「褒揚令」給前行政院長郝柏村，但郝柏村的文膽、考試委員周玉山，在受訪時強調，郝生前交待，「過世後若民進黨執政⋯不接受褒揚令」，因為郝強調他一生就是愛中國不愛中共 ，愛台灣不愛台獨......。圖／取自維基共享資源（資料照）

在官場「出將入相」過的郝柏村，日前以ㄧ百零一歲嵩齡辭世，朝野基於「死者為大」或人情之常，幾乎呈現ㄧ片有口皆碑般的推崇聲浪⋯堪稱身後「備極哀榮」；不過，由於總統小英在回應記者發問政府是否頒發「褒揚令」？她回應指稱「郝柏村對國家有貢獻，尤其八二三炮戰期間，對國家貢獻很大」，「褒揚令是理所當然的事情」！對此事下文，郝龍斌是表報達其父生前提過「為國家做事是盡本分，不需要任何哀榮。對於總統府及國家的肯定，家屬表示感謝」。

但是，身為郝柏村生前文膽的考試委員周玉山，在受訪時被詢及會接受「褒揚令」否？他則強調郝生前交待兩件事：第一是不要「插管」、第二就是「過世後若民進黨執政⋯不接受褒揚令」，因為郝強調他一生就是愛中國不愛中共 ，愛台灣不愛台獨…

這個引發爭議的「褒揚令」，依法條規定是：《褒揚條例》第一條載明褒揚宗旨是「為褒揚國民立德、立功、立言，貢獻國家，激勵當世，垂之史冊，昭示來茲，特制定本條例」，第二條則明文規定有下列各款情事之一者，依本條例褒揚之，「德行崇劭，流風廣被，足以轉移習尚，為世楷模者」⋯等十一條，單是援引這兩條例，恐怕就有「變數」⋯因為在報社製作的「郝柏村情仇/ 沉浮、擁蔣挺李，恩怨情仇」特稿中，小標題居然是「政治選擇終有代價」！隨後在「錯誤的政治選擇」篇幅中，提及「讓郝晚年付出代價，兩千年民進黨執政，扁政府利用採購拉法葉艦冤錯假案，攻訐郝涉弊，郝纏訟司法多年，人格品德受羞辱」⋯不啻讓人覺得與「褒揚」顯得格外突兀與弔詭。

因為所謂「冤錯假案」的這四字，對台灣政府而言實有點「大不敬」！畢竟「拉案」確實已被瑞士檢方凍結到九點二億多美元佣金（軍火回扣則高達十八點六九%）！加上台北地檢署也對軍方高層「涉案者」具體求刑過十八年等重刑，後來政壇還為這案件被抖出時任檢察總長的黃世銘，居然曾「施壓」檢方莫再上訴⋯等等非常詭異事件！故怎可能會是潑髒水「冤錯假案」呢？

拉法葉案非「冤錯假案」

如以當年由阿扁總統下令「不惜動搖國本辦到底」之重大宣示，他更曾在自己出版的《相信台灣》一書，第六章的「公平正義」單元中針對「拉案」，以白紙黑字留下了詳實紀載！表示他在立委任內曾下結論，因該案是「層級很高、且不止一人」「至於拉法葉弊案，現在的關鍵是查察資金的流向」「我很用心想破案！因為這個案子ㄧ日不破，我也沒面子」「總有一天，法網恢恢、疏而不漏」，則怎可能是阿扁會不想破案？

除阿扁以總統之尊公開表態外，前總統李登輝也在其受訪付梓的「執政告白實錄」一書中，在卷七之「決策憶往人和事」內，曾特別撰述「拉法葉艦全揭秘」單元！刻意提到「監察院以重大違失理由，正式彈劾當年負責決策、規劃、執行的葉昌桐、雷學明、姚能君三位前海軍將領」！藉此強調沒「冤錯假案」；事實上，連藍營出身的前駐美軍事採購團團長溫哈熊，生前接受中研院訪問出版的回憶錄專書內，在第七章「漫談幾位人物與事件」中提到「尹清楓案與郭力恆」兩位海軍知名人物，個中直陳「就是因為這案子如果再辦下去，還要牽扯到若干人下來」，便不難管窺「事出有因」！可見藍綠雙方的軍政界，絕大多數人都瞭然插手的「影武者」是既存事實。

正由於事實如此「公道自在人心」，所以，當坊間統媒還敢扯郝柏村「曾經陷入過冤錯假案」？其文膽也表態「過世後若民進黨執政⋯不接受褒揚令」，儼然像似自找下台階？故正本清源之道⋯最好是別再繼續「逆勢」操作與報導，他生前曾放話過「就算台灣有兩千兩百九十九萬九千九百九十九人支持台獨，只剩下他一個，也要反對台獨」！臨終前最後對其子郝龍斌耳提面命交代遺言也是反台獨，臨終前都還堅持「反獨促統」！且讓「人死為大」的往生者能在蓋棺論定前莫再橫生枝節⋯當然，活在世間者則更需「手下留情」。

（本文轉載自綠色廣播電台）