李筱峰教授：那些罵人數典忘祖的人，往往只會背誦「黨國教育」配給（灌輸）給他的一些界定模糊的「中華兒女」、「炎黃子孫」之類的政治神話，真正要他們去追尋自己近幾代的祖先，卻茫然不知。圖為李筱峰教授2017年3月出席彭明敏教授「寫給台灣的備忘錄」新書發表會。圖／張家銘，民報資料照

前言

最近有一位先生強調台灣人都是「琶侃國人」，我們要「復國」。原來他將西方文獻中曾經稱台灣為Paccan，就譯為「琶侃」（學者多譯為「北港」），而且他還強調台灣根本沒有來自閩粵的移民，全都是原住民琶侃人漢化的。我提出質疑，因此，他開始罵我是「華奴化後的無恥嘴臉」、「在學習支那厚黑學後認盜作祖，臉皮也真的養成如支那人的厚比城牆」「直到現在還不承認自己的祖先，甚至污衊祖先，真是禽獸不如」。

這位在臉書上不斷罵我「數典忘祖」（統派中國人也這樣罵我）的人，讓我想起，我現在正在進行的回憶錄，其中有一章剛好就叫做〈數典不忘祖〉，現在我就節錄其中一兩節，回答這位「琶侃人」。

年少時代我曾聽我祖父不只一次告訴我們，我們祖先是從福建同安來的。祖父還可以唸出他的祖父的原居地址是「福建省泉州府同安縣山邊里18都」。因此，年輕時代如果有人問我祖先哪裡來？我會不假思索地回答：「我五代以前的祖先來自福建同安」。

但是覺醒之後（我有兩次的覺醒，容本書後敘），我不再這樣回答了。現在若問我祖先哪裡來？我會反問：「你問的是我的哪一代的哪一位祖先？」因為我的祖先眾多，有父系，有母系，怎麼可能全部都來自中國福建同安？

數十年來，我努力去數典追尋，替自己做出五代內的「祖譜」(pedigree chart)，以下是我五代內的祖譜（請注意！是「祖先譜係」的「祖譜」，不是傳統以男性為中心的「族譜」）：



李筱峰教授整理的五代「祖譜」(pedigree chart)。圖／李筱峰提供

我的第一代祖先就是父母二人，第二代祖先就是內外祖父母共4人，所以往上推，第N代祖先就是2的N次方，第五代祖先是2的5次方共計32人。我以前回答說「我五代前的祖先來自福建同安」，這可能嗎？第五代的32位祖先怎麼可能那麼湊巧都來自福建同安？原來我以前說的「五代以前的祖先」，只是指我的爸爸的爸爸的爸爸的爸爸的爸爸，那位叫做「李巖」的祖先。其餘的31位祖先都沒有算進去，這太數典忘祖了吧！我姓李，但並非只有姓李的才是我的祖先，我五代之內的祖先查得出姓名的就有林、葉、董、楊、黃、吳、蔡、柯、謝、周等姓，還有許多未查出來（打上問號）的，他/她們都是我的血脈所承自的祖先。

跳出男性父權與漢族中心的祖先觀

這個父系、母系並重的「祖譜」，與傳統的「族譜」意義迥然不同：

一、打破男性父權中心，建立男女平權的祖先觀。請再看看我上面的祖譜表，任何一個格子（不論有無姓名）都代表一位祖先，設若他/她們當中有任何一個人不存在(也就是任何一個格子如果沒有了)，往下就沒有我的出現，可見他/她們與我的關係之密切，可見男女祖先同等重要。傳統的「宗祠」、「祭祖」，只祭拜同姓祖先（亦即表中最左的那一欄位），其他的祖先都不在祭拜範圍，簡直數典忘祖！傳統的「族譜」完全是以父權社會男性中心為思考，設定某一男性(如來台開基者)為基點﹐往下記列歷代子嗣﹐我只是其後代子嗣之一。這種「族譜」又往往不列妻室全名﹐而只寫黃氏﹑林氏等，完全不把女性看在眼裡。

二、打破漢族中心，建立「原、漢並重」的祖先觀。我五代以內的祖先加起來共62位，這62人全都來自唐山的漢人或純漢人後裔嗎？怎麼可能？難道平埔族都滅種，而由來自閩粵的移民所取代？這裡面當然有許多平埔族或具平埔族血統的祖先。雖然全部都是漢姓，但其中說不定也有清乾隆時代給南島民族的「賜姓」。如果再往上追溯更多的祖先，可能平埔族出現的比例更高。所以，如果只有「唐山公」才算祖先，則對平埔祖先（或稱南島語族祖先）也簡直數典忘祖！以我所知，在我的祖先當中﹐有許多是屬於南島民族的平埔族西拉雅人(包括麻豆社﹑蕭壟社)。我曾經將我的祖譜展示給研究台灣血統的權威林媽利教授看，林教授指出其中第四代祖先的「吳意（哀娘）」可能是平埔族，她說「哀娘」的稱呼常出現在早年的平埔族人。林教授這一提醒，也讓我想起，今天台南新化（以前的「大目降社」所在地）就有許多姓「哀」的平埔族後裔。

許多心向中國的「統」派，常常辱罵「台獨是數典忘祖」。我每次被辱罵「數典忘祖」時，就很想找對方比賽，看看誰列出自己祖先的名字列得多？那些罵人數典忘祖的人，往往只會背誦「黨國教育」配給（灌輸）給他的一些界定模糊的「中華兒女」、「炎黃子孫」之類的政治神話，真正要他們去追尋自己近幾代的祖先，卻茫然不知。追蹤不出結果還無所謂，問題是他們根本沒有想要追蹤，因為他們心中完全沒有母系祖先的存在，這才真的數典忘祖！

我前面所做的祖譜，是得自一位美國朋友給我的靈感。我認識一位美國朋友﹐他是來自美國加州的Ronald B McGhie(漢名牧漢龍)先生。有一次閒聊中，他談到他正在建立他的「祖譜」(pedigree chart)，他出示他所追蹤建立的祖先譜系表給我看，我的眼睛頓然為之一亮。

這位美國朋友以他本身為基點，往上追溯他的祖先，父系祖先與母系祖先並重，追蹤歷代祖先的姓名﹑出生年﹑出生地，列表記錄。他本人出生於美國加州﹐他的第一代祖先兩人(即父母親)和第二代祖先4人(即內祖父母﹑外祖父母)則是猶他州鹽湖城的人﹔第三代祖先8人(曾祖父母)當中，出現兩位丹麥人﹔再往上推的第四代祖先16人當中，出現3個丹麥人、1個瑞典人、2個蘇格蘭人、2個英格蘭人﹔到了第五代祖先32人，雖然沒有完全掌握到，但出現的不同籍貫更多，除了丹麥、瑞典、蘇格蘭、英格蘭之外，又有愛爾蘭人和冰島人。

這位美國朋友的「祖譜」給我很大的啟發，美國人牧漢龍先生的祖先們，各有不同的籍貫或國籍。喜歡用「祖籍」來思考「國籍」的所謂「中國人」，看了這份「祖譜」之後，是否會罵「美獨」份子「數典忘祖」呢？

原來我是雜種

國家不是建立在血緣的基礎上，祖先則當然是以血緣為思考。建立獨立自由的國家當然是我的理想，但了解自己的血緣，也是出於好奇和情感。為了瞭解自己的血緣，我特地請林媽利醫師幫我抽血化驗，結果報告出來了。以下是林教授給我的血統分析報告：



李筱峰教授血統分析報告。圖／李筱峰提供

報告的結論說：「李筱峰先生的母系血緣應來自印度東北方的少數民族。父系血緣為非華人東南亞的血緣。組織抗原屬於閩越族人的血緣。」我不僅有南島民族血緣（報告中使用「非華人東南亞血緣」）以及來自中國的閩越族。所以我的血統不是單一來自中國，也不是單一源自台灣原住民族，而是混血的。我相信台灣人當中像我這樣混血的人很多（根據林媽利醫師的研究報告，比例高達85%）。更讓我驚訝的是，我的母系血緣竟然還有來自印度東北方的少數民族。當我得知我有印度血統時，我哈哈大笑告訴林媽利醫師：「你知道我小時候的綽號叫什麼嗎？我小時候很黑，家人常常叫我『印度仔』。」林醫師聽了，笑著說「這麼巧！這麼巧！」。

為何我的母系祖先中有印度血統？我以台灣史研究者的背景來解讀：在荷蘭殖民台灣時期，曾經從印度引進120頭的黃牛來台灣，還設「牛頭司」的機構來管理牛隻的養蓄事宜。牛要引進台灣，不可能牛隻自己搭船來，必得有人引領。荷蘭時代確實也有印度人被帶來台灣。所以生長於南部的我，在母系祖先中會有印度人，應該不難理解。