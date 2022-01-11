修憲之所以困難，是國會必須超過四分之三出席的門檻，民進黨在立法院的席次無法達到85席，朝野因為公投戰場煙硝味道尚未平復，關係惡劣，想要開會很困難。示意圖／擷自公視新聞影片

全球武漢病毒疫情再度拉緊報，美國一天確診百萬，最為驚人，全世界確診破3億，而中國西安慘無人道的封城手段，更是震驚世界，海外中國異議份子說：「死於飢餓比死於病毒還要多」，已經有4.5萬人被強制隔離，美國專家說：中共刻意讓疫情不透明，其實，中國的疫情已經相當嚴重，加上經濟引擎失速下墜，中國這一年將是危險一年，這是習近平一句清零命令下，黨國官僚最離譜的演出所造成，封城已經使紅色供應鏈中斷，全世界的經濟必將再度受到影響。

台灣國內也是變種omicron病毒來襲，中共軍機武力威嚇持續，還有兩場投票事件，緊緊抓住社會焦點，以至於立法院在進行的修憲工程，居然無人聞問，或許，這個時間討論國家定位，並不恰當，或者說，台灣社會尚未準備好如何看待自己的國家，以及國家未來的走向，在深入一點描述；台灣社會還在維持現狀下迷糊度日，想要打破這種迷糊，需要更多刺激和勇氣。

立法院的修憲工作，幾乎停擺，台灣納稅錢完全浪費，藍營立委就是一群偷薪水的小偷，領錢不做事。

由於藍營的強力杯葛，這場修憲案恐怕會交出零分的成績單，連十八歲的公民投票權，也將胎死腹中，造成這樣的結果，是可以預料的，因為藍營認定民進黨的修憲，最終目標就是走向台灣獨立的道路，甚至企圖以藍營杯葛營造抗中保台氣氛，作為2024大選籌碼，但是，綠營認為，舊的中華民國流亡政府對國土的定義，已經阻礙國家發展，就算國家名稱無須更改，確定國土範圍，是針對國外國際的形象昭告，其實比對內還重要。

修憲之所以困難，來自當初的設計，國會必須超過四分之三出席的門檻，才能召開修憲會議，以民進黨目前在立法院的席次，無法達到85席，必須國民黨的立委支持才能成會，目前朝野雙方，因為公投戰場煙硝未散，再加上兩場投票案在即，兩黨可以說是處於關係惡劣狀態，想要開會也很困難。

台灣政府長期存在衝突的因素，來自兩個政府腳色相互矛盾，一個是舊中國流亡政府，領土包山包海，另一個就是台灣治理當局，雙方雖然都自稱擁有台灣主權，但是，卻受到新紅色中國挑戰，因為，紅色中國也自認擁有台灣土地主權，這才是爭端所在，也是台灣國家正常化最大挑戰，更是印太地區無法安定的主因。

藍營主張修憲之前，應該先召開國是會議，廣聽人民意見，這種說法並非不對，但是，依照多年經驗，國是會議一開再開，根本浪費民脂民膏，雙方陣容各說各話，國家正常化的腳步仍然一步難行，這也是執政黨主張從立法院開展的原因，中華民國在台灣實行的憲法，已經兩度修憲，只是，不敢碰觸最基本的國家領土、國旗、國歌、國名問題，如果要等到一黨獨大可以修憲，恐怕不知幾年幾月了。

全世界經過武漢病毒折磨，以及中共武力擴張的霸凌之下，已經開始覺醒思考中國問題，或者說，國際社會由美國領導的西方國家，正在面對長期不願意碰觸的兩個中國問題，而處理兩個中國的糾纏，以避免在引爆下一場戰爭前拆除引信，已經成為國際社會高度共識，而這個時候，附身在台灣這個雙頭龍一個身體的連體怪胎，也必須由台灣人自己動刀，手術解決，只有割除中國的龍頭，台灣才能恢復自己的本來面貌，而國會的修憲工程，就是手術動刀工程，台灣人豈能故意視而不見。



作者指出，中華民國在台灣實行的憲法，已經兩度修憲，都不敢碰觸最基本的國家領土、國旗、國歌、國名問題。立法院示意圖／擷自公視新聞影片