一般人對於義大利的印象，就是葡萄酒、美食、風景如畫，以及時尙精品（時裝、包包）。可是義大利在這次武漢肺炎疫情中處於風暴中心，卻戮破了義大利人不能說的「秘密」：中國溫州人與意大利普拉托及米蘭時尚產業密切商業關係，國外觀光客在義大利買到的精品，有可能就是中國大陸製造的東西。

義大利精品品牌，散布全世界各地（包括台灣），人們有所不知的是，有些精品品牌其實是「掛羊頭賣狗肉」，號稱是義大利著名的品牌，其實是溫州人的「傑作」，凡正只要掛上「義大利精品」，產品就會水漲船高，地位不凡，又有多少人會去探討所謂的「義大利品牌」的究極進化過程呢？

可是這次肺炎疫情的發生，義大利卻成為歐洲疫情最為嚴重的重災區，義大利民防局長波瑞里（Angelo Borrelli）指出，目前義大利的確診病例累計達1835例，死亡人數累計52人。

義大利成了歐洲的疫情爆發風暴中心，當然是有跡可尋的，根據媒體報導，武漢肺炎大規模蔓延時，許多溫州人紛紛從義大利返鄉過年，未料武漢封城前，逃離武漢的帶原者把病毒帶到溫州，接著溫州人又把病毒帶到米蘭周邊的小鎮，最後蔓延到歐洲其他國家，一發不可收拾。

武漢肺炎疫情風暴的發生，是長期以來「全球化」(globalization)成為趨勢發展的結果，從一九九0年代開始，有關全球化的論述，如雨後春筍般的出現，全球化是一個多面向的過程，包括政治、經濟、社會、文化、軍事等，没想到有一天也會發展到了「全球化防疫學」的層面，武漢肺炎病毒真的是開了一個天大的玩笑，向世人揭示疫情全球化的可能性，當年大家在探索「全球治理」之時，何曾想過「全球化疫情發展」的這個問題嗎？

許多年以來，一些人士認為在全球化的時代，國家主權的概念已不足以因應全球化帶來的衝擊，歐盟的成立，就是回應全球化的挑戰，透過成員國在歐盟內「共同行使主權」的方式，可以有效回應全球化引起的諸多問題。但這次疫情的爆發，有可能在歐洲特別的嚴重，原來固有的疆界毀壞效應，加快了人員、資金、訊息、工作位置等的流動，可是卻也帶動疫情的擴散力，義大利疫情拉警報，卻也為「全球化」的趨勢發展，敲響了嚴重的警鐘。

根據《Business Insider》報導，美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）科學家透納（Eric Toner）曾做出「冠狀病毒感染」預測模型，推斷全世界在今年4月都會出現病例，直到2021年4月，可能導致6500萬人死亡，希望這個推測不要發生。但類似的預測不少，疫情的擴散，還真的是「全球化」趨勢的具體表現，世界還没達成全球化的目標，疫情卻已先進一步走向「全球化」，真的顯得格外的諷刺！

長期以來，全球化是一個在社會科學領域中流行的名詞，甚至於成為一種標語口號，不同學者對全球化給予不同的定義，更從不同的面向來解釋全球化，隨著疫情風暴的影響，「全球化疫情治理」成為熱門話題，不少國家還採取鎖國封城等措施，保護本國人民的身家性命安全，恐怕是當年一直鼓吹「全球化理論」的學者專家，始料不及的現象！