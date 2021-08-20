蘇聯帝國走了，美國帝國即時抽腿，中共會不會成為「帝國墳場」（阿富汗）埋葬的對象？示意圖／擷自PBS News hour影片

美國在倉促間，從阿富汗戰爭泥沼中抽腿，是智慧還是愚昧，現在尚難定論。

研究中亞歷史的學者習慣稱呼阿富汗是「帝國墳場」，此話與阿富汗歷史和特殊地理，關係密切，阿富汗是古代東西來往絲路要衝，在一戰之前，阿富汗是中亞大搏奕時代場域，英國勢力與沙俄勢力在此衝突交會，阿富汗終於成為影子戰爭以及特務活躍場所，這也是阿富汗人悲劇的開始。

第一個被埋葬的帝國是沙俄帝國，1839年，英國殖民武力在印度落腳後，持續向北方推進，在喀布爾扶持親英沙阿政權，但是，沙阿政權未獲阿富汗人支持，1942年，反政府群眾在喀布爾街頭攻擊英軍，終於爆發第一次族群衝突，為了抵抗英國人，阿富汗向沙俄尋找奧援，最後迫使英國軍隊離開喀布爾，英軍和親英群眾在離開途中，遭遇阿軍攻擊，第一次英阿戰爭終於爆發，在這次突擊中，4500名英軍和12000位平民遭受屠殺，僅有數十位倖存者回到印度，英軍以失敗告終。

英國北上殖民阿富汗受挫，沙俄趁機坐大，中亞周邊幾個伊斯蘭國，逐步進入沙俄版圖，這些國家是舊波斯帝國範圍，這下子英國緊張了。

1878年，沙俄派遣龐大使節團進入喀布爾，宛如阿富汗同盟，英國也主動派使者進入喀布爾，再度引發外交緊張，阿富汗酋長謝爾阿里在沙俄支持下，驅逐英國使節團，英國政府派出四萬大軍登門報復，雙方激戰，1881年，英國撤出阿富汗，這是第二次英阿戰爭，英國表面失敗，卻從談判桌上拿到阿富汗外交代理權，志得意滿的沙俄，以為可以控制阿富汗，其實悲劇才要上演。

連年爭戰沙俄帝國被拖垮

沙俄帝國在中亞，西亞，以及亞洲擴張太快，需要龐大資金，但是，國內貧農已經不堪壓榨，1905年，為了爭奪中國東北地區利益，日俄戰爭爆發，沙俄敗戰，直接影響沙俄在歐洲的力量，接下來是第一次世界大戰，沙俄已經沒有資金打戰，面對國內反對勢力，1917年，沙俄帝國終於被蘇維埃推翻，歐洲新強國德國雖然在一戰中失敗，但是歐洲局面已經重新洗牌，鄂圖曼帝國被分割，1919年，繼承父親統治阿富汗的阿曼努拉宣布獨立，與英國爆發第三次戰爭，最後兩國簽下和平協議，大英帝國把外交權還給阿富汗，即時從中亞抽腿，保留實力退回印度，免於像沙俄帝國下場，就如同今日美國，敢快斬掉亂麻，從泥沼中抽腿，否則下場難料，舊殖民擴張是危險道路，新帝國主義又何嘗不是？

可惜強權總是建忘，繼承沙俄帝國的蘇聯共產帝國，在第二次世界大戰中，掠奪不少土地和利益，美國及歐洲同盟國驚覺蘇聯擴張野心，開始宣布圍堵政策，蘇聯並沒有忘記向東方擴張，南下尋找出海港，由於地緣關係，阿富汗是蘇聯南下要衝。

1971年，中俄交惡，美國實施「聯中制俄」政策，蘇聯與印度聯盟，美國只能把圍堵紅線設在阿富汗及巴基斯坦，這兩國又成為美蘇強國代理戰爭場所，蘇聯大力培養阿富汗親蘇政權，1973年，阿富汗共和國成立。1979年，由蘇聯支持的革命委員會主席塔拉基，出任國家主席，塔拉基配合蘇聯，開始實施共產黨無神論，引發民間反對，副主席阿明在美國支持下，發動政變，推翻塔拉基政權，此舉引起蘇聯不爽，蘇聯大軍從北方大道長驅直入，蘇阿戰爭終於爆發，蘇聯預計三個月結束戰爭，沒料到美國背後給阿富汗聖戰士撐腰，這場戰爭居然打了十年，最後拖垮蘇聯經濟，造成蘇聯解體，美國好萊塢還因此拍出藍波英雄系列電影，票房創下記錄。

所謂帝國墳場，所指就是沙俄帝國和蘇聯共產帝國，歷史就是充滿諷刺，美國背後支持阿富汗聖戰士，拖垮蘇聯，卻也種下基地組織的崛起，引爆911事件。

為了追緝賓拉登，2001年，美軍勢如破竹，推翻包庇賓拉登的塔利班政權，到了2011年，賓拉登伏法，美國就應該結束反恐任務，卻因為仇恨使恐怖基因持續傳播，復仇故事沒完沒了，恐怖組織變成永遠打不死的小強，阿富汗人民也在戰火中哀嚎，這是誰的過錯，只能歷史學家未來蓋棺論定了。

蘇聯帝國走了，美國帝國即時抽腿，紅色帝國換了中共，開始和阿富汗握握手，這一次，帝國墳場要埋葬誰？大家拭目以待。



阿富汗塔利班接掌首都喀布爾。圖／擷自DW新聞影片