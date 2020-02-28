美國波士頓「自由之路」沿路能認識美國獨立歷史，也吸引世界旅人造訪提振觀光競爭力「波士頓，能！高雄也能！」時代力量議員林于凱說：台灣「自由之路」由高雄美麗島起造！他將在議會提案，並在年底12/10世界人權日舉辦活動。但若國民黨佔多數的府會不支持，他也將由民間發起，訴求人民來主導。

二二八73周年，高市府今２８日於二二八和平公園舉行追思紀念會，韓國瑜致詞將２２８講成８２３，引發各界撻伐！韓國瑜雖在會後發布官方影音指其因專心在致詞的內容而口誤並對此表達抱歉，惟其在敘述簡吉的故事中，提到台灣女性革命家「謝雪紅」時，卻說成王永慶之女「王雪紅」。高雄市228關懷協會理事長王文宏指韓國瑜照稿唸都唸不好，「連主題都不知道，怎麼會說得對？」

二二八73周年了，還會講成８２３？更看見轉型正義要徹底落實的必要。時代力量議員林于凱舉美國波士頓「自由之路」為例，他說：台灣「自由之路」由高雄美麗島起造！他將在議會提案，並在年底12/10世界人權日舉辦活動。但若國民黨佔多數的府會不支持，他也將由民間發起，訴求人民來主導。

他推崇一如前輩陳永興在1987年平反二二八的精神與行動。台灣歷史的解釋權應由人民來定義「人民當家作主」政府若不支持，人民勇敢大步向前！盼政府後續來跟進。

美國波士頓自由之路 Freedom Trail，一路上 17 個重要的景點是認識美國獨立革命歷史的散步路徑，這不僅是歷史場域，也是造訪美東波士頓市區必遊觀光熱點。

自由之路的各古蹟景點能認識美國獨立的故事，其中「波士頭大屠殺」的遺址。是一起發生在 1770 年間的事件，美國最初是英國的殖民地，英國為了經濟與政治控制，對北美進行一連串的徵稅手段，引起北美一帶居民不滿，英軍與一位美國平民發生爭執，英軍開槍鎮壓群眾，也因此導致爾後美國獨立革命的開始….

時代力量議員林于凱指出，台灣「自由之路」要由高雄中山、大同路口的美麗島事件歷史場域起造！一方沿著中山路到新興分局、再到全台唯一遭受軍隊攻擊的學校-高雄中學；再到舊高市府(現為高市歷史博物館)這是228彭孟緝下令國府軍隊鎮壓開第一槍的所在。此外，沿線路段如目前保留的高雄願景館(高雄火車站)…等都是當時國府軍隊進攻的所在。

波士頓「自由之路」沿路能認識美國獨立歷史，也吸引世界旅人造訪提振觀光競爭力，林于凱認為「波士頓，能！高雄當然也能！」。此外，美麗島沿線具備觀光散步路徑如南華商圈、新崛江商圈與六合商圈，若融入如波士頓「自由之路」歷史文化底蘊，將有效吸引國內外旅人造訪，當然也能提振商圈觀光競爭力。

當前美麗島捷運站「美麗島」的命名緣由實肇因「美麗島事件」的台灣民主運動的重要事件而來，而美麗島所在的大港埔到高雄二二八沿線如雄中紅樓紅磚還有軍隊掃射的彈孔。林于凱認為，美麗島事件是發生於高雄市對台灣往後的政局發展有著重要影響的事件，值此今紀念二二八，就要化為實際行動。

為此，他將在議會提案如美國波士頓般在高雄起造台灣「自由之路」，並從美麗島沿線如建立「事件告示牌」與歷史散步路徑，並在世界人權日舉辦系列活動。他強調這絕對比當前韓國瑜在愛河建立的「星光大道」更有意義。他認為韓市府在愛河畔打造名人手印的「星光大道」，但究其實，很多演藝人員和高雄毫無淵源。