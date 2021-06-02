我的專欄不想落入罵人粗鄙口實，但是看到這幾天，紅色媒體和統派名嘴，為了打擊政府，打著言論自由大旗，攪亂台灣，群魔亂舞，口業惡造，目的在阻擋國產疫苗開發，實在讓人忍無可忍，想要開幹，台灣培養國產疫苗，這是有史以來最佳機會，有美國提供設計圖和科技支援，若一舉成功，未來武漢肺炎流感化，台灣無需受制予人，可惜，眼下正遭受紅媒紅嘴嚴格挑戰。

台灣的抗疫行動，上半場，阻擋於境外政策，成功一年多後，4月中，社區防疫仍然一時疏忽，被突破，下半場戰役，全民動員，來到5月初，已經初見阻擋病毒效果，往後，只要六成人口，完成疫苗注射，台灣人生活即可恢復正常，現在正是關鍵時刻，也是老共以疫亂台，最後機會，事實上，此刻中國廣州也遭受印度變種病毒入侵，老共自顧不暇，此次亂台主力，以紅色（在地協助者）居多。

綜合此波亂台行動，雜亂中有序，幕後有教戰手則，有話術，有順序計畫，集中在阻擋國家隊開發疫苗，紅色縱隊先抹黑政府阻擋進口疫苗，然後把這個假訊息連結政府草菅人命，用詞辛辣，接著放話說：政府不進口疫苗，只為了等待國產，然後再連結綠色官員炒股賺錢，這種設計攻擊，專門針對人性愛惜生命弱點，紅色紙媒、網路、視頻多管齊下，舖天蓋地，可以說是紅色啟動對台認知作戰以來，最厲害一次，但是，只要靜下心細心觀察，這些用詞惡意的訊息，卻自我矛盾，顯示紅藍內部整合出問題，對以上紅媒名嘴已經越逾言論自由的攻擊，我支持陳時中向以上媒體提告。

藍色政客集中火力攻擊政府

舉一個例子，藍色政客攻擊政府刁難BNT輝瑞進口，卻由同樣藍營議員，指責政府早就緊急使用授權給輝瑞，請問：藍營如何解釋前面刁難以及後面不刁難，政府確實繞過復星，和德國BNT談好購買500劑，臨門一腳被老共阻擋，有圖有文件證明，所以才有BNT緊急授權，證實政府不排斥外國疫苗，政府疫苗政策，開發內製加上外購，雙向運作，事前也獲得國會准許，政府早就預購，訂單高達三千劑，就算預購兩家國產疫苗各五百萬劑，在最後解盲失敗，其餘兩千萬劑，也足以讓台灣遠離險境，我在昨天專欄中談到：台灣國產蛋白流感疫苗科技，已經相當成熟，在美國技術支援下，成功率很高。

去年，台灣為了開發國產疫苗，資助高端和聯亞，國會已經通過，聯亞並無上市櫃，所以無可攻擊，高端有上市，就被當作攻擊對象，高端1月份股價來到一百上下，五月衝上四百，現在回落三百多，衆所皆知，高端研發疫苗，訊息公開揭露，股市自由化，至於是否有官員炒作，一查便知，紅媒藉此大作文章，目的不是打擊股市，混亂台灣，難道是為了公平正義嗎？

現在有十幾個單位，包含地方政府、慈善機構，都自稱要拯救衆生，替政府分憂，這是好事，我不想潑慈善機構冷水，但是，地方政府自購疫苗根本是來亂的，尤其是台東，居然叫政府不要問來源，這種水平還可以當父母官，這是台東人悲哀，還有前朝當官醫師，居然叫政府閉上眼睛批准進口，可憐啊，這種水平學者。

張亞中弄出一張東西文化中心文件，要送500萬國藥疫苗和500萬BNT疫苗給台灣，一看就知作秀大於實際，老共國台辦天天放話要送疫苗，卻不經由陸委會窗口，正式送件談判，居心何在？明眼人皆知，老張若惜命，效法黃智賢就可。

說真的，郭董有錢有心，他想替台灣作事，我表示肯定，但是落空大於成功，你想，德國BNT在老共阻擋下，已經對台灣毀諾一次，他如何拉下臉，又賣給台灣？跳開德國BNT，找美國輝瑞或莫德納，或許機會更大，我昨天專欄說過，疫苗已經不是買賣問題，而是出貨問題，尤其是印度大疫越拖越久，影響全球出貨時程。

目前各國疫苗使用，幾乎都是緊急使用授權，簡單說，這是國家中央政府擁有的權力，就算台灣非聯合國國家，但是中央政府權力並未消失，所以印度德里市，跳過中央要買輝瑞，受到拒絕，這些國際藥廠一句話：需要緊急使用授權，就擋掉了，道理很簡單，國家要對疫苗注射後遺症，負擔完全責任，如果地方政府各搞各，出人命時，誰擔責，如果少數地方打老共無效疫苗，導致確診增加，事情更難收拾，美國這種聯邦國家，地方各州政府權力很大，州政府買中製產品一大堆，甚至可以自己搞自己投票所，決定是否驗票，駁回聯邦政府要求，就是不可以自己買疫苗，道理很簡單。

美國在遭受911攻擊後，把藥物、生物、輻射攻擊情勢，納入危及國安人民健康，把緊急使用授權給予FDA，目的是授權給被指定廠商開發製造疫苗，為了縮短時間，今年2月修改簡單化指引原則，過去傳統第三期的雙盲實驗，樣本超過一萬以上，必需一年以上時間才可完成，實驗花費巨大，如今改為血清抗體檢驗，目前進入三期有莫德納、輝瑞、AZ，莫德納三期期中報告已出爐，台灣國產疫苗一開始受限國內確診太少，有所耽擱，目前也是遵循國際標準方式進行。

如果不是印度受到變種病毒肆虐，打亂了全球疫苗施打步驟，台灣也因此遭到紅藍媒體和名嘴圍攻，這場圍攻越來越兇險，考驗政府應變能力。

台灣疫情突然爆炸，考驗政府，也給予有志大位政客爭取聲量機會，其實，面對外界質疑，政府為取信於民，大可公開向國產疫苗公司金援和預購合約，以杜炒股悠悠之口，如若躲躲藏藏，不敢直面對決，或者讓外面假訊息持續傳播，政府應對失據，不只抗疫失敗，會直接衝擊明年選舉，也將動搖民進黨政權，最高興當然是以疫謀亂的老共。



作者指出，國家要對疫苗注射後遺症，負擔完全責任，如果地方政府各搞各，出人命時，誰擔責，如果少數地方打老共無效疫苗，導致確診增加，事情更難收拾。圖／擷自網路，民報合成