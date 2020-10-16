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每日國際焦點
川普政府任命西藏議題特別調停人，中國暴怒稱川普意圖顛覆西藏。
俄國調停無效，阿爾察赫軍人捍衛國土已604人陣亡。
吉爾吉斯總統15日辭職下台。2005年來第三位總統因抗爭下台。
瑞典因應俄國威脅，5年內將提升軍事預算40%，倍增徵召入伍人數。
中國
川普表示很久沒跟習近平通話，因不想與他講話。
川普政府任命西藏議題特別調停人，中國暴怒稱川普意圖顛覆西藏。
中國宣稱西藏「易地扶貧搬遷」為「全自願」，要西藏人「感黨恩、聽黨話、跟黨走」，更稱「西藏的一些陳規陋習，主要是宗教的消極影響」，積極消滅西藏宗教文化。
印尼
五角大廈迎接印尼國防部長Prabowo Subianto ，過去曾因人權問題遭禁止入境美國。2019年擔任國防部長後轉而成為川普政府拉攏對象。
泰國
數萬人違反禁令在曼谷集會抗爭。
喀什米爾
各主要政黨爭取自印度取回自治權。
亞美尼亞、亞塞拜然
阿爾察赫軍人捍衛國土已604人陣亡。
亞塞拜然總統稱，相信衝突可解決，但威脅若亞美尼亞繼續對抗，要佔領阿爾察赫周邊。
俄羅斯
英國因Navalny案制裁俄羅斯。
吉爾吉斯
總統15日辭職下台。2005年來第三位總統因抗爭下台。
瑞典
因應俄國威脅，5年內將提升軍事預算40%，倍增徵召入伍人數。瑞典曾於冷戰結束時減低國防預算。
白俄羅斯
加拿大加碼制裁白俄官員。
比利時
總理強調歐洲要發展綠能科技，藉由綠能科技拯救世界於暖化之中。
拉脫維亞
總理認為氣後目標將有助於產業投資。
法國
醫療人員抗爭要求更多人手對抗疫情。
義大利
東利比亞分裂政府9月1日在外海逮捕18名義大利與突尼西亞漁民，義大利外長15日發表抗議。
希臘
外長從伊拉克返回時，土耳其刁難不讓飛機進入領空，導致盤旋20分鐘，希臘嚴重抗議。
委內瑞拉
不顧疫情，委內瑞拉人民大舉逃向哥倫比亞。
土耳其
土耳其準備再測試俄製S400防空飛彈。
阿富汗
美國與塔利班重新協議試圖減少衝突。
葉門
內戰5年來最大規模交換戰俘，將有超過千人獲釋。
伊朗
駭客大規模攻擊伊朗政府設施。
衣索比亞
每月均有數千衣索比亞人想偷渡葉門再偷渡沙烏地阿拉伯，但受到防疫措施管制更嚴格的影響，偷渡變困難，於是有部分想從葉門偷渡回國，10月初有人蛇集團將偷渡客趕下船造成8死12失蹤，10具屍體15日沖上岸。
索馬利亞
軍方進攻聖戰者青年黨民兵造成13員士兵陣亡。
莫三比克
大雨使得金礦淹水，至少16金礦工淹死。暴雨總計造成24死。