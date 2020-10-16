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每日國際焦點

川普政府任命西藏議題特別調停人，中國暴怒稱川普意圖顛覆西藏。

俄國調停無效，阿爾察赫軍人捍衛國土已604人陣亡。

吉爾吉斯總統15日辭職下台。2005年來第三位總統因抗爭下台。

瑞典因應俄國威脅，5年內將提升軍事預算40%，倍增徵召入伍人數。

中國

川普表示很久沒跟習近平通話，因不想與他講話。

川普政府任命西藏議題特別調停人，中國暴怒稱川普意圖顛覆西藏。

中國宣稱西藏「易地扶貧搬遷」為「全自願」，要西藏人「感黨恩、聽黨話、跟黨走」，更稱「西藏的一些陳規陋習，主要是宗教的消極影響」，積極消滅西藏宗教文化。

印尼

五角大廈迎接印尼國防部長Prabowo Subianto ，過去曾因人權問題遭禁止入境美國。2019年擔任國防部長後轉而成為川普政府拉攏對象。

泰國

數萬人違反禁令在曼谷集會抗爭。

喀什米爾

各主要政黨爭取自印度取回自治權。

亞美尼亞、亞塞拜然

阿爾察赫軍人捍衛國土已604人陣亡。

亞塞拜然總統稱，相信衝突可解決，但威脅若亞美尼亞繼續對抗，要佔領阿爾察赫周邊。

俄羅斯

英國因Navalny案制裁俄羅斯。

吉爾吉斯

總統15日辭職下台。2005年來第三位總統因抗爭下台。

瑞典

因應俄國威脅，5年內將提升軍事預算40%，倍增徵召入伍人數。瑞典曾於冷戰結束時減低國防預算。

白俄羅斯

加拿大加碼制裁白俄官員。

比利時

總理強調歐洲要發展綠能科技，藉由綠能科技拯救世界於暖化之中。

拉脫維亞

總理認為氣後目標將有助於產業投資。

法國

醫療人員抗爭要求更多人手對抗疫情。

義大利

東利比亞分裂政府9月1日在外海逮捕18名義大利與突尼西亞漁民，義大利外長15日發表抗議。

希臘

外長從伊拉克返回時，土耳其刁難不讓飛機進入領空，導致盤旋20分鐘，希臘嚴重抗議。

委內瑞拉

不顧疫情，委內瑞拉人民大舉逃向哥倫比亞。

土耳其

土耳其準備再測試俄製S400防空飛彈。

阿富汗

美國與塔利班重新協議試圖減少衝突。

葉門

內戰5年來最大規模交換戰俘，將有超過千人獲釋。

伊朗

駭客大規模攻擊伊朗政府設施。

衣索比亞

每月均有數千衣索比亞人想偷渡葉門再偷渡沙烏地阿拉伯，但受到防疫措施管制更嚴格的影響，偷渡變困難，於是有部分想從葉門偷渡回國，10月初有人蛇集團將偷渡客趕下船造成8死12失蹤，10具屍體15日沖上岸。

索馬利亞

軍方進攻聖戰者青年黨民兵造成13員士兵陣亡。

莫三比克

大雨使得金礦淹水，至少16金礦工淹死。暴雨總計造成24死。