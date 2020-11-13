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每日國際焦點

美國總統川普發布行政命令禁止美國投資中國軍方控制的公司。

由於中國施行香港國安法違反中英協議，英國將考慮制裁中國。德國抨擊中國取消香港泛民主派議員資格。加拿大因應中國迫害香港民主運動人士，表示將放寬香港青年在加拿大居留與工作。

歐盟干預內政打壓波蘭與匈牙利的保守價值，計畫推動多元性別平等戰略。

衣索比亞政府軍攻入西堤格雷地區。數百平民在戰爭中遭殺害。提格雷宣布緊急狀況，對抗衣索比亞入侵。聯合國表示1.1萬人逃入蘇丹，其中半數為小孩。

香港

由於中國施行香港國安法違反中英協議，英國將考慮制裁中國。

德國抨擊中國取消香港泛民主派議員資格。

加拿大因應中國迫害香港民主運動人士，表示將放寬香港青年在加拿大居留與工作。

東協

峰會於12日召開。

菲律賓

輕度颱風梵高侵襲引起嚴重水災，造成7死。梵高已經是2個月來連續第8個侵襲菲律賓的颱風，2020年以來菲律賓已遭21個颱風侵襲。

泰國

緝毒署破獲價值10億美元K他命，原本預定出貨往日、韓、歐洲。

阿爾察赫

由俄羅斯駐軍維和，美國與法國將派遣外交官前往莫斯科討論相關事宜。

亞美尼亞

與阿爾察赫領空誤傳遭設為禁航區，亞美尼亞政府澄清並未有此事。

歐盟

干預內政打壓波蘭與匈牙利的保守價值，計畫推動多元性別平等戰略。

梵諦岡

教宗恭賀拜登。

吉爾吉斯

總理宣布停止代理總統，將參選2021年1月10日總統大選。國會發言人將接手代理總統。

美國

總統川普發布行政命令禁止美國投資中國軍方控制的公司。

失業金申請來到7個月來最低，通膨不顯著。

北達科答州輸出4成石油的達柯答取得石油管線(DAPL)若拜登當選可能遭關閉。該管線於川普任內2017年完工。

衣索比亞

政府軍宣稱節節勝利，攻入西堤格雷地區。數百平民在戰爭中遭殺害。

衣索比亞在攻下的地區建立過渡統治。

國會剝奪提格雷雷總統在內39名議員的免責權。

提格雷宣布緊急狀況，對抗衣索比亞入侵。

聯合國表示1.1萬人逃入蘇丹，其中半數為小孩。

沙烏地阿拉伯

於荷蘭海牙領事館遭槍擊掃射，無人傷亡，荷蘭警方已經逮捕一名嫌犯。

伊斯蘭國承認犯下吉達攻擊案。

親王表示，將以「鐵拳」打擊危害沙國安全與穩定的對手，指造成吉達攻擊案的伊斯蘭國。

國王敦促世界對伊朗採取「決定性的立場」以阻止伊朗發展核子武器與彈道飛彈。

土耳其

呼籲美國共同討論土國進口俄製S400防空飛彈與美製戰機F35的相容性問題。

利比亞

內戰雙方將開放道路，實現停火和約。

外海偷渡船難已有至少74名偷渡客溺斃。

黎巴嫩

動亂導致人才流失，2020年至少已經出走400位醫師。

埃及

西奈半島直升機墜機，8名和平觀察員遇難。

福和會官方網頁：www.fratwn.org