秉持文化生活理念，關惠尤將「桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館」館內設計結合音樂與自然，充分展現龍潭在地特色。更在2020年榮獲德國 if 設計獎（If Design Award），這項全球重要指標設計獎項的肯定。

國中時因為搬家，從旁觀看父親的建築師好友為家裡規劃新宅，開啟了關惠尤對空間的興趣。雖然建築師養成並非一路順遂，但她不氣餒，仍持續精進自己。終於在取得執照後，成立建築師事務所，捲起袖子親身投入她最愛的建築設計。

建築新思維 體驗城市之美

關惠尤秉持夢想，上大學後轉系就讀中原大學建築系，畢業後也進入大型建築事務所工作，因此有機會參與不同尺度與功能多樣的建築規劃設計。

當工作累積近5年的經驗，關惠尤感受到成長的瓶頸，為尋求突破，她毅然負笈留學海外，轉向深造城市設計，走入陌生的文化環境。「還記得第一天進到義大利老城區，我隻身將100公斤的行李從車上拖下來，轉身抬頭望向街邊大樓的窗內，就是千年壁畫，非常震撼。」關惠尤在歐洲體驗到，建築在城市文化裡深刻地影響市民生活，啟發她將空間與文化生活融合的設計思維，也讓思路更寬廣。



身為建築師不僅要會設計，更要思考如何整合各種領域的專業。圖／賴智揚

穿越自然空間 打造沉浸式體驗

2014年關惠尤考上建築師執照後，隨即設立自己的事務所，實踐她的夢想。她經手不少像是藝文場域、圖書館等公共性質的案子。其中，桃園市立圖書館龍潭分館就是讓她印象深刻的作品。

館區內主空間挑高兩層，搭配大樹下的閱讀意象設計，流露出關惠尤想將自然帶進圖書館的概念。整個館區保留了原本建築開展的自然光線，並利用閱覽區走道動線設計及座位配置，讓視線可延伸到室外，讓讀者感受戶外綠意。進入獨特的音樂館內就如同走入時光隧道般，以「台灣歌謠之父」鄧雨賢的故事、創作及台灣音樂文化，讓時間、文化與空間交會，更運用擴增實境、虛擬實境的數位互動，搭配音樂典藏及平面展示，再現時代風華，讓圖書館不只是提供閱讀，也是文化及自然塑造出的生活空間。



從龍潭分館的設計手稿可看出關惠尤對於空間及角度的執著。圖／賴智揚

跨域整合 譜出和諧樂章

「我是母親、是大學老師也是建築師，面對不同的人必須切換多樣溝通模式，因此可以用更多元化的視角看待事情。」但關惠尤也提及，優秀的建築師無分性別，主要還是仰賴設計觀點及團隊合作能力。建築通常包含許多跨領域的專業，如何跨業籌組專業團隊及協調館方的需求，是成就出色建築的關鍵。

「當時設計建館，每次開會都是20 多人，就像交響曲一樣，有時要獨奏，有時要合奏；建築師必須讓各方都展現最極致的面貌。」建築師就像指揮家，集結各種專業，從中進行大量對話與整合。而建築對她來說也是一樣，她溫柔而堅定地說，「一個城市的樣貌，不是由一個非常突出的建築物來凸顯，而是它對城市整體帶來的和諧與舒適感，讓住在其中的居民感到自在。」



圖書館保留原建築的設計，讓自然光線充分灑進圖書館。圖／賴智揚

※本文轉載自 《桃園誌》No：74