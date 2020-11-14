桃園轉動進行式，停下繁忙的腳步，靜心探索隱身巷弄之間的丰采，以及新舊交融的城市印象，美好正在你我身邊實現。

前言

秋日尾聲，走入市區探索珍貴卻容易遺漏的風景，同時感受歷史的縱深與再生。以「桃園軌道願景館」為起點，在科技輔助下瞭解軌道發展脈絡；前往巷弄間的「人中小姐很有事」，享受獨創料理與飲品交織的驚喜；飽餐一頓後走進「老派購物學」，與老書、老唱片來場浪漫約會；下午茶選擇質感滿分的「SOLO COFFEE」，感受澳洲咖啡與甜點在舌尖共舞的滋味；旅途的尾聲走到剛完工的「桃林鐵路路廊」活動筋骨，體驗陸上藍眼淚的曼妙景致。

復刻月台來打卡 桃園軌道願景館

悄然佇立在桃園火車站旁80餘載的磚造倉庫，見證著城市演進，在桃園市政府推動下，老舊建築活化轉型成「桃園軌道願景館」。疫情解封重開放後更增加新亮點，延續使命也開展新生，是寓教於樂的絕佳去處。





入口處展示國內第一具開放式實體潛盾機，是都市捷運隧道工法的主要施工機械。圖／林冠良 踏進戶外廣場，右手邊就是新亮相又吸睛的復刻版「第二月台」，這座月台利用桃園舊火車站拆卸的棚架、看板及座椅打造，完美再現桃園人記憶中的月台風貌，充滿懷舊氛圍。接著進入館內，首先抵達「軌道歷史區」，透過桃園譯模型、軌道史展板和紀錄片，讓時光宛若倒流；再來進入「軌道技術區」，重開放後展板全面替換，除了介紹捷運綠線工法及車站建築特色，也展示剛由市民票選出爐的捷運綠線時尚科技車廂，更可從CCTV即時影像顯示器瞭解桃園綠線工程進度；最後來到「軌道願景區」，搭乘小火車環繞桃花源美景、透過投影實境互動瞭解三心六線建設、利用智慧互動投影進行任務闖關，各種體驗讓你將軌道知識一網打盡。



透過擬真設備及實景還原的車長體驗，享受駕駛捷運的快感。圖／林冠良

吃喝玩樂顧身心 人中小姐很有事

動完腦後來到「人中小姐很有事」彌補飢腸轆轆的腸胃。詼諧有趣的店名源自2位店主的結合，Anita總是不經意拉人中的面部表情，以及Wei幽默創意又熱情的個性。店裡的空間設計以溫暖木質調性為主體，配上吧台拼貼的磁磚、牆面擺設的浪板，獨特卻不突兀，展現店主的巧思，也讓到來的旅人，能像回到家般輕鬆地做自己。



在美食、店主的熱情與氛圍的催化下，回訪客人的比例相當高。圖／林冠良

「白天是享用健康餐點的地方，夜晚則是小酌怡情之處，人生要兼顧身體和心靈。」Anita與Wei如此形容這家溫馨又特別的店。餐點方面，選用在地小農的有機食材，佐以自家熬煮的柚子醬汁，製成高纖低脂的沙拉，呈現蔬果原味的清爽鮮美。「胡椒蝦」運用遠從高雄漁港直送的鮮美蝦子，配上簡單調味，單純卻不失美好。在品味佳餚同時來杯創意調酒，例如以蜜釀洛神花取代紅色糖漿的「經典龍舌蘭日出」，或以時令水果特製的「人中小姐特調」，淺嚐即能消愁，也讓這間餐酒館別有「解憂酒吧」的美稱。



店家不定時推出隱藏菜單，用心和講究讓人回味無窮。圖／林冠良

老物新生活起來 老派購物學

飽餐一頓之後，來個文青式的午後，到「老派購物學」盡興挖寶去！店主劉盈伶曾在台北、台中的二手書店工作，現在移居桃園發展。一踏進店裡，滿山滿谷的老物映入眼簾卻不失秩序，舉凡二手書、雜貨、黑膠唱片或卡帶，都能在店內一隅見到蹤跡。靜謐的氛圍與質感老物的陪伴，讓時間的流轉宛若被遺忘。



老派購物學是老物的中繼站，為老物尋覓歸宿。圖／林冠良

「收貨是二手書店的挑戰和命脈，而我的想法很簡單，成立1間單純的二手書店，讓桃園人能隨時來訪，在這個空間得到意想不到的收穫。」劉盈伶對於老物的愛渲染了前來的客人，有人分享、有人割愛、有人收藏，老物在流動之間將不同世代的記憶與情感緊密交織，不只將二手物件再利用，更體現了分享的魔法。



層架上琳瑯滿目的二手書，讓時光一不留心就在書海中溜走。圖／林冠良

街頭邊間享生活 SOLO COFFEE

把剛入手的二手書裝入行囊，踩著YouBike來到座落邊間的「SOLO COFFEE」，來個與自己獨處的寧靜下午。藍白相間的獨棟建築，是Carrie自小成長的家，從發想、施工到裝修一步一步摸索，打造三面採光的明亮窗景，再將咖啡廳的靈魂吧台落成，讓在澳洲打工渡假的恣然愜意重現。



簡潔的外觀與明亮有致的空間設計，讓人不自覺地多望一眼。圖／林冠良

點一杯招牌的「淺焙手沖單品」，從視覺到味覺皆徜徉在純淨的感官饗宴之中。或是來上一杯澳洲特有「Flat W_hite」，調整咖啡和牛奶的比例，用微量的奶泡突顯小農牛奶的細緻香醇。若是與手作甜點擦身而過，著實會扼腕不已，每日限量的「查理肉桂捲」，以長時間低溫發酵的酵母製成，讓麵團具有無可取代的麥香以及濕潤彈牙的口感。人氣首選的「巴斯克乳酪蛋糕」，焦脆的外皮配上滑順的內餡，讓人一口接著一口深陷其中。沉浸在日光的陪伴下，秋日午後緩緩走過。



在巷弄一隅品嚐順口的咖啡與可口的甜點，彷彿置身國外街頭的咖啡店。圖／林冠良

漫步星光大道 桃林鐵路路廊

在落日餘暉的照映下，前往「桃林鐵路路廊」伸展筋骨。昔日用作載運煤礦和乘客的路軌，在市府的整頓改造以後，搖身一變成為兼具景觀、休閒和交通的人本小徑。

夜幕低垂，來到民光東路及三元街段星光步道，地面鋪設的蓄光石利用白天吸收光能，在夜間閃耀螢光綠點，與月光、夜空相互輝映，一如梵谷畫筆下的《星夜》，令人流連忘返。全長10.3公里的閒置鐵路蛻變成質感滿分的休憩路廊，昔日的後巷變前院，或散步閒晃、或騎乘YouBike，在秋季微風輕拂的涼爽中，感受不同的秋夜風景，為這天的旅程劃下完美的句點。



藏身高樓大廈之間的一抹新意，令人陶醉其中。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：65