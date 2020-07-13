前香港眾志秘書長黃之鋒（右四）、前學聯副秘書長岑敖暉（右二）、現任立法會議員朱凱迪（左一）等人組成的抗爭派及國際戰線初選參選人，7月12日下午在美孚地鐵站出口，為參選九龍西的前民間外交網路發言人張昆陽（右三）摧票。圖／湯惠芸，擷自美國之音

一連兩日的香港民主派立法會初選星期日晚9時結束，主辦單位在深夜11時公佈總投票人數超過60萬，遠超預計的17萬人。有候選人表示，這次民主派初選是北京在香港實施港版國安法後第一次民主選舉，香港人用行動去戰勝恐懼，讓世界見到香港人打不死的精神。有投票的市民表示，是對港版國安法的不滿，因為這條法例的覆蓋面太大，令香港出現寒蟬效應及文字獄等情況，希望國際社會關注。

由民主派組織民主動力以及香港大學法律系副教授戴耀廷、前民主派立法會議員區諾軒統籌及協調的民主派立法會初選，7月11及12日一連兩日舉行，協調5個地區直選以及「超級區議會」、衛生服務界兩個功能組別的候選人，參與9月6日舉行的立法會選舉，爭取民主派史無前例的35+過半數議席。

總投票人數超過60萬遠超預期

這次民主派初選是中國全國人大常委會6月30日通過在香港實施港版國安法後，第一次民主選舉，主辦單位統計，第一日的投票人數超過23萬人，已經超出選前估計的兩日合共17萬人投票，多區出現排隊投票的人龍。

參與初選投票的市民星期日（7月12日）仍然非常踴躍，截止下午5點有超過44萬人投票，各陣營的候選人亦積極宣傳，希望更多市民投票，令這次初選更有民意代表性。投票時間由上午9時至晚9時，主辦單位深夜11時公佈總投票人數超過60萬，遠超預計的17萬人約3.5倍。

這次初選競爭激烈，反映香港民主派的光譜在反送中運動之後更百花齊放，尤其年青的抗爭派及本土派素人冒起，在去年區議會選舉奪得多個議席之後，進一步加入立法會選戰的行列，挑戰傳統的民主派政黨，在九龍西尋求連任的民主派立法會議員黃碧雲，以及在香港島佔據立法會議席20年的公民黨都宣佈告急。