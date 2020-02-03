武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情延燒，中國官方今（3）日公布，截至昨天午夜為止，中國確診數已達1萬7205例例，死亡361例，此外，越南、美國都有新增病例，菲律賓2例中有1人死亡，是中國境外第一名死亡病例。

據中國國家衛生健康委員會公布資料，截至2月2日24時，中國累計31省市區新增確診病例2829例（湖北省2103例），新增重症病例186例（湖北省139例），新增死亡病例57例（湖北省56例，重慶市1例），新增治癒出院病例147例（湖北省80例），新增疑似病例5173例（湖北省3260例）。

累計確診病例1萬7205例（北京市核減3例，江西省核減1例），現有重症病例2296例，累計死亡病例361例，累計治癒出院病例475例，共有疑似病例2萬1558例。

累計密切接觸者18萬9583人，當日解除醫學觀察1萬55人，共有15萬2700人正在接受醫學觀察。

另據新浪網今天報導，武漢肺炎確診病例，日本20例、泰國19例、新加坡18例、南韓15例、香港15例、澳洲12例、美國11例、德國10例、澳門8例、馬來西亞8例、越南8例、法國6例、阿拉伯聯合大公國5例、加拿大4例、俄羅斯2例、印度2例、英國2例、義大利2例、西班牙1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例、芬蘭1例、尼泊爾1例、瑞典1例；菲律賓2例，其中1例死亡。總計其他國家共185例，全球共17390例，並有362例死亡；台灣10例。