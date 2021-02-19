一、許宗力對石木欽案的聲明

針對石木欽案，司法院長許宗力於1月20日發表聲明指出，將全面調查所有涉及與翁茂鍾接觸、宴飲、收禮的法官，3個月內完成調查報告。他宣示：

1、司法院將依現有卷證資料，全面調查所有涉及與翁茂鍾接觸、宴飲、收禮的法官。經初步清查，目前尚待調查者，其中絕大多數皆已離、退職。

2、司法院將於3個月內完成調查報告，並送交監察院及司法院人事審議委員會。

3、經司法院人事審議委員會審議後，如認有移付懲戒或為職務監督的必要者，將分別移送監察院或為後續處置，並公布其名單。

二、許宗力與洪佳濱是大學同學

在翁茂鍾案當中，捲入該案的懲戒法院法官洪佳濱，卻在近日申請退休，而許宗力快速通過洪佳濱的退休申請。但是各位可否知道：洪佳濱與許宗力是什麼關係呢？他們兩位是台大法律系62年入學的同學，法律系當時是分成法學組與司法組，他們兩位是司法組，而我是法學組。對於洪佳濱捲入翁茂鍾案，他本人發表聲明表示，20多年前在台南地院任職時就認識翁，但沒有交往，不知翁有案件在法院審理，至於襯衫因數百元，當時未退回是輕忽，願受指正。

問題在於：洪佳濱在此時身陷醜聞，想要脫身的心情可想而知，因此會快速提出退休申請案，但是洪本身還在接受調查之中，許宗力也表示要在三個月內完成調查報告，很顯然地許宗力是可以在調查報告出爐之後，再核准洪佳濱的退休申請才對的，但是何以許宗力會做出這種行為呢？其實外面的人一看，大概都會覺得：許宗力想要包庇自己的同學。石木欽案是轟動整個社會的大事件，許宗力竟在眾目睽睽之下做出這種行為，是否有智慧呢？許宗力其實是在製造案外案，他本來跟石木欽案沒有什麼直接關聯，但是在不對的時機，批准洪的退休案，可以說是自己要捲入官官相護的大染缸當中，將來如果查出洪有犯罪行為時，那麼他有可能會被捲入其中，我很少看到有這麼笨的司法院長，竟然在這個時機做出《大家看得到的最應避諱的行為》，許宗力自己如果知恥，其實應該自己辭職。

三、許宗力幫法官脫罪的聲明？

許宗力在石木欽案當中，表示：司法院人事審議委員會審議後，如認有移付懲戒或為職務監督的必要者，將分別移送監察院或為後續處置，並公布其名單。其實明眼人一看也知道，有很多法官的行為已經犯罪，已經可以偵辦了，很多法官可以移送地檢署去辦了，可是司法院連提都不敢提，只說後續處置。看到這裡就知道司法院想要幫有問題的法官脫罪，因為各位都應該知道：如果沒有成案，司法院的調查是不可能有強制處分權的，是不可以羈押法官的，許宗力的聲明只能說是有輕輕放下的預兆。

四、民進黨何去何從？

這個案件很可能會是壓倒民進黨的最後一根稻草，對於司法院所為，看得出來民進黨找不到怎麼去切入的地方，像許宗力所做的不道德之行為，民進黨是應該譴責的，可是我沒有看到。在外國，國會常會組成委員會對重大的案件進行調查，因為這樣可以防止牽涉機關做出對自己有利的調查，可是民進黨好像什麼都不知道。起碼民進黨可以找人去地檢署提出告發，可是沒有，我不知道民進黨真的就要這樣被許宗力給拖到死嗎？



作者指出，司法院長許宗力是可以在石木欽案調查報告出爐之後，再核准洪佳濱的退休申請才對的，但是何以許宗力會做出這種行為呢？圖／民報資料照