如果《斯卡羅》所呈現的多民族爭鬥融合過程，能夠帶給大家思考自己是誰？從哪裡來？往哪裡去？那麼對揉合所有族群優點，締造一個台灣新共和，有所幫助，或許是本片最大的功德了。圖／擷自公視新聞影片，民報合成

公視推出以小說《傀儡花》拍成的電影《斯卡羅》，造成轟動。和以『霧社事件』拍成的電視連續劇《風中緋櫻》和電影《賽德克巴萊》一樣，都是以原住民英勇抵抗異族的故事為主題。但是《斯卡羅》是以美國商船羅妹號船難，十四個船員漂到斯卡羅族地盤被殺，引起美國和斯卡羅族戰鬥的故事為主軸，描繪了當時多族群的生活和糾葛的情形。該地區當時根本不在滿清版圖。那時不管是客家人也好，福佬人也好，斯卡羅族也好，誰知道台灣是甚麼？誰認為自己是台灣人？他們也不管自己是唐山人或清國人，只想在殘酷的生存環境中活下去而已。

《1895》是以客家人（自稱『原鄉人』）為主抵抗日本軍的電影。《風中緋櫻》、《賽德克巴萊》則以原住民英勇對抗日本人的歷史為主軸。對國民黨外來政權的中國人來說，抵抗日本人、仇恨日本人、殺日本人，都屬政治正確，所以國民黨會樂觀其成。至於《悲情城市》，就拍得很隱晦。1989年，台灣人剛解嚴，還活在白色恐怖的陰影下。光一個以『悲情城市』為名的電影，就引起台灣人的『悲情』共鳴。真是可悲的台灣人！之前有一個台裔美國青年，拍美麗島事件的電影。這算是有突破政治禁忌的企圖心。但可惜拍得不夠深刻周延。但是這兩部電影，直接面對台灣在國民黨統治下發生的政治事件，而不再以原住民的英勇抗日為滿足的題材，雖然是一小步，仍然值得讚賞。甚麼時候台灣人能像猶太人那樣，以追求人道真理為宗旨，而不是以種族為訴求來拍片，拍岀真正的228和美麗島事件，或陳智雄烈士的大片？我們深深期待。真相大白，真凶認罪悔過，然後才能談到原諒。沒有真相就黑白不分，黑白不分就沒有是非，沒有是非就沒有公理。犯錯的人不認錯，受難者有甚麼資格原諒誰？他還認為殺得有理呢！蔡英文阻撓司法改革，讓台灣繼續黑暗下去，就是她最大的過錯。我們圖的是真理正義。犯錯的認罪悔過，受難者接受道歉，然後寬恕。台灣的道德水準才能提升，大家才能離開黑暗，一起攜手迎向光明！

因為國民黨以少數外來族群統治多數台灣人，所以採取分化台灣人的策略。在政治現實上，相當多的原住民和客家人，到現在還是國民黨的鐵票。這和電影中正氣凜然對抗異族的印象，好像不同？但是因為通婚、同學、共事，族群的界線會慢慢模糊。在台灣生活的人，會變得『同島一命』，不分彼此。這是大勢所趨。可惜的是，台灣人思想繼續渾沌，政客們繼續打混。

台灣各族群形成共同的國家意識

因為『中國國民黨』以不平等的體制，壓迫台灣人。同時又宣傳「我們都是中國人」，否定台灣人（包括客家、福佬、原住民），於是有人就以『咱台灣人』對應。後來中共接手繼續壓迫台灣，讓台灣各族群無形中又形成一個共同的國家意識。不管是叫『中華民國』或『台灣』，大家心中就有這樣一個共同的國家存在。現在雖然還有少數自認為是『中國人』的人，仍然操控『中國國民黨』的統一路線，尤其在選舉期間利用各種議題，和主流民意作對。但是慢慢被選民唾棄，乃是不可挽回的命運。在真相大白和真正的平等之前，我們不得不重提這些舊事，否則新共和的基礎就不紮實。台灣人的心靈和道德的品質，永遠不會提升。

美國憲法以All Men Are Created Equal起頭，就是以全民平等為建國根本。日本現代化啟蒙大師福澤諭吉的《勸學》，也以「神不在人之上造人，也不在人下造人」這個平等的觀念來締造現代化日本。看起來很平常，其實很不容易。從1996台灣總統全民直選算起，台灣人得到平等也才二十五年而已。但這仍然不算完全平等，因為黨國體制舊勢力，繼續盤據司法、政治、金融、軍事、教育、媒體等要津。不知道民進黨得到政權後，為什麼最關鍵的司法改革不做？陪審制是改革『法官獨裁』最好的辦法。蔡英文為甚麼要阻止？台灣人還沒有完全自由，就因為『法官獨裁』。法官一句『自由心證』，就可以肆無忌憚亂判。蔡英文的自由心證，就是她的獨裁！

台灣已經自由化、民主化。將來轉型正義應該大力朝著『平等化』和『司法正義』前進，爭取全民的平等。法官不能以政治意識型態來判案。這才是人人平等的基礎。原住民、新住民、客家人、福佬人、外省人都平等，都不要再有狹隘的族群意識，才不會造成厚此薄彼的分別心，互相忌恨。也別再仇恨日本人、西洋人或中國人，全力創造一個現代化的有愛心的『新台灣人』，才能凝聚一個自由、民主、平等的國家意識。以這樣的價值來凝聚『台灣國家意識』，而不是以血統基因的『台灣民族主義』來對抗『中國民族主義』。我們應該吸收世界現代文化成為自己的文化組成部分；也不應該排斥中國古代優良文化，或因而產生文化的自卑心。日本不但吸收古中國文化，又吸收西洋現代文化，但是都形成更豐富而鮮明的日本文化。我認為日本人在吸收別人的優良文化的同時，又不喪失日本自己的主體性，主要得力於他們有一個細膩的心靈和有強大的文化消化力。台灣急切需要的不是陷在族群泥淖裡故步自封，而是往現代化的廣大世界勇猛邁進。

如果《斯卡羅》所呈現的多民族爭鬥融合過程，能夠帶給大家思考自己是誰？從哪裡來？往哪裡去？那麼對揉合所有族群優點，締造一個台灣新共和，有所幫助，或許是本片最大的功德了。蔡英文總統岀身斯卡羅，又有客家、原住民血統，希望她以身作則，在歷史留下一個漂亮的背影！