美國政府批准最新的對台軍售，表示此舉有助於維持地區軍事平衡和政治穩定。

美國國務院4日宣布，決定按照駐美國台北經濟文化代表處的要求，批准對台灣出售40台155毫米M109A6「帕拉丁中型自行榴彈砲系統」（Paladin Medium Self-Propelled Howitzer System）和相關設備，估價7億5千萬美元。國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）已經在今天將這項可能的軍售通知了國會。

這項軍售還包括20輛野戰火砲彈藥支援車輛（FAASV），一部先進野戰火砲戰術數據系統（AFATDS），五台「大力神」車輛和五台M2型「克萊斯勒」.50口徑機槍等。

國務院的推特中轉發的國防安全合作局的軍售通知說，這筆建議的對外軍售符合美國法律，支持接受方武裝部隊現代化並維持可信防務能力的持續努力，符合美國的國家、經濟和安全利益，也能幫助改善接受方的安全，協助維持地區政治穩定、軍事平衡和經濟與發展。

通知說，建議出售M109A6「帕拉丁中型自行榴彈砲系統」將會提高接受方的自行榴彈砲部隊的現代化，加強抵禦目前和未來威脅的能力。聲明說，「這些系統將促進接受方更新軍事能力的目標，同時進一步加強與美國和其他盟友的協同能力。」

通知說，建議的軍售不會改變地區的基本軍事平衡，也不會對美國的國防備戰能力構成不利的影響。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）4日發表聲明，對國務院批准最新對台軍售表示歡迎。會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在聲明中說，「M109A6『帕拉丁』計劃的通知是拜登政府的首次對台軍售。它及時提醒美國與台灣之間的密切國家安全夥伴關係，尤其在中華人民共和國現在幾乎每天都侵犯台灣防空識別區的時候。我們預計繼續看到美國有助於台灣軍事備戰能力的正常、及時和定期的軍售。我們也希望拜登政府能夠向台灣進一步提供新的能力，幫助拓展其當前的軍事態勢，繼續改善其多層次的自衛能力。」