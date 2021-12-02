隨著台中第二選區立委補選的開打，不只藍綠互打，連媒體也加入混打，好像天天上演八點檔連續劇。只是打得火熱，看不見候選人的政策、形象或能力，只看到顏清標家族的過去被大量起底，顏清標的綽號「冬瓜」也更響亮了，連他家所在的「向上路」也被稱為「冬瓜路」了。

只是冬瓜在地「橫行」的歷史說得愈多，就愈為冬瓜覺得委屈，因為冬瓜要坐大，要有一定的時空與支持，光憑冬瓜頂多橫行生長，怎能「向上」？又怎能成路？是誰給的方便？

台灣有句俗諺叫「西瓜偎大邊」，本意是指西瓜的特質是「扶強不扶弱」，身體好的人愈吃愈補，身體虛的人愈吃愈虛，後來變成比喻依附權勢或靠向人多勢眾的一方。因此，社會到處充滿「西瓜派」，從地方派系到中央，從民代到首長，從家庭到職場，從學校到宮廟，從個人到公權力⋯⋯，西瓜無所不在。稱人老是轉向是善變太難聽，稱政治人物變色龍也太直接，因為社會變化太大，價值翻轉太快，所以，哪裡是「大邊」就要趕快想方設法沾上邊，至於是非當然要擺一邊。

而冬瓜能夠有今天「喊水會結凍」的能耐，當然不是一兩天就可以造就，這當中有多少西瓜和他共生共存，甚至共存共榮。遠的不說，公保地違建或欠債法拍又自家購回，不就是有政府機關或銀行甘心淪為西瓜依附冬瓜，只要不戳破，瓜滾瓜、瓜護瓜，其實是冬瓜西瓜吃香喝辣頂呱呱，可憐人民無端成了大傻瓜！

如果不是權勢之間交相掩護，如果違建即拆，怎麼還會有大面積的招待所擴建？如果，積極追討欠債、依法法拍，哪容百姓可以以倒閉方式，達到賺錢目的？

太多如果⋯⋯，各時期、各階層的公權力，只要摒棄西瓜心態，依法行政，冬瓜如何坐大？長久以來不分藍綠，沒有各級政府的姑息、縱容，當然就成就不了「冬瓜向上」的傳奇故事。不知全國還有多少大小冬瓜在西瓜執法官員的掩護下寄生，老百姓只能當傻瓜？

冬瓜橫行地方多年不應該，西瓜順藤蔓延全國就沒錯嗎？冬瓜西瓜頂呱呱！人民只能成為大傻瓜嗎？