吳斯懷似對向中國挑釁極不以為然，在網站開講呼籲「不要挑釁，要謹慎」，前此也曾指責當道發言是對中挑釁。但老蔣總統當年開口閉口即是「消滅萬惡共匪」，不知吳立委是否對他的先總裁也很不以為然？圖/取自吳斯懷臉書

久以言行惹議聞名的國民黨立委吳斯懷，日前在洪秀柱網站開講，又提出他兩項意見。其一是台灣擬訂對外作戰指導原則，應先界定「啟戰」與「終戰」所須條件，亦即決定何種情況下開戰及停止作戰。其二是不宜煽動「仇中」、「恐中」、「反中」情緒，不可刺激對岸中國向其挑釁。他聲稱提出該兩項都是意在提醒蔡政府必須審慎云云。

吳斯懷並非深具影響力政治人物，國人或認為其言行無須多加注意。但他在此所提意見，反應者皆是泛統派基本信念，也是慣常用以恫嚇誤導全民的論據。所以就此而言，吳立委這番言論是有其值得討論價值。

首先要一提的是，國人藉由檢視吳立委議論，正可更加認清台灣的真實處境或遠不似泛統派大力宣揚之絕望，安危存亡都只能繫於總書記聖斷，從而更加鞏固自由人民應有的尊嚴和心理健康。吳立委此次言論之值得注意，主要理由也即在此。我日前在民報網站發表「是否IN-DEPTH LANGUAGE？」一文，探索他大談「啟戰」、「終戰」動機何在，今天再撰本文發表，也是期盼國人多加留意，莫被泛統派輕易唬倒嚇倒。

我在前篇投書曾提及，所謂IN-DEPTH LANGUAGE直譯是「深度語言」，是意指有深厚言外之意的微妙用語。本文即對這一相當冷僻英文片語，做一更直接解說。

所謂深度語言，即是為表達不便明說的意見，所使用隱晦意在言外的話語。吳斯懷大談其「啟戰」、「終戰」，真正要表達的應是他所說「打到什麼程度要停止戰爭，願意犧牲到什麼程度，都要先決定好」，亦即要蔡政府先盤算好，台灣戰力受損到什麼程度即該舉白旗乞和。隨後他追述馬政府時代曾提出所謂終戰指導，即痛批「難道執政者要把人民帶到被打到僅剩一兵一卒，才能結束戰爭嗎」？則是把含意表達得更明白，「打到什麼時候即該投降」。

戰局演變難料何需悲觀

所以，吳立委真正要表達的，恐是他和泛統派的共同認知，是台灣一旦和中國開戰即必敗無疑，全未想到或不願去想台灣也或有撐住戰局，迫使對方蒙受重大損失後收兵退去之可能。殊不知史跡斑斑，戰爭一旦爆發，戰局如何演變往往很難預料。彼輩泛統派的斷言是否過於悲觀（或樂觀）？我在上篇投書即曾舉出這一質疑，本文即再強調一次。

吳斯懷訓誡蔡政府，要決定打到什麼程度要停止戰爭，意謂如此損害非負責任態度。但他可曾想到，當年1949~50年間美國尚未決定派遣第七艦隊來援之時，台灣處境遠比今天險惡，但當時的國民黨總裁黃埔軍校蔣校長，並未指示部屬去研究打到什麼程度即停止戰爭，而是發出「去此一步，即無死所」悲壯號召。吳立委是否也該對他的表現不表認同？

老蔣總統不是深具正面形象歷史人物，但他這句「去此一步，即無死所」，卻是今天台灣人民應該銘記在心作為警惕。因為今天台灣的基本處境和當年並無差異，同樣即必須面對意圖併吞對岸惡靈。

台灣人民自保自存之道，不是寄望於馬式戰略指導倡議的國際調停或上桌談判，而是徹底摒棄泛統派灌輸的失敗主義投降主義，以足堪保國武備，堅決不屈意志，嚇阻敵方於「啟戰」之前，或瓦解其意圖於開戰之後。捨此而外別無生路可言。

談到吳斯懷所提，馬式戰略指導的國際調停或上桌談判，前篇投書曾譏為若非書生式浪漫妄想，即是為投降歸順提供遮羞布。國人或不免感覺這一看法過於武斷，談判總比不談判好，何能一口否定。

但國人也必須承認，不論是經由國際調停，或雙方一對一上桌談判，台灣能得到的結果，都必然是他是中央，你是地方架構下的一國兩制。文句方面可能有所修飾，讓你面子比較好看，但基本原則必是如此，不會有所鬆動。

上談判桌無異慢性死亡

然而不論在任何國家，所謂一國兩制都是一種不正常情況，不容長期存在，一國兩制必然滑向一國一制。所以台灣接受的一國兩制，也必然是台灣的慢動作死亡。

所以，國人對馬式戰略指導的國際調停或上桌談判，都不容抱有心存僥倖天真幻想。一旦上了談判桌，再想全身而退恐怕都會很難。

談到所謂仇中、恐中、反中，不論蔡政府或蔡本人，都果然有如此道行法力，能煽起如此一股排斥仇恨上國風潮？

多年以來，泛統派極力鼓動仇日風潮，舉凡釣魚台歸屬爭議，南京屠殺事件，乃至徵集慰安婦充當營妓，都曾是鼓動狂熱仇恨日本熱門話題，然而收效也均微不足道，台灣人民並未出現反日情緒。緣由所在，是日本並未對台灣有不友好表現，未曾欺凌打壓台灣。

台灣人民確實存有所稱仇中、恐中、反中情緒。然而這一現象之出現，是該歸咎於台灣任何政黨或個人，抑是中國統治者惡劣行徑招致的惡果？對此吳立委不妨多想想。

再談到吳斯懷所謂不應刺激上國不可挑釁，國人也該認識清楚何謂刺激何謂挑釁，其定義為何，不能聽憑泛統派任意裁定何為刺激何為挑釁。如果本來即是可以做甚至該做，而又不損及對方權益的事，都因唯恐被指為挑釁而不敢做，或只敢極低調偷偷摸摸做，則恐更加助長泛統派氣焰，而成為上國所派遣駐台監軍。當道口口聲聲捍衛台灣主權，政府官員恐不能連調整國人護照封面都不敢明快決定。

最後一提的是，吳斯懷此人似對向上國挑釁極不以為然，在網站開講呼籲「不要挑釁，要謹慎」，前此也曾指責當道發言是對中國挑釁。但老蔣總統當年發表談話，開口閉口即是「消滅萬惡共匪」，不知吳立委是否對他的先總裁也很不以為然？

以吳立委之心態認知，國人想到如此一位人物，過去曾擔任到陸軍副總司令軍職，不知會不會也覺脊背發涼？