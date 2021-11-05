120位默默耕耘的醫事人員們，120個推動台灣現代醫療的動人故事

在數次外來殖民的苦痛中，台灣歷史見證了西方傳教人員、日治時期的醫學教育，曾帶給我們的光明與希望。在台灣百年醫療的長河裡，醫界先進們用生命交織出醫療衛生制度上的進步與成長，使我們享有完善的醫治服務：

邱賢添，第一個沒到日本深造就考取博士學位的台灣醫師。

李慶雲，台灣自行研發疫苗的第一人，連妻兒都拿來做人體試驗。

畢思理，促使台灣嬰兒施打B肝疫苗，讓肝癌不再是高居第一的國病。

謝維銓，首創醫院感染管制的先驅，在台灣發起院內感染管控的第一人。

陳肇隆，促成「腦死」和「器官移植」立法，使台灣器官移植醫學大放異彩。

作者延續對台灣醫療史的惓惓赤忱，爬梳健保制訂之前，這片土地上的醫事典範們，在醫學研究、醫護行政與人道醫療裡，值得你我感念並牢記的重大事蹟。全書分為：近代醫學教育建立與醫療人員重要性的「醫學教育與研究」、西方傳教士以普愛世人襟懷的「傳道醫療與人道醫療」、醫師為同胞爭取安身立命的「醫師從政與社會運動」、數十年耕耘醫療專業並多元分科的「醫護行政與公共衛生」、專業醫事人員重返執業與推廣醫療的「基層醫療與社會公益」，以及在醫療工作之餘發展藝文美學的「醫學人文與藝術」六個篇章，描述120位醫事典範們是如何憑藉一己之力，貫徹醫者的使命與救人到救國的信念，讓身處列強之下的美麗島嶼，在國際組織上熠熠生輝。

陳永興醫師北、中、南部新書分享會

【台北場】

講題：醫界人物與白色恐怖受難者

時間：11/10（三）下午 2:30-4:00

地點：二二八國家紀念館 展演廳

（台北市中正區南海路54號）

報名表單： https://reurl.cc/RbR0an



【高雄場】

講題：台灣南部重要醫界人物

時間：11/14（日） 14:30-16:00

地點：高雄文學館 二樓文學沙龍

（高雄市前金區民生二路39號）

報名表單： https://reurl.cc/kL9L5K



【台中場】

講題：台灣中部重要醫界人物

時間：11/27（六） 14:30-16:00

地點：中央書局

（台中市中區台灣大道一段235號）

報名表單： https://reurl.cc/dxOxVD

本書目錄

推薦序 因他們走在第一線，後方才有美好腳跡可跟 盧俊義

推薦序 為醫界立心，為醫者立命 劉景寬

推薦序 百年疫情彰顯醫界典範及醫療價值 邱泰源

自序 黑暗疫情中的人性光輝



第一篇 醫學教育與研究

橫川定 台灣寄生蟲學 開山鼻祖

丸山芳登 《日治時期台灣醫療公衛業績》作者

小田俊郎 日人《台灣醫學五十年》作者

金關丈夫 台灣解剖學和人類學先驅

邱賢添 台灣第一位鴉片研究博士

盧致德 國防醫學院院長

陳萬裕 腎臟科大師選擇安寧往生

彭明聰 生理學大師 台大醫學院院長

杜詩綿 台灣鼻咽癌權威

楊思標 胸腔科名醫 中沙醫療團團長

陳珠璋 職能治療與團體治療的先驅

陳定堯 北醫病理學科奠基者

沈祖杰 高醫首位皮膚科主任

馬逸輝 高醫小兒科元老

謝維銓 台灣感染醫學之父

楊振忠 生化學家 高雄醫學院院長

李慶雲 台灣疫苗之父

陳楷模 醫界「雷公」 外科名醫

陳庵君 婦產科名醫

林瑞祥 台灣糖尿病衛教之父

連倚南 台灣復健醫學開拓者

沈銘鏡 台灣血友病之父

林媽利 台灣輸血醫學之母

陳榮基 安寧醫療推手 恩主公醫院院長

林信男 見證美好信仰的精神科醫師

吳德朗 心臟科大師 長庚醫學院院長

廖運範 當代醫學發行人 肝臟研究名醫

陳順勝 神經科名醫 阿扁總統的醫師

宋維村 台灣自閉症先驅

鄧哲明 樂學研究的藥理學者

魏福全 整形外科名醫 中研院院士

許金川 台灣保肝戰士

陳肇隆 台灣肝臟移植舉世聞名

曾啟瑞 台灣試管嬰兒之父



第二篇 醫療傳道與人道醫療

阮德茂 戰爭時期的彰基院長

黎安德 照顧窮人的修女醫師

葉由根 一生奉獻貧民醫療和啟智教育

晁金名 終身照顧窮人的貧窮修士

華仁愛 彰基護校校長

方懷仁 樂仁（聖功）醫院創辦人

費納德 聖母醫院的生子姑娘

紀歐惠 挪威阿媽 埔里榮譽鎮民

徐賓諾 挪威阿公 埔里榮譽鎮民

白寶珠 澎湖阿嬤 上帝的天使

梅崇德 聖母醫院和護校的推手

丁德貞 為痲瘋病患洗澡的天使

馬仁光 為天主作工 羅東仁醫

馬素珊 門諾護校創辦人

魏海蓮 花蓮門諾的護理天使

趙榮發 照顧痲瘋病患一輩子

譚維義 東基院長 後山仁醫

華淑芳 聖馬爾定醫院創辦人

陳雲址 奉獻台灣尾的眼科名醫

饒培德 來自瑞士的愛在台東

陸幼琴 乳房外科聖手 耕莘醫院院長

黃勝雄 回台灣買靈魂

翁瑞亨 從教會醫院院長 作到牧師

蔡茂堂 精神科醫師變成牧師



第三篇 醫師從政與社會運動

廖溫仁 西螺廖家 滿門英烈

林 糊 彰化名醫 二二八受難

洪約白 抗日名醫 二二八受害者

劉傳來 嘉義眼科名醫 二二八逃過一劫

張深鑐 台中齒科名醫 民主運動先驅

莊孟侯 二二八被捕的台南名醫

黃朝生 二二八遇害的台北名醫

謝瑞仁 麻豆名醫 白色恐怖受難

柯水發 鐵漢醫師 二度死刑

郭守義 基隆名醫 二二八遇難

胡鑫麟 眼科名醫 綠島拉提琴

黃溫恭 白色恐怖犧牲的牙醫師

杜孝生 鄒族醫生 白色恐怖受難

許國雄 死裡逃生的牙醫教育家

吳樹民 吳三連史料基金會董事長



第四篇 醫護行政與公共衛生

邱仕榮 婦產科名醫 台大醫院院長

王金茂 擅長醫管的衛生署長

鄒濟勳 榮民總醫院院長

盧光舜 胸腔外科名醫 榮總副院長

周美玉 首位軍醫護理少將

余道真 台大護理系首位系主任

陳翠玉 台灣第一位護理先覺者

鍾信心 見證台灣護理發展史

林鳳嬌 不斷學習成長的護理科長

余玉眉 台灣第一位護理學博士

周照芳 心繫全責護理的護理領導者

彭瑞雲 貧苦醫師 推動家庭計畫

胡惠德 歷經戰亂的衛生行政官員

張錦文 台灣醫院管理大師

李明亮 抗SARS指揮官 郵票史書

畢思理 貢獻B型肝炎疫苗的美籍醫師

葉金川 公衛專家功在健保

第五篇 基層醫療與社會公益

黃玉階 台灣第一位領證的漢醫

洪長庚 台灣首位眼科醫學博士

鄭盛杞 龍潭名醫 兩代醫療奉獻獎

洪寶帶 接生四萬多嬰兒的助產士

周炳煌 新竹名醫 博施濟眾

蘇春茂 屏東名醫 熱心公益

蔡孔雀 北港名醫 金長味診所

蔡陽昆 彰化名醫 上帝美好的見證

鄧水造 與死神拔河的農民守護者

石朝儀 奉獻花蓮偏鄉一甲子

郭國銓 台南郭婦產 一家八博士

汪豐富 守護族人健康的山地醫師

黃明和 彰化名醫 秀傳醫院創辦人

林逸民 接棒「五福眼科」 造福盲人

高大成 名法醫如名探辦案

陳錦煌 小鎮醫師 熱心社區營造

劉啟群 台灣義診醫療團「路竹會」

杜元坤 骨科仁醫 義大醫院院長

第六篇 醫學人文與藝術

許鴻源 台灣科學中藥之父

李成興 藥界長青樹 書法大師

黃伯珍 嘉義良醫 畫家夫婦

張鑽傳 淡水名醫攝影家

施哲三 棄醫從畫興建美術館

林哲雄 台灣醫師的文化夢

黃達夫 和信醫院 癌症醫學大師

賴其萬 重視醫病關係的醫學人文大師

陳耀昌 骨髓移植先驅 歷史小說家

鄭烱明 創辦「文學台灣」的詩人醫師

王溢嘉 棄醫從文的醫師作家

江漢聲 泌尿科名醫 鋼琴家

作者簡介

陳永興 1950年出生於高雄，高雄醫學院畢業，美國加州柏克萊大學公共衛生研究所碩士。曾出任國大代表、立法委員、高雄市政府衛生局局長、國策顧問，曾任職於台北市立療養院與台北醫學院精神科、高雄市立聯合醫院院長、高雄市立凱旋醫院院長、羅東聖母醫院院長。現任門諾基金會、民報文化藝術基金會董事長。

長期關心醫學發展、弱勢權益，以及台灣地位等議題，在醫學與人權公益領域持續奮鬥。

著有《天公疼憨人》《山地服務在霧台》《醫療、人權、社會》《生命、醫學、愛》《柏克萊沉思》《診斷台灣》《台灣之愛》《拯救台灣人的心靈》《台灣醫療發展史》《醫學的愛》《台灣醫療傳奇人物》《台灣醫界人物誌》《愛河沉思錄》《醫者情懷》《堅持到底：真愛永遠沒有看破的一天》《我的人生交響曲：陳永興七十自述》《台灣醫界人物百人傳》等書。