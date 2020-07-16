小英民進黨強行推動「參審制」，違背小英本人競選承諾及民進黨黨綱。司法改革是重中之重，小英居然動用黨政及媒體資源，以專業之名，行「類專制」之實，保護司法體系之既得利益，其模樣與2016年第一次勝選時的清新，已大不相同。

參審制的立法精神，是由法官引導參審者理解判決過程的法理，很像老師在帶領研究生練習當法官，學生有投票權，但專業訊息由法官提供。

陪審制不認為陪審人員須要判決過程全套的專業，只要對法律中的「有罪」以及「無罪」作理解，經由陪審團「一致決」決定「有罪」或「無罪」，至於被判有罪後的適法及量刑，仍然是法官的責任。

陪審制才能跳脫政治干預

陪審制才能彰顯主權在民。法官的升遷及其利益，選民永遠不得而知，但事實上，總統以及執政當局對法官高層人事有一定的影響力，比如說大法官提名權、司法院院長及最高檢查總長提名權、可以調查法官的監察院長提名權等等，這是民眾對司法不公的最主要疑慮，更遑論法官私下收錢等情事。

參審制無法解決政治影響司法、金錢影響司法、冤獄以及不合大眾常理的自由心證等等，陪審制可以解決部份政治影響、金錢影響以及不符大眾常理的自由心證問題，死刑的冤獄問題，應該可以被解決，因為陪審團須要「一致決」認定。不過，最重要的是：陪審制彰顯「主權在民」，參審制彰顯菁英主義的執政思維：老百姓不懂，要由法官來帶領。參審制違反小英民進黨長期宣揚的公民社會主權在民的精神。

陪審制須要配套，例如：完善證據法、改變部份罪刑法定主義在「定罪」部份的立法及實作、立法令多數案件採認罪協商，讓重罪、政治相關罪、善良風俗相關罪，大約10%以內的案件由陪審團處理即可，不應以經費及資源問題阻礙改革。

司法院不會提「陪審制」自廢武功，執政黨也不方便提案廢掉自己人的武功，惟有反對黨、媒體及社運人士一起努力，掌握重點發聲：參審制必由法官主導，陪審制才能彰顯主權在民。