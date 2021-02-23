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每日國際焦點

英國外長22日譴責中國以工業規模虐待、強迫勞動與種族淨化新疆維吾爾人。將要求聯合國介入新疆。

英國公共衛生部2個研究分析資料顯示，輝瑞BNT疫苗即使只打一劑，對醫護人員已有70%預防感染保護力，對80歲老人預防感染保護力57%，但可預防75%的重症住院與死亡，第二劑後保護力則高達85%。蘇格蘭全人口540萬人比較已施打與尚未施打疫苗的資料顯示，即使只打第一劑，輝瑞BNT疫苗有高達85%保護力，牛津阿斯特捷利康疫苗有高達94%保護力。該研究由愛丁堡大學雅瑟研究院主導。

一架波音777於丹佛市上空引擎零件掉落，最後雖安全降落，但導致美國日本均宣布波音777全面暫時停飛檢修，事故引擎為普惠PW4000引擎，歐洲航空安全局已向普惠要求資料。

南韓立法規定醫師若被判重罪將剝奪執照，此法將導致醫師遭司法迫害，南韓醫師協會決定發起大罷工，南韓疫苗接種工作將因此停擺。

印度

疫苗廠巴拉特生技、Biological E，均表示只要變種的核酸定序完成，疫苗都可快速調整因應變種。

緬甸

全國抗爭持續，發起大罷工。

聯合國難民署22日表示10天前一艘羅興亞偷渡船自南孟加拉出發，因引擎故障漂流，位置不明，成原無糧食飲水嚴重脫水，已有8人死亡，呼籲國際救援。

南韓

立法規定醫師若被判重罪將剝奪執照，此法將導致醫師遭司法迫害，南韓醫師協會決定發起大罷工，南韓疫苗接種工作將因此停擺。

日本

因為疫苗短缺，老人施打疫苗進度將延緩。輝瑞疫苗增產量最早5月才會供給日本。

印尼

總統佐科威22日要求地方政府準備應對森林大火，蘇門答臘已經出現大量森林野火熱點。

英國

外長22日譴責中國以工業規模虐待、強迫勞動與種族淨化新疆維吾爾人。將要求聯合國介入新疆。

文化部長表示將會見Facebook表達對Facebook與澳洲衝突相關議題的疑慮。

微軟在Facebook與各國政府的爭端中伺機而動，與歐洲媒體集團共同敦促歐盟尋求線上平台與媒體分潤爭議的仲裁辦法。歐盟2019年智慧財產權法規定Google等線上平台必須與音樂、著作、新聞媒體等內容來源簽訂授權合約分潤，微軟稱此法規仍有不足。

英國首相強生制定4階段間隔5周解封計畫，最終階段不會早於6月21日。

英國公共衛生部2個研究分析資料顯示，輝瑞BNT疫苗即使只打一劑，對醫護人員已有70%預防感染保護力，對80歲老人預防感染保護力57%，但可預防75%的重症住院與死亡，第二劑後保護力則高達85%。

蘇格蘭全人口540萬人比較已施打與尚未施打疫苗的資料顯示，即使只打第一劑，輝瑞BNT疫苗有高達85%保護力，牛津阿斯特捷利康疫苗有高達94%保護力。該研究由愛丁堡大學雅瑟研究院主導。

倫敦原本惑於「黑人生命重要」的虛無破壞主義主張，打算自行摧毀歷史傳統人文資產，市民代表委員會1月決議移除歷史上兩度擔任倫敦市長的威廉·貝克福德於市政廳的雕像，只因為貝克福德經營產業包括與使用黑奴的牙買加糖產業，市民代表委員會收到大量認為應該保護歷史傳統的反對意見後，於18日最終決議保留。

亞美尼亞

國防部長表示歡迎俄國擴大境內軍事基地，以及於亞塞拜然邊界派駐更多俄國部隊。

荷蘭

20日一架波音747-400貨機引擎空中爆炸起火掉落零件砸傷地面婦女，該機也使用普惠引擎，荷蘭表示已調查中。

斯洛伐克

外長22日呼籲歐盟國家送來先進疫苗，稱斯國已經進入「悲劇性」的疫情狀態。斯洛伐克人口550萬人但每日高達百死。斯洛伐克已有6,577人染疫死亡，目前疫苗施打進度略快於歐盟平均。

美國

一架波音777於丹佛市上空引擎零件掉落，最後雖安全降落，但導致美國日本均宣布波音777全面暫時停飛檢修，事故引擎為普惠PW4000引擎，歐洲航空安全局已向普惠要求資料。

固特異輪胎將以28億美元買下固鉑輪胎。

委內瑞拉

19位資深官員、議員、軍警遭歐盟制裁。

智利

積極自願成為各疫苗測試地，因而順利快速取得疫苗，施打人數遠超歐盟與其他拉美國家。疫苗來源包括輝瑞、阿斯特捷利康，之後將包括嬌生與COVAX，但也包括中國科興，成為隱憂。

墨西哥

22日空軍所屬龐巴迪里爾45型客機起飛時發生事故6死。

伊朗

21日與國際原子能總署簽訂協議，允許國際原子能總署繼續監測伊朗核設施三個月，引起伊朗國會大反彈，認為政府違反國會立法要求國際原子能總署停止監察。

德國敦促伊朗遵守核協議。

拜登政府透過瑞士與伊朗談判釋放遭伊朗羈押的美國公民事宜。

以色列

面臨拜登對伊朗政策與川普有相當不同，納唐亞胡會見閣員，並尋求競爭政黨在對伊朗問題上採取共同陣線，國家戰略高於國內政治鬥爭，不希望任何政黨為了多得選票以伊朗議題政治炒作導致對外態度不一，妨害以色列的國際戰略操作。

卡達

與阿拉伯聯合大公國舉行和好後第一次會談。

阿拉伯聯合大公國

22日於阿布達比國防展宣布已簽下20億美元軍購合約，購買包括紳寶全球之眼空中預警平台，以及雷神的愛國者飛彈。

利比亞

民族團結政府的內政部長表示21日逃過暗殺陰謀，利比亞民族團結政府總理建立的穩定支持軍則表示，軍隊經過內政部長車隊時，保鑣向其開槍，導致引發槍戰衝突。

突尼西亞

2019年選舉後國會各黨林立，加上政治素人總統，造成政治不穩，總統與總理衝突，總統希望偏向總統制，總理希望偏向內閣制，總統反對總理的閣員人選，調解雙方衝突的憲法法庭確卻因各方無法同意人選而難產，經濟原本已經很差，疫情影響下更是奄奄一息，引起各派均發起街頭抗爭。

剛果民主共和國

聯合國車隊22日遭民兵開槍攔車試圖綁架，民兵先槍殺駕駛，打算把人質帶入森林中時，維龍加國家公園巡警發現開火，民兵殺害人質導致義大利大使與保鑣殉職。

南非

調查前總統朱馬貪汙案的特偵組，在朱馬拒不出庭後，有意判決2年徒刑。

烏干達

反對派領袖明星鮑比韋恩22日表示撤回對總統大選不公的提告，稱最高法院是總統的人，提告無意義。烏干達長期獨裁者總統約韋里·穆塞維尼因此順利連任。

巴勒斯坦

疫苗施打短缺3000萬美元資金。世界銀行22日表示。

奈及利亞

21日空軍所屬比奇空中國王350i小客機引擎故障在返回機場時於機場外墜機，機上7人全數死亡。

尼日

選務人員車隊觸地雷導致7死3重傷。

福和會官方網頁：www.fratwn.org