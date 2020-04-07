國際法學家協會兼全印度律師協會主席阿加沃（Adish C. Aggarwala）（圖左3）指控中國觸犯聯合國2001年通過的《國家對國際不法行為的責任法案》當中的「嚴重危害人類」罪行，對世界造成嚴重生理、心理、經濟、社會傷害，也是中國精心策劃的陰謀。圖／擷自Adish C. Aggarwala臉書

依報導，武漢肺炎自中國傳播至全球，讓各國蒙受重大損失。總部位於英國倫敦的國際法學家協會（ＩＣＪ）與全印度律師協會（All India Bar Association），近日在聯合國人權理事會（ＵＮＨＲＣ）提出申訴，呼籲聯合國人權理事會調查中國，並要求中國為了暗自研發可大規模毀滅人類的生物武器，適當地補償國際社會與聯合國會員國。

又指出，由國際法學家協會兼全印度律師協會主席阿加沃（Adish C. Aggarwala）簽署的申訴書，指控中國觸犯聯合國2001年通過的《國家對國際不法行為的責任法案》，當中的「嚴重危害人類」罪行，對世界造成嚴重生理、心理、經濟、社會傷害，尤其是經濟受到重創的印度，商品與移民的供需均因疫情失衡，中國應當承擔。

中國應為疫情危害負法律責任

另指出，阿加沃強調，武漢肺炎是中國精心策劃的陰謀，目的是讓中國成為世界強權，並透過生物武器摧毀其他國家，違反《國際衛生條例》（ＩＨＲ）、國際人道法律、世界人權宣言。阿加沃指出，中國不僅刻意控制訊息揭露，也未落實推動旅遊禁令，讓帶原者不斷往各國移動；一旦疫情在全球爆發，中國再透過買進經濟瀕臨崩潰國家的股票，進一步控制世界經濟。

記起2003年4月間，由輔仁大學法律系等舉辦有關國際法研討會，謝聰敏先生在會場上分發書面資料指出，中國是2003年發生SARS的元兇，嚴重損害全球人類生命權及健康權，建議可依聯合國1951年1月12日生效的《防止及懲治滅絕種族罪公約》規定，受害者可以向國際法庭控訴中國政府負起有關法律責任。

事隔17年，新冠病毒肺炎的起源地是中國武漢市。中國國家衛生健康委員會於2020年1月19日首次發表聲明表示，武漢肺炎的傳染來源尚未找到，傳播途徑也還未完全掌握，病毒變異仍須嚴密監控。

前項聲明並未排除武漢肺炎病毒的起源地是中國武漢市，新冠病毒的起源地在哪裡？依目前生物科技，可由傳播到世界各地的武漢肺炎病毒的基因體定序結果分析來證明。如果新冠病毒不是天然病毒，而是人造病毒做為生物武器，那就太恐怖了！