中國武漢肺炎（COVID-19）疫情失控，電視畫面每日呈現與公佈的確診病例與死亡數迭創新高，中國甚至有一日1萬5千多個確診的驚人數目，當前武肺病毒就像「一帶一路」般的擴散全球，連非洲都已證實發現武漢肺炎確診病例，世界各國聞「中」色變！為防疫「抗中」病毒入侵，均在海空運阻絕「中國」，惟連咱華航也因China Airlines之名而受牽連…

民報之聲高雄電台節目明16日周日午間將導讀獨傲村夫與林進嘉醫師在民報的專文，分別是「華航是否要改名？不妨開放公投，由人民來決定」與「現在是啟動台灣國家正常化的最佳時機」。今週六並先在民報10分鐘影音與評。

尤值一提的是，最近李登輝前總統傳出因喝牛奶嗆到緊急就醫、留院觀察。有網友翻找出1997李總統的名言：「不用怕！中共再大也沒我老爸大！」。那時台灣要總統直選，中國文攻武嚇飛彈瞄準台灣，李總統對中共鋪天蓋地打壓台灣指備有18套劇本，加以重砲回擊、絕不讓中共軟土深掘！

網友說：這是正港台灣人的骨氣，更讓人想到過去領導台灣面對中國恫嚇，伊攏是談笑風生運籌帷幄。

值此中國武肺延燒全球之際，當前蔡政府全面執政，硬起來！華航改名，無需看中國臉色啦！

台灣真是個國家嗎？獨傲村夫02-10的專文指：「說起來，台灣人真漏氣，冰島人口僅36萬，但是他們有自己的航空公司冰島航（ICELAND AIR）；新加坡領土比彰化縣還小，但是新航（Singapore Airlines）是以服務品質佳、零事故享譽國際的航空公司。台灣領土３萬6千平方公里，人口2300萬，居然沒有一家以台灣為名的航空公司」。該段「台灣真是個國家嗎？」的大哉問，很多網友在社群熱議後大抵結論是：再不正名，只能無言。

獨傲村夫該文提及：去年北京大興機場，9月25日啟用日，習大帝意氣風發，躊躇滿志，大作中華帝國復興美夢，然而自從武漢肺炎快速蔓延，成了全球化的災難後，中國面臨空前的危機，各國紛紛撤僑，飛往中國的客機不是減班，就是停飛，CHINA如今成了冠狀病毒（Coronavirus）的代名詞，「菜那」客機普遍不受歡迎，人見人怕……。

※獨傲村夫 2020-02-10「專文：華航是否要改名？不妨開放公投，由人民來決定」

https://www.peoplenews.tw/news/17fa1172-f676-4563-9d37-a4d267dc68a5

林進嘉醫師「專文：現在是啟動台灣國家正常化的最佳時機」文中指出，今年大選結果清楚顯示，大多數的國人「不願意被中國統治」，希望「台灣跟中國是一邊一國」。但是，台灣長期法治教育不足，讓大家以為我們現狀就是一個獨立國家，即使名字叫「中華民國」或「中華民國台灣」。大家不知道，雖然我們擁有「國家」要素的「人民、土地、政府、對內主權」，但如果我們的國名還包含「中華民國」四個字，就無法擁有國際主權，就不是一個獨立國家，就會跟中國糾纏不清。

很多網友喟嘆說：「唉！就如林進嘉醫生的文。現在是啟動台灣國家正常化的最佳時機。中國當然會對咱有壓力，但咱自己要正名！就如華航改名台航符合事實，也才能昂然走向國際」：另有網友也說：就算是中國不高興，又怎樣?李登輝總統的名言：「不用怕！中共再大也沒我老爸大！」絕不讓中共軟土深掘！

※【專文】現在是啟動台灣國家正常化的最佳時機

文／林進嘉（精神科醫師） 2020-02-02 09:55

https://www.peoplenews.tw/news/cac4ec91-d6d9-4c65-9439-c2ee59928c1c

※民報網路無國界，「民報之聲」影音結合電子報的圖文與電台節目與影音網路社群。相關採訪與報導的新聞，只要打入關鍵字，就能在網路跑出相關採訪與報導的新聞。

民報邁入第七年，「民報之聲」電台節目經過近六年在高雄民生電台週一到周日，現在改到周日12點到2點。此外，陳永興醫師每周日在微微笑廣播網的全國連播節目與相關評時政也不時會PO上民報之聲影音。

https://www.youtube.com/watch?v=_eS_J4RiAUc&feature=youtu.be