美國證券交易委員會在華盛頓特區的總部大樓。圖／擷自維基百科，公有領域

在美國證券交易所上市的中國公司正面臨來自華盛頓和北京政界的雙重重大挑戰。

這兩個國家的新規定將使其他中國公司更難追隨這些在美國上市的中國公司的腳步，限制它們獲得數十億美元的資金，而這些資金幫助互聯網零售巨頭阿里巴巴、在線遊戲公司騰訊、叫車服務公司滴滴這類公司的發展壯大。

在北京，監管機構已表示，他們計劃仔細審查那些希望在海外上市的國內公司，特別是這些公司收集中國消費者數據的情況。專家說，這導致許多中國公司開始重新考慮在中國以外的交易所出售股票的計劃。

同時，拜登政府正在推進一項實施2020年一項法律的計劃，該法律將迫使外國公司從美國交易所退市，除非這些公司允許美國監管機構至少每三年核實一次它們的財務審計，而中國政府對此一直非常反對。

許多這些橫跨美中市場和資金的著名大型中國公司突然陷入了西方資本市場和中國政府間的拉鋸戰。西方資本市場要求上市公司提高財務透明度，而中國政府則小心翼翼地保護敏感信息。

這一層緊張關係如何得以解決，將決定世界上資本最雄厚、流動性最強的資本來源地——美國股市——能否向中國企業開放。這也將決定投資者們能從在世界經濟中正發揮越來越大作用的中國公司那裡期待得到多少透明度。

美國是中企主要資金來源

中國企業高度依賴於美國資本市場的融資。

僅在2021年的前六個月就有34家中國公司開始在美國交易所上市，籌集了約124億美元的資本，並為華爾街的投資銀行帶來了數億美元的手續費。另有20家公司計劃在今年晚些時候進行首次公開募股（IPO）。

根據美中經濟與安全審查委員會的數據，截至今年5月5日，共有248家中國公司在美國交易所上市，總市值為2.1萬億美元。

滴滴旅途顛簸

本月初，在中國監管機構以違反數據使用和收集規定為由，迫使滴滴——在美國上市的中國公司之一——將其應用程序從中國市場下架後，該公司股價暴跌。

在宣布對滴滴進行調查時，中國當局對該公司所謂的違規行為含糊其辭，但表示此舉是「鞏固海外上市公司信息安全責任」的更廣泛努力的一部分。

擁有廣受歡迎的短視頻應用TikTok的中國公司字節跳動今年稍早宣布，將推遲原計劃在紐約進行的首次公開募股。這一聲明是該公司與中國政府官員會面後發布的，該公司稱自己存在未被具體指明的數據安全問題。

專家表示，這類政府調查的結果是為促使中國企業重新考慮在美國或其他外國市場進行首次公開募股。

壯大國內交易所

在對在海外上市的中國公司實施新審查的同時，中國政府一直在努力向國內公司表明，中國的交易所是籌集資金的可行選擇。

今年年初，時任美國總統川普迫使中國電信在美國退市後，該公司開始轉而投向中國的交易所。上週，中國監管機構同意該公司在上海證券交易所向公眾發行84億美元股票的計劃，這是十多年來中國規模最大的一次股票發行。

雖然一些人擔心中國政府正在採取阻止國內公司在外國交易市場出售股票的早期措施，也有另一些人認為，北京的目標並不那麼明確。