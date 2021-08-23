江中清創作於日治時期的台語歌謠《打拳賣膏藥》這首歌也只有江中清和林天津兩人合唱邊唱邊表演，才能(詮釋)唱出這首歌的味。 石川喟嘆說，可惜啊，可惜！這首歌當前絕版已成絕響。石川在微微笑廣播網-鄉土情․台灣歌謠滄桑史「有聲戲劇」中唸歌詞與聽眾分享日治時期這首台灣歌謠經典絕版曲。

當前備受喜愛、眾所皆知的《春花望露》為江中清創作於日治時期的台語歌謠。廣播教父石川說，江中清在日治時期還有寫一首《打拳賣膏藥》的歌非常出名。但是非常可惜這首沒有人會唱，這首歌也只有江中清和林天津兩人合唱邊唱邊表演，才能(詮釋)唱出這首歌的味。

石川喟嘆說，可惜啊，可惜！這首歌當前絕版已成絕響。石川在微微笑廣播網-鄉土情․台灣歌謠滄桑史「有聲戲劇」中唸歌詞與聽眾分享日治時期這首台灣歌謠經典絕版曲：「來來來，看看看！上走到宜蘭蘇澳，下走到恆春打狗鳳山旗後，中部走到阿里山埔里社直透台東花蓮港……」

江中清是臺灣日治時期重要的台語流行音樂人。石川說，認真來講，他算是「非主流」派，伊是一個流浪的樂師、揹著吉他「自彈自唱」在日治時期與唱片界的人完全攏無交陪，他是一個獨行俠。

江中清成名曲《春花望露》該歌詞曲創作於日治時期，惟當時沒有人將其放在眼內，直到戰後，《春花望露》才在「歌仔簿」看的到。後來才被收錄於唱片中。視為經典。

江中清有個專長就是他從16歲開始學洞簫，自創「七管變反洞吹」的吹奏法，別具一格。石川說，寫《黃昏再會》的林天津先生非常欣賞江中清吹蕭的方法，所以甘願拜他為師、與他江湖賣藝，後來不但是好師徒也是好朋友。變成一對好搭檔。

戰後，他們組織板橋音樂會、印「歌仔簿」出來賣，可說是民間真正藝人。江中清晚年於板橋二聖宮教導孩童唸經書，本來要將其自創的洞簫傳給徒弟，惟結果後來不知何因，沒有傳徒….

※《石川有聲戲劇》台灣歌謠滄桑史系列-春花望露完整影音版，可上網微微笑影音共10分20秒，除了介紹江中清，還有出生於台北艋舺的流行歌謠作詞家陳達儒，其創作包含《白牡丹》《青春嶺》《滿山春色》《農村曲》《心酸酸》《三線路》《港邊惜別》《安平追想曲》《南都夜曲》….等。陳達儒在1989年獲頒第1屆金曲獎特別獎。

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