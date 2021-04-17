美國因為武漢肺炎疫情延燒引發一股反亞裔的風潮，日前傳出網路上大賣「我不是中國人」的衣服。 示意圖／擷自公視新聞影片，網路，民報合成

大學後留學赴美的同學，最近來電郵表示，「加州居，大不易，不如歸去」，這麼多感嘆的原因，是這一陣子「反亞裔的歪風」吹起，走在路上，還擔心自己無故被砸，這樣子戰戰兢兢過日子，還不如回家鄉，早期，赴美的台灣人唱「黃昏的故鄉」是有家歸不得，現在唱「黃昏的故鄉」，卻是美國居不得，想要回台灣，真是十年河東，十年河西。

武漢肺炎傷害中國人

這樣的變化是來自武漢肺炎的造就，中共再三遮掩自己的疫情，但是，清明前後幾天，武漢掃墓人士超過百萬，曾經一天高達30萬人，道路阻塞，尤其是新墳很多，拆穿了中共死傷很低的謊言。

WHO兩度調查病毒來源，居然無疾而終，一份報告乏善可陳，可見老共給的壓力多大，但是，西方國家仍然認定，「中共的武漢實驗室涉有重嫌」。3月14日，美國國家情報首長海恩斯在參議院情報委員會聽證會表示，「仍然無法排除武漢實驗室是病毒外洩元凶」，幹了壞事不敢承認，這一點讓西方國家很生氣，這是文化使然，西方人討厭不誠實，因為生氣，又搞不清楚誰是中國人，所以，黃皮膚的亞裔人士，全部遭殃。

一下子，這一股反亞裔的風潮，突然興起，雖然經過公民團體理性上街的抗議，但是，歪風卻從街頭進入網路，很多知名亞洲運動員受到語言霸凌，籃球明星林書豪曾被謾罵武漢肺炎，感受最深，前幾天，效力印地安職棒的台灣棒球選手張育成，一次傳球失誤，就被網民罵成，「上帝給你的眼睛太小，所以才會投球這麼瞎」，小眼睛是亞洲人特徵，這些酸民發洩了對中共政權的生氣，但是，受害的還是老百姓。政府和人民其實很難切割，當人民對自己的政府不反抗，外界就認為你已經接受這樣的統治，既然接受，就必須一起承受，如同一句經典名言，「當雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的」，最小片的雪花化成雪水。

亞裔人士標示自己族群

為了避免這些莫名其妙的災難降臨，西方的亞裔人士開始在網路上販賣標示自己種族的衣服，所謂衣服上做文章，甚至連隨身的杯子，上面也標示「我是甚麼人」，避免自己被當作中國人，遭受街頭霸凌，當然，最創意的就是一件印著，「別開槍，我不是中國人」。

亞洲人通稱黃種人，走在街上，真的很難分辨日本人和中國人差別，除非說出自己的母語，若要分辨台灣人或中國人更困難，因為語言相同，加上威權時代的中國教育，台灣人必須徹底反省，要從心理上反抗中國，才有可能與中國區隔，例如住在台僑的社區，上台僑的教堂，儘量用英文溝通，或者說台語。

亞裔受到攻擊，不是始於今天，美國新大陸土地上，本來就被植入種族歧視基因，布林肯被楊潔篪謾罵的時候說，「美國政府知道自己的問題，並不隱瞞，也從法律上解決，並進行平權教育」，這一點和老共迫害維吾爾人權，完全不可同日而語。

美國的種族問題基因，來自移民歷史，黑人和白人，幾乎同時出現這塊土地上，但是，白人是主人，黑人是奴隸，1807年，從販賣黑奴賺錢的英國人，在貴格教會鼓吹下宣布停止販奴，並對販奴貿易船施以罰款，可惜販奴並沒有停止，持續有190萬黑奴被送到南美和美國南方，黑人爭取自由努力了百年之久，比黑人命運稍好一點的，是被白人驅逐的印地安原住民，黑人停止販賣之後，隨之而來，取代黑奴腳色的就是所謂華人契約工，這些華人跨過太平洋，以身體勞力謀取溫飽，白人稱呼華工是「豬仔」，這些到新大陸的豬仔，卻因為過度勤勞，低廉工資搶走歐洲移民的頭路，迎面而來的卻是「排華法案」，對中國人不平等約束。

第二次世界大戰後，中國加入同盟國，戰後，歧視華人的「排華法案」才被廢除，但是真正地位提升是來自70年代，移民美國的華人努力的成果。

歷史上，華工在海外被歧視，是因為國家太窩囔，現在，華人連累亞裔一起被歧視，是因為老共不懂文明，只知強勢，不知內斂，更重要的是，老共信奉共產黨，一向不愛宗教，不守人權，不學民主，不鳥法律，自以為變成強國了，到處耍流氓，說穿了，亞裔人口十幾億人，突然被染紅，只是被中共拖累，一起揹黑鍋而已。

看到網路大賣「我不是中國人」的衣服，「環球黨媒」不敢吭聲，因為老共高層，企業大款，有一大票人全部不是中國人，長期住在美國，荷包裡藏著外國護照，彼此心照不宣，大戰狼楊潔篪就是其中之一，生活在中國，熱愛中國的人，恐怕只剩下幾個傻瓜而已。



2021.3.21美國反仇視亞裔遊行。圖／擷自公視新聞影片