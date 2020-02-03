武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情蔓延，但因中國阻撓，台灣被拒於世界衛生組織(WHO)防疫體系外，台灣聯合國協進會等今（3）日拜會朝野黨團，呼籲新國會盡速通過台灣加入世界衛生組織（WHO）決議文，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲並向政府喊話，相較於蔡政府過去僅在WHA大會推動2對2的辯論，今年應該提案，在大會推動表決戰。

聯合國協進會、世界台灣醫衛總會、黃秀芳立委辦公室等團體今天拜會民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量黨團，強調當中國隱瞞疫情導致武漢肺炎大爆發，但台灣卻被排除於專家會議之外，呼籲朝野儘快通過譴責中國並支持台灣加入WHO的決議案。

聯合國協進會說明，決議文內容應包括抗議中國打壓台灣參加世界衛生組織（WHO）決議；台灣朝野共同通過，支持台灣參加世界衛生組織（WHO）決議； 呼籲世界衛生組織（WHO）儘快將台灣排除於中國疫區範圍，因為台灣不屬於中國。

協進會指出，四個黨團對他們的主張都給予正面回應，除民進黨團表達會儘速提出朝野協商，國民黨黨團總召林為洲、書記長蔣萬安也正面支持台灣應該加入WHO，民眾黨總召賴香伶則表示，黨內5位立委將討論後共同做出決議，但她認為從此決議文展開新國會的合作是很好的開始。

時代力量黨團總召邱顯智則表示「時代力量沒有問題」，並強調，由此可知台灣正名的重要，包括 WHO把台灣列為中國的一部份、華航的「China air lane」與中國的混淆造成禁航風波等，都有待正名來解決。

立委黃秀芳說，除了民進黨團表達會儘速提出朝野協商，國民黨黨團總召林為洲、書記長蔣萬安也正面支持台灣應該加入WHO。

監委、前衛生署駐WHO首任代表張武修表示，台灣民間的公眾外交也是很重要的力量，透過公眾外交的宣傳，讓國際社會更了解台灣的醫療優勢，絕對可以在WHO扮演更重要的角色。

蔡明憲期許，蔡英文總統能在最近的將來，不要拖到5月，就對外表達台灣要申請加入WHO大會決心，不要像過去，僅在WHA大會上推動2對2的辯論，而沒有提案表決，即便到時候大會表決沒有通過，也沒關係，就像過去陳水扁前總統任內就曾提案表決，即使沒有通過，也有40多個國家支持，這也超過台灣的邦交國數目。