時代的顛沛與流離，揉合出獨一無二的氣息，眷村承載著許多人的成長記憶與生命經驗，演變出具有地域性的美食，透過舌尖上的味蕾，拾起鄉愁與情感。

「一張桌」匯集南北方麵食及眷村醋溜好味，發揮食材特性，兼容眷村的雅致與豪氣，屹立不搖30年，道地手藝代代相傳。「錦江眷村小館」用料理拼湊時光，以味蕾追尋記憶，每道菜都是故事，邀請饕客置身眷村鄰家，大啖懷舊家常料理。

一張桌

手藝傳承 舌尖回憶饗宴

「我父親來自貴州，我母親是河北人，店內料理是母親的手藝，也帶有父親的家鄉味。」老闆安普璦一邊出餐，一邊指著窗外的停車場，「眷村原本在那裡，當時只有家裡後院的一張桌子招呼客人，現在眷村不見了，我們卻留下來了。」安普璦熱情招呼前來取餐的客人，其中有許多是老主顧，在「一張桌」以眷村菜香串起濃濃人情味。

滾水煮麵的霧氣撲滿廚房的透明玻璃，從中窺見工作人員有條不紊地揉麵、煎餅、煮鍋、舀湯，令人垂涎三尺的麵食熟香、濃郁醬香瀰漫四周；菜櫃整齊擺放著琳琅滿目的小菜，讓人忍不住在主餐上桌前，先拿幾盤撫慰脾胃。對於首次到來的客人，店家推薦必嚐以醋溜料理方式製作的眷村小菜，根據食材特性，調味涼拌，拌入的醋汁也不盡相同，醬汁圍繞於食材的清脆，散發酸中帶甜、甜中帶鹹，偶爾竄出些許辣味，讓每盤小菜都別具特色。



店家招牌的涼拌小菜，選用當季食材，輔以醋溜調味。圖／翁睿坤

北方麵食 傳統醬料飄香

在清爽小菜開胃後，再來豪邁大啖北方麵食。店家獨門熬煮8種肉燥，以及搭配各式麵體，組合出眷村記憶的不同風味。深受饕客喜愛的「炸醬拉麵」，醬料先將蒜末炸香，加入甜麵醬及豆瓣醬，小火慢煮後丟入絞肉，再下洋蔥、豆干等配料，選擇不易沾裹味道的拉麵，以保有麵條與醬料之間的和諧，佐以些許蒜頭及小黃瓜打造層次感，食材的彈牙及醬汁的鹹香不斷在口中散開。



一張桌堅持傳統手作，揉麵、桿麵、下鍋，保留麵粉筋度的韌性。圖／翁睿坤

另一道別具代表性的「椒麻拌麵」，在碗底鋪上自製香油及椒麻醬後，放進容易上味的細麵，覆上滷肉、花生粒、豆芽菜及蔥花，拌勻入口，麵條筋道Q彈，花椒的香麻與生碎花生的碰撞，唇齒間香氣四溢。



承襲傳統手藝的各式餅類，外酥內軟，富含層次口感。圖／翁睿坤

眷村日常 復刻懷舊美味

「把小時候在眷村吃到的好味道分享給大家，這就是真正的眷村味。」安普璦的姥姥傳承下來的「一窩絲餅」，烙製而成的日常零食，吃來卡滋卡滋，相當有嚼勁；以紅蘿蔔汁為基底揉出的「珊瑚餅」，是兒時母親解決孩子挑食的方式，烤至金黃微焦，帶出自然甜香；手工製作的「蔥油餅」，拍打擠壓出餅皮層次，在酥脆間擺盪出香蔥鹹，也可搭配特製沾醬，體驗豐富口感。

一張桌就像眷村文化縮影，有著細粉、意麵、河粉等麵食選擇，還有特色餅類不容錯過，匯集大江南北家常菜，用料理流露家鄉味，以味蕾復刻眷村味。



依據不同底醬選擇合適麵條，佐以配料增添風味。圖／翁睿坤

錦江眷村小館

村舍光景 味蕾時光之旅

「錦江眷村小館」座落在連棟透天厝中間，從外到內，充斥著大門紅、石漆綠、天青藍的眷村色彩，展現不同的吸引力。推開紅色白線的木製大門，在老闆廖廷嶧熱情招呼下，倚著圓桌緩緩而坐。環視餐廳內部，溫暖黃光牽引視線，從腳下的綠色磁磚，到牆上年代悠遠的老酒，處處可見昔日文物，好似回到舊時的眷村生活，大家團聚在一起吃飯、話家常。

「隨著長輩的凋零，兒時的眷村味逐漸消逝，乾脆自己開一間店，用記憶拼湊出舊時光的眷村菜。」廖廷嶧分享，眷村料理的精髓在於調味與故事，「克難飯」源於眷村節儉的生活習性，利用簡單食材烹調而得名，以蔥、蛋等佐料與米飯相間，灑上細碎臘肉大火快炒，外觀油亮且粒粒分明，咀嚼同時滲入臘肉的鹹香。



來到錦江眷村小館，品嚐滿漢全席，尋味眷村日常。圖／林煒凱

眷村精神 講究料理細節

錦江眷村小館傳承在時代背景下帶來的家鄉味，結合台灣在地食材、生活經驗，謹慎挑選食材，扣合烹煮手法，端出迷人的眷村料理。「花雕雞」以蔥、洋蔥、辣椒等香料拌炒，伴隨鍋氣竄出陣陣香氣，醇厚花雕酒滾煮入味，濃郁酒香包覆厚實雞肉，肉質的鮮甜交織酒體的甘澀，迴盪在唇齒之間。



口感滑順的「花雕雞」，鮮甜雞肉蘊含酒香苦澀，令人回味再三。圖／林煒凱

「糖醋魚」也是常見的眷村美食，不僅講究料理順序，連食材接觸鍋器的位置都不容馬虎，在砂糖、醬油、烏醋等調料炒化而成的勾芡醬汁中，放入炸過的魚肉緊密結合，起鍋前在鍋邊點上烏醋，把醋香逼進魚肉，鮮嫩魚肉裹上獨門醬汁，鹹甜間勾出些許酸勁，加上去除腥味的爽口，深受饕客喜愛。



「糖醋魚」展現店家料理好功夫，將酸甜滋味深深鎖在魚肉裡。圖／林煒凱

時間煮味 調和時光風貌

「料理呈現時間的味道。」為了還原眷村料理的真實滋味，廖廷嶧堅持不使用人工或化學添加物，尋遍各地食材，終於找到由陽光、鹽、水自然醃漬而成的酸白菜，搭配自製獅子頭、略帶脂肪的白肉，還有由豆腐皮包入蝦肉製成的千張蝦餃，熬煮出懷舊風情的「酸菜白肉鍋」，讓老饕一嚐溫潤順喉的湯頭，也喚起眷村時光的記憶。



「酸菜白肉鍋」鍋底選用自然醃漬的酸白菜，襯以各式自製配料。圖／林煒凱

「麻婆豆腐」更是再現眷村美食的老靈魂新玩味，以花椒入鍋帶出椒麻香味，與切塊豆腐一同燉煮，起鍋後再灑上花椒粉，一碗白飯舀上一杓麻婆豆腐，麻香衝鼻、辣味點舌，開胃又下飯。透過「錦江眷村小館」的自家手藝，以味蕾感受眷村美食好味道，體驗時光刻劃下的歷史文化。



空間陳設眷村鄰里提供的懷舊私藏，讓人眷戀老時光。圖／林煒凱

※本文轉載自 《桃園誌》No：75