台灣防疫表現可圈可點，聲名大噪。美、台簽署「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，讓中國如芒刺在背。台灣對武漢台商、眷屬返台及陸生就讀設限，中國認為受到差別待遇，藉機艦擾台，經濟制裁，警告施壓。圖為國防部公布中共遼寧號航空母艦於4月12日經巴士海峽進入南海，於22日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行！圖／擷自國防部發言人臉書

新冠肺炎疫情詭譎難測，為人類帶來空前浩劫，不但重挫全球經濟，也造成無數人命損傷。世界超強美國確診及死亡人數，節節升高，衝擊川普連任選情。川普認為，中國刻意隱瞞疫情，世界衛生組織（WHO）配合演出，導致歐美等國失去警覺，造成全球大災難，決定停止對WHO贊助。川普表示，WHO反對會員國對中國採取旅行限制，是「災難性決定」，美國作為WHO主要贊助國，要求WHO負全部責任。川普同時痛批中國操控國際組織，導致這些聯合國轄下的機構淪為跛腳傀儡，頗不以為然。台灣防疫有成，卻受到中國打壓，無法參加WHO專家會議，成為川普指控中國的最佳佐證，但也讓台灣意外捲入大國博弈的風險當中。

儘管新冠肺炎持續發威，中國疫情依然蠢蠢欲動，但解放軍卻接連派出機艦擾台。今年1月23日武漢封城當天，共軍空警500預警機、轟6轟炸機經巴士海峽航向西太平洋進行遠海長航訓練。4月上旬，共軍轟6轟炸機、空警500預警機與殲11戰鬥機，在台灣西南海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋，為今年第六度襲擾我國空域。和過去相比，共軍擾台次數明顯增加，施壓強度大幅升級，包括飛越台海中線、進入台灣防空識別區時間更長，展開夜襲並以雷達鎖定我軍，利用蜂群戰術衝撞我方海巡艇，在台灣周邊進行航母軍演等，挑釁意味濃厚。

戰爭邊緣 一觸即發

末日博士魯比尼（Roubini）預測，武漢疫情帶給全球經濟災難，中國需要替罪羔羊，可能會在台灣、香港或越南製造爭端。例如鎮壓香港抗議者，或派戰鬥機飛越台灣領空，以激怒美國軍方。中國國台辦發言人馬曉光聲稱，中國軍機繞台是「警告和打擊台獨，防止台美勾連的新動作，奉勸民進黨當局不要玩火」。我國安部門首長坦言，兩岸開戰可能性過半。蔡總統也已多次公開鼓舞我軍方加強戰備，嚴陣以待。前副總統呂秀蓮提醒，台灣海峽「狼來了」恐怕不是寓言，而是有心人精打細算的戲碼，要提防別讓「以疫攻台」的戰火在台灣燃燒。

馬曉光的放話透露出若干端倪：中國發動軍機擾台目的，一為阻止美台結盟，二為打擊台獨。台灣防疫表現受到全球喝采，「口罩外交」贏得各國佳評。卻因為中國政治干擾，台灣無法參與世衛活動，分享成功經驗，但也博得國際同情。歐、美、日、澳洲、加拿大等國領袖、國會議員、公衛專家，紛紛發言支持台灣以觀察員身分出席世衛組織。台灣國際能見度大增，被中共扣上「以疫謀獨」大帽子。台灣外交部和美國在台協會簽署「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，強化雙方諮商合作，分享防疫物資。台灣在國際大出風頭，對美關係更形緊密，卻和中國保持距離。共軍對台耀武揚威，意在遏阻「台獨氣勢」，給台灣一點顏色瞧瞧。

經濟制裁 來勢洶洶

除了升高對台軍事威懾，中國也藉疫情混沌之際，對台展開變相經濟制裁。4月9日，中國教育部宣布暫停2020年各地各學歷層級畢業生來台升讀。這也是繼去年8月停止陸客來台自由行之後，對台採取的另一項制裁行動。中國強調，這是「綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢」所做的決定。中國禁止陸生來台，是為反制台灣以防疫為由，禁止回家過年的陸生返台。其次，台灣利用人道援助機會，突顯國家地位，積極爭取參加WHO，為北京所難容。再者，美台合作無間，卻在兩岸架設高牆，讓中國臉上無光，心生不滿，藉機報復。蔡政府上台後，拒絕「九二共識」，採取親美抗中路線，兩岸關係漸行漸遠，中國自亦心裡有數。

陸生不來，對飽受少子化衝擊的高教事業，無異雪上加霜。不僅如此，「經濟合作架構協議（ECFA）」能否延續下去，也充滿變數。今年9月ECFA即將實施屆滿10年，協議第16條明文規定，若其中一方提出終止，則兩岸ECFA於屆滿10年後自動失效。台灣主管大陸事務部門希望「政治歸政治、經濟歸經濟」，期待兩岸ECFA持續推動，兩岸ECFA一旦終止，加上疫情衝擊全球經濟，台灣經濟前景堪憂。縮減陸客來台觀光、終止陸生來台就學，加上ECFA命運未卜，懸而未決，都是北京用來反制「美台勾連」，打擊台灣「以疫謀獨」的經濟裁手段，政府宜速謀對策。

美台結盟 惹火北京

美國淪為新冠肺炎疫情重災區，拖累川普選情，唯有抓出兇手，施以嚴懲，才能平息民怨，這是川普決定對WHO下重手的原因。但WHO畢竟只是幫兇，中國隱匿疫情，操控WHO配合演出，造成疫情惡化，才是禍首元兇，川普不可能輕易放過。除了升高輿論攻勢，結合國際力量向中國究責索賠外，更譴責中國利用國際組織圖謀一己利益，指控北京只要享受穩定的國際秩序帶來的好處，再利用這個好處帶來的經濟實益，來改變國際遊戲規則。川普聲稱，WHO與世貿組織（WTO）都在欺騙美國，損害美國的利益，揚言退出這兩個組織，以此呼應早前對中發動貿易戰的正當性，為11月總統大選定調為「對中國公投」熱身。台灣早在元月1日即向中國及WHO發出疫情警訊，可惜未獲重視。台灣遭受中國政治打壓，無法參加WHO專家會議分享訊息，坐實中國操縱國際組織的罪名，無意中成為川普的最佳助攻利器，但也在美中兩強駁火中遭到流彈波及，付出代價。

台灣防疫表現可圈可點，聲名大噪，獲得世人喝采，國際間普遍聲援台灣應參加WHO，貢獻專業，避免成為防疫漏洞，孰料竟成為中國眼中釘，遭到北京、世衛聯手圍毆。台灣外交部與美國在台協會台北辦事處發表防疫聯合聲明，透過正式外交文件展現美台緊密關係，聲明中特別強調，此項合作將對抗「源自中國武漢的新冠肺炎病毒」，讓中國有如芒刺在背。加上台灣對武漢台商、眷屬返台，及陸生來台就讀的若干設限，讓中方感受差別待遇，藉機艦擾台、經濟制裁，警告施壓。台灣應保持警戒，不容輕忽。

(本文轉載自《民誌》5月號)