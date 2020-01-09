《呷新聞》最近在網路上流傳1則報導，指美國媒體《國家利益》雜誌丟出震撼彈，發出題為「台灣不可以讓蔡英文連任4年」的評論。內容大意是「美國呼籲不要再讓蔡英文連任4年」，但此篇報導馬上遭人起底，作者根本是「親國民黨智庫」台美關係研究中心的成員，《呷新聞》成為傳播「假新聞」的「共犯」。

2020總統立委大選倒數4天，《呷新聞》發出這則報導，有違專業處理原則，值得商榷。

其一：《呷新聞》把這則新聞包裝是美國媒體《國家利益》雜誌丟出震撼彈，發出題為「台灣不可以讓蔡英文連任4年」的評論，卻不提作者根本是「親國民黨智庫」台美關係研究中心的成員。而該智庫便是由前國民黨文傳會副主委陳以信擔任執行長，先前曾多次邀請國民黨高官前往美國演講。

《呷新聞》以「美國媒體」做包裝，將讀者投書變成雜誌立場，有誤導民眾之虞，讓讀者誤以為這是美國立場，就是「台灣不可以讓蔡英文連任4年」。但其實只是雜誌當中的一篇投書，不代表刊物立場，更不是美國的立場。但《呷新聞》這報導方式，對不察的讀者卻會產生誤導。

其二、《呷新聞》宣稱 《國家利益》雜誌是美國一本政治外交性雜誌，在1985年創立，以報導國際事務為主的雙月刊雜誌。其內容作者許多是退休外交官、智庫或各國大使，也有少數外國學者，雜誌立場以美國利益為主軸。而擁有及出版該雜誌的國家利益中心（Center for the National Interest），又稱尼克森中心（Nixon Center）是一個總部位於美國華府的公共政策智庫。

為了強化這篇文章的權威，《呷新聞》刻意強調《國家利益》在美國媒體與公共政策智庫的地位，卻不提作者是誰、身分是什麼，有違媒體報導原則，損及讀者知的權利。

其三、《國家利益》這篇投書，看似由外媒刊出，但根本是國民黨的政治操作。《呷新聞》在選前4天大幅報導，間接幫了國民黨的忙。但未交代作者背景，對讀者知的權知有損，對蔡英文也不盡公平。

其四、《呷新聞》通篇報導，多次強調「《國家利益》稱、《國家利益》還稱、《國家利益》評論」，把一篇尋常的讀者投書渲染成《國家利益》的立場，未善盡媒體查證的職份。