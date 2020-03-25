中央流行疫情指揮中心昨天證實，有2名貨機機師確診武漢肺炎（新冠病毒COVID-19），立委邱顯智今（25）日在立法院質詢時又爆料，長榮航空內部員工已接獲通知，有組員確診，引發人心惶惶；針對和公眾利益相關業別是否該公開？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會再和專家討論。

指揮中心今天召開記者會，媒體提及，華航和長榮都傳出有機組人員確診，目前指揮中心對航空機組人員採彈性措施，不須居家檢疫14天，是否會成為防疫破口？是否會調整機組員14天免責條款？

陳時中表示，這是屬確實執行的問題，若機組員下機後進入到社區，一樣要遵守居家檢疫14天的規定，若是機組馬上又再轉飛出來，不用居家檢疫14天，但至少要在家隔離5天。

媒體追問，今天長榮內部員工簡訊外流「組員您好，頃接獲通知有組員確診新冠肺炎，請進行居家隔離至3月29日止」，長榮有採相關管理措理，但華航2機師確診，內部員工都沒有接到相關通知，造成人心惶惶。

陳時中重申，直接有相關者一定會接到通知，若公司內部要加強自主健康管理，以及相關行政措施，讓大家能更安心，會請交通部和相關航空業者討論處理程序，這只是為了讓大家安心，指揮中心會有要求會疫調，這部分規定是不變的，大家真的可以放心，沒有被通知的，其實是安全的，一個是指揮中心指定要隔離或自主管理的人，一個是公司治理強化的行政措施，這2部分是要分開來看的。

也有媒體指出，之前疫調都沒有提到華航和長榮病例，都是該公司自行傳出，是否可調整成和公眾利益有關的行業別、有社區傳播之虞者，在疫調時一併說明？

陳時中回應，可以來研議，跟公眾利益有關的業別有哪些、公布的範圍到多大，會再與專家討論。