新冠肺炎病毒COVID-19疫情全球持續發燒，不再是一個區域性問題，目前全球確診病例為47萬多人，死亡人數達2萬多人，專家預估此次疫情較過去SARS來得嚴重，該疫情已經給全球公共衛生系統和應急服務造成了巨大壓力。為防止疫情蔓延，許多國家及地區紛紛實施封城、限制移動、關閉邊界、隔離、自家管理、禁止外國籍人士入境、嚴格管制貨船、停班停課等等，來阻擋病毒擴散，卻也因此影響到各地農漁產品的正常流通（產地許多農漁產品運不出去），供應量大受影響（特別是肉類消費量，因為擔心動物可能是病毒的宿主，下降的比例更大（註：世界糧農組織（FAO）指出，迄今為止該病毒的漫延僅限於人際傳播）。

由於流通受限，信貸緊縮和耗損增加，使得農漁民經營成本升高，加以受疫情影響許多店面、餐飲業、旅遊業、中小企業等紛紛倒閉，大量裁員的結果，使得許多人的所得受到影響，導致消費力降低，連帶農漁產品的銷售量也大幅萎縮，農民生計受到影響，部分國家已採取紓困措施（如台灣給予68億台幣農漁紓困貸款）。

農漁產品銷售量大幅萎縮

不僅國產品如此，進口農漁產品的報關、檢疫、通關、倉儲、物流等流程也嚴重受到延遲，短期內內銷市場無法消化吸收，也無法迅速找到替代市場或開發新市場，使得許多以農漁產品出口為導向的國家及地區（如台灣、印尼、越南、泰國、菲律賓、澳洲、紐西蘭、挪威、智利等等）面對這波還在發燒的疫情受傷更深，特別是一些高單價的農漁產品（如高級水果、肉品和水產品等）的生產與銷售，也拖住了國際貿易自由化的腳步。全球農漁業供應鏈是否斷鏈或重整，視疫情控制程度而定需密切觀察。若農漁產品供應鏈和貿易長期中斷，很可能會限制民眾獲得充足和營養豐富的食物，進而影響到大眾的健康；尤其那些原本就處於糧食缺乏高度風險的國家及地區，當地公共衛生系統普遍不佳可能會引爆更大的災難。

整體而言，目前全球糧食供應充足且市場穩定，FAO預測2020季末全球榖物庫存量為8.6億公噸庫存和利用比率維持在30.9％合理範圍），2020年小麥和其他主要主糧作物的前景樂觀。不過全球疫情若無法在短期間內緩解並恢復農漁業生產秩序，很可能因勞動力短缺而擾亂農漁產品的生產和加工，給農漁產品產銷帶來更大的壓力，如何確保農資（包括：苗種、資金、肥料、農藥、人力等）供應穩定成為當務之急（中國大陸設置了農資運輸的綠色通道）。不過為因應疫情，民眾購買和消費食品的方式也發生轉變，包括：餐館客流量減少，電子商務交付量增加（成長近3成）以及在家用餐的人數增加，衍生出新的商機，農漁產品也須跳說傳統的行銷思維。FAO一再呼籲避免採取任何貿易限制，將有利於穩定農漁產品和飼料供應以及農業投入，免於因COVID-19應對措施而加劇當地民眾生存條件的惡化。如果我們想要獲得全球相互依存的好處，那麼建立回復力（ resilience ）是所有人的責任，應該一起打造人類抗疫命運共同體！