陳師孟主張監察院對於司法人員有彈劾權，引發司法人員強力反彈，還沒有半個司法人員被彈劾，陳師孟自己已經先行陣亡了，所以留著監察院，幾乎沒有任何功用，直接廢掉只是剛好而已。圖／張家銘（資料照）

不想再聽民進黨說什麼有的沒的理由！立法院應無限期擱置審查監委提名名單，以達到實質廢監察院的效果。

民進黨為了追求所謂的進步價值如同婚法案和廢除通姦罪，在民意尚未超過半數，尚未形成主流民意之前，都可以想方設法讓這些進步價值通過；民進黨的名字叫做民主進步黨，台灣正名和廢除監察院才應該是民進黨的本業，現在民進黨放著台灣正名和廢除監察院的本業不做，同婚和通姦除罪畢竟只算是民進黨的副業，現在民進黨從上到下荒廢本業，請民進黨不要只專注在副業，因為本業更重要！

在阿扁總統任內，朝小野大，監委提名之後，遭到立法院擱置，監委無法產生；實際上就已經被迫達到廢監察院的實質效果。

阿扁時代監察院也是空轉

絕大多數的台灣民眾真的不曉得在阿扁時代有很長一段時間，台灣根本沒有監察院，但是當時的台灣政府沒有倒，政府依然順利運作，更加證明監察院是所謂的蚊子院，因為李登輝說過某人還那麼年輕，要他去監察院是要去打蚊子嗎！

在蔡英文尙未加入民進黨之前，民進黨一直以來就主張廢除監察院和考試院，由五權憲法改為三權分立；由於修憲不易，考試院經由組織法修正，將考試委員任期縮短並且降低人數，但監委的人數丶任期，憲法明文規定，無法透過修法調整。

現在的監察院有兩票人馬，一票是馬英九提名的，另一票是蔡英文提名的；過去兩年，監察院内兩票人馬壁壘分明，職務行使方向幾乎相反，乾脆直接廢掉監察院，毋須廢話。

一般民主國家，沒有所謂監察權，性質相似的職權，屬於國會調查權及彈劾權，另一些國家設有具準司法權的獨立機關，歐美國家類似監察的職權多隸屬國會。

陳師孟主張監察院對於司法人員有彈劾權，引發司法人員強力反彈，還沒有半個司法人員被彈劾，陳師孟自己已經先行陣亡了，所以留著監察院，幾乎沒有任何功用，直接廢掉只是剛好而已。

監察院的政治運作色彩比考試院濃厚，絕大多數台灣民眾都不認識馬英九和蔡英文總統提名的監委名單，監察委員早就淪為總統政治酬庸的工具；馬英九提名的監委許多是雞鳴狗盜之徒，念茲在茲的是為黨國餘孽保駕護航，本身根本就應該是被彈劾和改革的對象；蔡英文提名的名單當然比馬英九好很多，但也算不上優質，散發濃濃酬庸味！

立法院應比照先前阿扁時代，擱置審查監委提名名單，現在全國人民都在看小英總統和民進黨怎麼做！