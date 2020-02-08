歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）(左)與八位歐洲議員今天致函WHO，要求改正將台灣錯置在中國項下。(圖/擷取自總統府官網)

武漢肺炎疫情嚴俊，世界衛生組織(WHO)卻屢次將台灣列為中國的一部分，造成義大利等國停飛台灣等情事，WHO對我方的抗議也置之不理。為此，歐洲議會8位跨黨團議員今天連署致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，函中強調，台灣與中國的衛生機構是由各自獨立、非相互隸屬的機構所管轄，要求WHO改正將台灣錯置在中國項下造成的負面影響。

連署函指出，中國武漢肺炎疫情已是「非常高」等級，身為歐洲議會友台小組成員，提請世衛注意阻礙台灣參與WHO及相關技術性會議，以及將台灣錯置於中國項下負面影響。

致函指出，台灣與中國接觸密切位於防疫第一線，台灣目前沒有社區傳染，跟中國疫情的完全不同。然而，台灣專家卻無法參加WHO在1月22日和30日緊急委員會會議。

不僅如此，WHO的報告還將台灣入中國武漢肺炎確診案例，導致部分國家停止對台航線，嚴重影響台灣，無助於疫情控制。函中呼籲WHO正確認知台灣與中國的衛生機構是由各自獨立而不相互隸屬的機構所管轄。

議員要求WHO秘書長譚德塞改正將台灣納入中國一部分的錯誤，避免誤導其他國家，並應將台灣納入WHO觀察員，邀請台灣參加技術性會議，共同對抗武漢肺炎蔓延。

參與這次連署函的歐洲議會8位議員包括，歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）、波蘭前外長芙緹嘉（Anna Fotyga）、索埃德羅娃（Michaela Sojdrova）、韓森（Christophe Hansen）、復興歐洲黨團副主席塞赫（Katalin Cseh）、卓珂馬（Kosma Z?otowski）、葛塞克（Jens Gieseke）、徐伊凡（Ivan Stefanec）等8位跨黨團及跨委員會議員。