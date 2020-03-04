日前總統蔡英文在「二二八事件中樞紀念儀式」上就政治檔案做出說明與承諾，已解密移轉檔案局有林宅血案、陳文成命案要以「最大開放，最小限制」開放給社會大眾閱覽運用；而國安局為配合促轉會調查工作，半年來也加速解密作業，她還要求國安局要在一個月內完成解密工作。從過去聲稱的永久保密到保密50年，到現在準備完成解密。從過去道歉、賠償、回復名譽到現在的解密，算是難能可貴、更上層樓，轉型正義有了具體的雛形與作為。

只是228，已73年了，林義雄家的血案40年、陳文成命案也39年了，人生能有幾個40年或73年？受難家屬或人民要的當然也不只是解密而已，而是最基本的真相的公佈與真兇的追究。又有多少受難家屬等不到真相與正義就抱憾離世？甚至，更諷刺的是，當受難家屬在228當天領著政府當局所頒發的回復名譽證書的同時，蔣介石的塑像、紀念館竟然早已日日夜夜的俯瞰二二八紀念公園，難怪受難者家屬代表廖英豪認為那像一把刀，刺在受害者的心裡，盼政府做一個正確的決定。其實不只台北，過去全台到處充斥著加害人的銅像，氾濫的塑像不只彰顯受害者的無奈，矗立在各地的銅像更像是對轉型正義的反諷，這些都等政府做出正確的決定！

情治系統殘存黨國威權遺緒

不只有形的雕像要有正確的決定，當年充當黨國機器打手或黑手的人們，至今仍躲藏在政府體制內，也該有正確的處理方式。

過去檔案或公文裡無從解密或不願解密，甚或燒毀的、碎掉的、掩蓋的，在小英一個月解密的要求下，就可以順利解密、求得真相嗎？請問當今國家安全局、警備總司令部、調查局、憲兵司令部等警察機關及檢調單位等等至今還有多少黨國威權遺緒陰魂不散的盤踞著？對小英施政或台灣民主還有多少阻礙？對國家、對人民又保有多少忠誠度？即使面對限期解密，有多少人是抱著「能混就混、能撈就撈」的態度敷衍了事？還是加速湮滅證據或促進交相掩護罪刑？畢竟，政府若無雷厲作風、相應處置，上有政策、下有對策，真相該如何水落石出？遑論懲兇究責？

當817萬的民意做小英施政的後盾，轉型正義不單存在有形的雕像或紀念館而已，更該從體制內徹底好好改革，正確用人是關鍵，畢竟體制內的改革，不僅要防止「飼老鼠咬布袋」的陽奉陰違或扯後腿，更要有不被「體制反噬」的能耐，擺脫黨派的束縛，展現大刀闊斧的氣魄以及有謀略的執行方法，如此，轉型正義與改革才能具體見效、並符合人民的期待！