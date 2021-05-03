美國總統拜登上任滿百日，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，拜登上任以來仍延續圍堵中國的戰略，但作法上與前總統川普不同，而是走政治上艾森豪將軍路線，先把難搞的盟友協調好，再一起向目標前進的聯合作戰模式，目標鎖定中共而非中國的路線很清晰。對於外界認為中共可能對台發動攻擊，蘇紫雲認為，在中共面臨建黨百年以及冬奧前夕以及台灣國防情勢，預估3-5年內，中國仍不會妄動，但台灣仍必須做好準備。

美國總統拜登4月29日就職屆滿百日，拜登政策作為與影響，全球都在看。由中央廣播電臺、陳文成博士紀念基金會合辦的「拜登上任100天，未來美中台關係定調了嗎？」論壇上，學者特別從國際政治、軍事、經濟等三面向，分析拜登這百日來的作為對未來美中台關係的影響。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，拜登政府的內政、外交、安全是三合一的，內政部分如強化經濟、就業等，外交上則團結盟友、圍堵中國軍事擴張，在美國總統大選前，國內機構也曾評估拜登將會延續川普政策主軸，不過方式會有所不同。

拜登走政界艾森豪聯合作戰路線

蘇紫雲解釋，川普像是政界的巴頓將軍，從自己做起再請大家跟著一起來，而拜登政府則比較像政界的艾森豪將軍，事先把難搞的盟友協調好，再一起往目標前進，走的是聯合作戰路線。從拜登上任後馬上派軍艦進入南海，展現壓制的企圖，後續軍事對峙也非常明顯，在在顯示拜登政府是走向建設性清晰路線，正用間接方法傳遞資訊給北京，一旦動武、美方與其他盟國將採取行動。而這種團結盟邦的做法，也正出現破窗效應，像是近期澳洲、日本等國的動作，未來都會越來越清晰。



美國艾森豪將軍在登陸前視察作為諾曼第登陸先發部隊的101空降師。圖／擷自維基百科，公有領域

另外，當美國總統川普於上任後，陸續將中國國王的新衣脫掉，讓外界看到中國並未改變，近年來，美國國會兩黨對台灣的支持也越來越多，陸續提出包括台灣保證法、美國戰略競爭法，均把中共界定為明確威脅對象。蘇紫雲認為，美國基本上定調是「反共不反中」，把中共標示為主要問題來源。

蘇紫雲表示，目前拜登就職百日後，趨勢還在發展，北京本身才是促進美國和盟國團結的因素，在印太方面的發展就是「二三四五」，二是雙邊協防的條約，三是雙邊協防演習時會有第三方加入，四就是四方會談，五就是五眼聯盟的合作，近期諸多行動都在此一架構下產生。

台需向國際傳達意志爭取話語權

蘇紫雲提及近期緊張的南海情勢重要性，以南海海運佔全球60%，上面通過的貨物佔6兆美元，佔全球貿易1/3，這些都實質連結到美國對地緣戰略為何會認為北京的戰略是屬於侵略型態，也讓歐洲聯想到納粹型侵略。

蘇紫雲表示，中共在建黨百年前提下，預期會有更多軍事上的展現，但這些目的是對內的，誠如阿拉斯加會談表面上是外交，但實際上為的是對內團結網民與輿情，為了7月建黨百年。



駐紮金門的陸軍兩棲偵察營（海龍蛙兵）。圖／擷自央廣，沈聰榮攝

而在拜登政府的應對上，預期美方軍事上的做法會有更多敵境偵查的行動，展現的是情報肌肉而不是軍事肌肉。蘇紫雲認為，海上除了大型航艦會持續在印太出現外，台灣也必須要願意強化自己的防衛能力，才能獲得盟國信任，誠如新加坡把國防預算當作第一位，有國防才偶外交話語權一樣，台灣必須向國際傳達台灣的意志和做法。

此外，蘇紫雲還強調，戰爭與和平是平衡的蹺蹺板，外媒曾預期2020年8月中共可能侵略東沙，2021年元月會對台灣動手，戰爭時間點的預期多從模型來看，預期未來3-5年中共仍不易拿下台灣，唯一可能是戰略突襲，所幸台灣比較幸運是台灣海峽筆英吉利海峽還寬，要橫渡的話，只要中共任何一環節出錯就無法達成，對台灣而言，當準備得越多，戰爭的可能性就越降低。



國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。圖／擷自陳文成基金會臉書直播影片