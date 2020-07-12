魔鬼總是隱藏在你看不到的地方。

看到阿敏埋骨在回教墓園，我回到台灣後，陷入很大的迷惘，無法判斷阿敏的真正死因，連阿敏的家屬也感到奇怪，但是，馬來的法令缺乏投訴的空間，如果阿敏因為知道太多，而死於非自然狀態，那麼，我的生命是否也受到威脅﹖問題是，很多威脅在周邊，卻不容易察覺，我也只能更低調生活，把真相隱藏起來。

好奇心驅使追查下去

但是，天生的好奇心，使我持續追查下去，有兩年時間，我幾乎從人間蒸發，除了撰寫專欄以外，我居住在遙遠的山區農場，生活與世隔絕居多，我盡量減少到台北，出門必須戴著鴨舌帽。

低調生活一段時間，最後還是忍不住想找到真相的驅使，開始外出活動，我找到一位律師朋友，簽好不自殺聲明請他妥善保管，萬一我突然死亡，肯定和這件黨國資產有關：我想知道，航運巨頭只是關係人之一，充其量只是人頭罷了，最後完成的交易，以工作任務方這一邊總共得到二億美金，澳洲湯姆斯公司拿到一億美金，阿布杜拿到五千萬美金，阿敏拿到五千萬美金，那麼這一批北韓貨幣，換算交易的美金數量，至少兩百億，等於六千多億台幣，國民黨的高層，到底有多少人在這一場五鬼搬運中，拿到鉅額好處？這些美金好無疑問被分成不同帳戶隱藏在海外，包含瑞士、盧森堡，或者是英國屬地。

第二個問題，當年劉先生用國民黨名義和北韓進行經貿活動，到底北韓在90年代這十年飢荒當中，台灣援助或販賣多少物資，才能夠拿到這批貨幣當作抵押？

這些問題也只有劉先生當事人才知道。

劉先生當然是一位經濟界奇人，1993年被李登輝延攬管理黨產，兼任中華開發董事長，號稱財經國師，國民黨黨產規模在他管理之下，日漸壯大。但是，他也做了不少冤枉的投資案，說穿了，黨產變成政治的手段而已，例如轟動一時的朱安雄安鋒鋼鐵案。

劉泰英號稱財經國師

1997年，台灣受到亞洲金融風暴風波襲擊，很多大型企業搖搖欲墜，由監委朱安雄和立委吳德美經營的家族公司安鋒鋼鐵集團，因經營不善欠下龐大債務，朱安雄用監委名號，向國營金融機構要求借貸數十億紓困，但是，因為公司財務不清楚，公司報表灌水很大，金融機構拒絕貸款，引發朱安雄不悅，即利用監委身分公報私仇，以監委視察名義，羞辱這位國營金融機構老董。1998年，高雄市長選舉，朱安雄藉機要出來選舉，威脅國民黨的布局，最後逼迫國民黨黨產會劉泰英出面，以紓困名義協助安鋒鋼鐵，朱安雄從中華開發和光華投資兩家公司，借貸35億台幣，沒想到1999年，拿到錢的朱安雄夫婦立即跑路到中國，留下百億債務爛攤子，這是國民黨黨產以黨國資產替私人企業背黑鍋的一個例子。另一個讓劉泰英身敗名裂的，就是新瑞都投資案，又稱「湖內工商綜合區開發」投資案，這個案子主導是蘇惠珍，又在余陳月瑛在高雄縣執政時期，這個案子牽扯出一大堆政商名人，堪稱台灣黑金代表作，電影《血觀音》的原始素材，其實就是新瑞都投資案，開發湖內工商區，演變成官商勾結，原因就是金錢出問題，國民黨黨產的中央投資、建華投資以及中華開發，都在這個案子裡面損失金錢，劉泰英還成為被告。2000年，劉泰英失去國民黨大掌櫃名號後，就開始和司法糾纏不清，2004年國安密帳案，劉泰英被判刑三年，2005年三審定讞，後來又因為新瑞都案被判刑五年二個月，總共刑期八年二個月，直到2011年4月，劉泰英才假釋出獄。

湖內工商區在縣市合併後，差點被解編成為農業區，後來，由義聯集團從板橋信用手中，買下這塊土地，2016年，義聯集團老董林義守宣布：支持韓國瑜競選高雄市長，這裡頭的條件就是高雄市府要協助這塊土地死灰復燃，義聯還宣稱要投資七百億，搞活湖內這塊土地，結局恐怕隨著老韓被罷免，還必須等待。

平心而論，國民黨黨產在李登輝時代，發展越大，但是虧損也不少，簡單說：有賺有賠。後來，2000年，李登輝被國民黨驅逐，劉泰英也下台，劉泰英對外界宣稱：黨產還有800百多億，這個數字和目前「不當黨產委員會」所清查的內容不相上下，反而凸顯連戰、馬英九、朱立倫時代的數字不正確。

劉泰英下台後，遠離國民黨高層，自己也陷入司法風暴中，2011年假釋後，生活低調，為了理解當年國民黨在北韓投資情況，我透過一位和劉泰英熟識朋友找到劉泰英，尚未約好見面時間，劉老卻因為心臟疾病住院開刀，裝置心血管支架，但是，劉老由朋友居中傳訊表示對我的經歷相當感興趣，鼓勵我把它寫下來。