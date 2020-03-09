中國國民黨今（9）日舉行補選新任主席就職典禮，新任主席江啟臣發表就職談話時表示，世代間需要的是「對話」而不是「對抗」，需要的是「合作」而不是「衝突」，希望自己未來能扮演「承先啟後」的角色，促成黨內不同世代的理解與合作，並將推動集體領導制，讓決策更周延。

江啟臣表示，兩次中央大選的敗選，凸顯黨在許多方面落後於時代，參選期間，他曾拋出國民黨重設計願景，從組織運作、政黨價值與路線、人才甄選與政策研發三個層面，勾勒黨現代化的改革藍圖；民主時代，國民黨不能再期待某一位英明領袖，作出所有決定，而是要結合眾人之智，廣納各方意見。

他說，他將推動集體領導制，讓決策更周延，未來黨主席角色是去傾聽、去彙整，把眾人期待化為願景，再進一步落實；他會廣泛徵詢意見，循「世代合作、內造化、數位化」三大方向，以最快的速度組建團隊。

首先，在黨務人事佈局上，整體的年輕化雖然勢在必行，他會邀請對黨務嫻熟的前輩襄助，協助世代銜接與經驗傳承；其次，政黨需要保持對民意脈動的敏銳，因此在一定比例的職務上，將延攬有過民意基礎的黨員同志，加入黨務團隊或決策平台；第三，國民黨要現代化、數位化，未來在黨務運作、對外溝通上，都需要運用大量的資訊傳播科技，因此，也會將「數位素養」視為人才任命的重要考量。

關於兩岸政策，江啟臣指出，基本原則就是堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉。近年因為國內外局勢的快速變化，兩岸曾有的互信基礎確實遭遇重大挑戰，未來需要重建，但在此刻，國民黨最重要的是自身的改革再造，畢竟得先重新贏得台灣社會的信任，才能有意義的去談如何拉近兩岸共識。