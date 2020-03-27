萬名網友請命，山上花園水道博物館納浪浪為寵物園區「園長」。台南市長黃偉哲今27日(五)正式任命善解人意的工作犬「園長」為博物館團隊的一員，見證「園長」穿上工作斗蓬，將恪盡職守與來到園區的民眾暨毛小孩互動。

山上花園水道博物館在臉書也PO文宣布「園長」今天正式成為園區一員，以後牠將成為我們最有力的宣傳大使，目前暫定會在假日的上午十點到十點半、下午四點半到五點，在寵物園區內執勤，和所有關心牠的好朋友及毛小孩互動。

想起第一次在園區看到牠，繞著遊客身邊跟進跟出，雖然有愛狗狗的遊客餵食牠，但也有帶著小朋友的家長擔心的驅趕牠，為了避免造成遊客困擾，該館只好將牠驅離，不過幾次下來，聰明的牠看到遊客還是湊上去，但只要看到園區人員就跑，兩條腿總是跑不過四條腿，聰明的牠跑一段距離後，就停下來回頭看著氣喘吁吁的同仁，那段時間，追狗成了日常，甚至還因此衍生了不少插曲

活動中並頒發冰點空調林正直董事長感謝狀，感謝冰點長期支持友善動物政策及致贈10部寵物推車，宣示維護動物權利的概念與努力。

台南市長黃偉哲表示，台南市已有多間學校與派出所擁有校犬或工作犬，更率先成立「毛小孩職訓及就業輔導中心」，截至2月已有978頭工作犬被認養，希望此次館方收編園長並賦予工作，傳達愛護動物的生命教育課題也宣示動保的概念與努力，未來持續推廣到其他公私單位，讓每一個生命都有尊嚴地獲得照顧；台南市會盡力維護動物權利並與人權達成平衡，歡迎所有愛護動物的市民珍惜身為寵物伴侶的毛小孩，一起將台南市打造成為動物友善城市。

文化局表示，台南山上花園水道博物館是全國面積最廣的珍貴國定古蹟，園區內禁止寵物落地，為維護環境及遊客權益，工作人員也會驅趕闖進園區的流浪犬。然而日前出現的一隻黃色米克斯犬卻常趁票口人潮擁擠時衝入園區，因驅趕多次未果為此接獲不少投訴，遂透過博物館粉專調查網友看法；在歷經超過1,800次的貼文分享及1萬4千名網友留言大力支持園區將狗狗收編納為一份子並獲得票選取名為「園長」並完成基礎訓練，已預定將在兒童節來到寵物園區正式上工，歡迎民眾利用春假前來探班！

文化局指出，為打造寵物友善園區，山上花園水道博物館也率全市古蹟區之先，設置寵物推車及寵物區，由在地企業冰點空調回饋鄉里，熱心捐贈10部寵物推車，方便未自行攜帶毛小孩推車的遊客使用。在地議員林志展、陳碧玉議員也來園區關心寵物園區設置情形與為動保關懷發聲。

（２０１９／１０／１１）