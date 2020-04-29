錢櫃KTV大火造成5人死亡慘劇，北市消防局、建築管理工程處在4月22日就有進行聯合檢查，卻沒發現異狀，台北市長柯文哲為檢查制度造成漏洞致歉，強調需要深刻反省、檢討。圖/台北市政府提供

錢櫃KTV大火造成5人死亡慘劇，北市消防局、建築管理工程處在4月22日就有進行聯合檢查，卻沒發現異狀，台北市議會國民黨團今天中午邀請市長柯文哲針對錢櫃火災報告。台北市長柯文哲對此災難自覺慚愧，坦承檢查制度造成漏洞，需要深刻反省、檢討。

國民黨議員羅智強表示，市府到現在不肯道歉，跟練台生有什麼差別，市府對錢櫃做法是什麼？態度是什麼？身為大家長要不要出來譴責練台生？希望市長承諾，請市府向無良廠商求償，求償到他倒；不要跟練台生一樣，至少針對制度缺漏道歉。

柯文哲回應，覺得慚愧，目前檢查制度沒有效，制度造成漏洞，的確要深刻反省、檢討，制度上面，沒有辦法保護市民權益，應該要道歉。

柯文哲也指出，下週召開家屬說明會，10位律師處理求償問題 。至於對傷亡者的協助，副市長蔡炳坤則指出，市府已經組織跨局處關懷小組，對所有傷亡者，不管設籍在哪裡，全部採取一對一關懷，第一時間發放6千元慰問金，給往生者20萬、重傷者10萬慰問金。

至於外傳錢櫃董事長練台生狂打電話給柯文哲，甚至在一年內吃飯，柯文哲澄清，沒有打電話給他，絕對沒有一年內吃過飯，但四年前好像有，去過兩次，上完節目去辦公室看一下。

戴錫欽追問願不願意率領台上副市長，說聲道歉？ 柯文哲率三位副市長以及市府官員一同鞠躬道歉。

除此，台北市議會警政衛生委員會今天也要求北市消防局、建管處針對錢櫃火災進行專案報告，消防局表示，錢櫃的五大消防安全設備在3月30日的抽查都是合格，4月22日是由消防局、建管處、商業處進行的聯合稽查，因此當時僅抽查滅火器、照明燈、出口標示器，並未檢查五大消防安全設備。

消防局長吳俊鴻坦承，4月22日消防局僅查20分鐘，時間短，會改進安全檢查紀錄表，並與建管處橫向聯繫。