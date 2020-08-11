台灣統派又稱投降派。

眼看美中衝突從冷戰走進熱戰，兩國國防部長展開長達90分鐘的通話，企圖降溫，王毅也一改「戰狼」本性，向美國溫柔喊話，希望美中不要脫鉤。

中共是吸血蛭

如果以動物比擬，中共宛若吸血蛭，附身在美國身上吸血，被吸血的人，企圖擺脫吸血蛭，簡單說，美國脫鉤，只是為了生命安全，這是人類本性，所以脫鉤出於自救，但是，中共卻認為這是對中共攻擊，卻忘了冷戰不是始於今日，中國早在十年前，已經對美國發動「超限戰爭」，學習吸血蛭附身美國，吸血壯大自己，只是美國睡得太安靜，現在忽然感覺疼痛而警醒，發現身上有蛭，展開反擊而已。

這是美中關係四十年來接觸發展，巨人遇到吸血蟲，中共以有心算無心，語言上最客觀的描述，但是，紅色媒體把美國的反擊稱為霸凌，把美國維護「南海自由航行」稱為挑釁，台灣紅色同路人，全方位唱衰美中開打，美國必敗，甚至鼓吹台灣必須中立，只要不加入美國團隊，中共武力併吞台灣事情就不會發生，真的嗎？共產黨甚麼時候承諾的話會實踐？現在才要分化美台關係，是否太慢了？

某位國民黨蔡前立委說，美國國防部18次兵推美中戰爭，美國全部失敗，我查證一下，消息來源是美國前國防部長沃克，《泰晤士報》、《紐約時報》曾經引述沃克的話，美國自2010年以來的兵棋推演，最近一次是假想2030年，美中在太平洋發生海戰，美國失敗，但是，過去這些兵推，是否符合目前條件變數，以及時空背景，恐怕還值得談論，經歷美中貿易戰爭和武漢瘟疫之後，全世界環境面目全非，而且已經改變兩國型態，甚至使兩國分別受到輕重不等的傷害，至於美中兩國所受傷害，誰比較沉重，必須從總和國力來衡量。

中共能夠一打四嗎？

其次，美國當然清楚，面對幾十年中共對美國超限戰，傳統戰爭無法打敗中共，單挑的打法也不一定取勝，因此，美中如果為了爭奪台灣土地而開打，保證軍事上是一場圍毆，澳洲已經表態不會看著台灣被併吞，日本雖然保持沉默，但是唇亡齒寒，台灣國家持續維持獨立，對日本太重要，日本當然沒有拒絕加入戰場的理由，不管居於美日安保條約，不管是公或私，美日同盟難以摧毀，南韓比較遠，可能不會加入戰局，但是，印度肯定會趁機修理中共，四國打一國，我無法相信這樣中共還會打贏？

中共突然放軟，很顯然受到自己孤單的影響，如果南海戰爭一起，菲律賓、馬來、新加坡、中南半島國家，大家看熱鬧，沒有人會站在中共這一邊，所以，中共只能洗腦台灣，拉攏台灣，但是，台灣再傻再笨，也不可能與狼共舞，與美日印度為敵吧。

至於帥將軍呼籲，「台灣要在美中衝突中保持中立」，更不用說了，請問將軍，台灣有維持中立的本錢嗎？假設美國攻打中共在南海七個島礁，解除中共軍事基地化，在國際法上師出有名，在這樣條件下，要借用左營軍港，做為補給站，台灣可以拒絕嗎？請問，台灣如何中立？

亞太周邊國家經濟受到中共制約是事實，但是，一旦戰爭爆發，這些國家可以維持中立，問題是，中共對台灣土地野心從未放棄，台灣要如何維持中立？

台灣的平安幸福，取決於自己的壯大，這是其中一個條件，但是，更有利的條件就是中國民主化，如果中國不願意實施民主自由，那麼另一個希望是中國弱化，中國要用一場不知道輸贏的戰爭，賭中國未來發展，這是最笨的選擇，但是，美國要擺脫吸血蟲，想打一場圍毆的戰爭，已經準備好了，試問，哪一邊是贏家？台灣要站在「穩輸」的一邊嗎？

台灣統派們，醒醒吧，真的別鬧了。