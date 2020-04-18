國民黨立委吳斯懷在網路對談中呼籲民進黨追求區域和平，稱蔡英文把國家推向戰爭的險峻局勢。這番話似應到北京說給總書記聽，因為台海是否爆發戰爭，決定權是在北京而不是在台北。圖/取自解放軍報

如果將國民黨提名韓國瑜選總統，譬喻為日式切腹自殺，則推舉吳斯懷擔任不分區立委，即有似要他扮演協助完成自殺的日語「介錯」角色。此概因他每次公開發言，都幾必對黨產生雪上加霜不利作用，真似唯恐黨死得不夠快。

日前這位吳斯懷又在網路發表議論，內容除去再度重複泛統派所鼓吹不能開罪上國論調，也以所謂軍事專業身份，談到在國家戰略指導中，應考慮在何等條件下決定「啟戰」與「終戰」，說來「專業」氣味十足，真彷彿是見人所未能見。

依據本月11月中《中國時報》報導，吳斯懷是在另一言行未必能為黨加分人物，洪秀柱所開設網路節目發表上述議論。從該篇不算太短報導看來，吳立委談話要點應是大致如下。

1.提醒蔡政府衡量對外開戰，須先確定「啟戰」與「終戰」條件，亦即應在何等情況下啟動或結束戰爭。

2.強調須考慮一旦對外開戰，要打到什麼程度犧牲到什麼地步，即應停止戰爭。

3.提及馬政府曾提出終戰指導不能讓全民賠進去，要接受國際調停或上桌談判，他也就此痛批當時民進黨唱反調，「難道執政者要把人民帶到被打到僅剩一兵一卒，才能結束戰爭嗎？

4.「透露」曾有美國人私下問台灣終戰指導為何，要知道打到什麼程度要停止。

5.台灣（應是指蔡政府）防疫做得不錯，但掀起仇中、恐中、反中情緒，徒增兩岸（對不起，應是「兩國」）敵意，已引起美方擔心。

6.呼籲民進黨以追求區域和平為目標，而非把國家推向戰爭，所以不要刺激對方，不要挑釁。

如果中時所報導確是吳委員原意，並未誤解或曲解，則國人恐不免猜疑他若非頭腦已不甚清晰，即是所言皆另有深層用意，是在使用英語所謂IN-DEPTH LANGUAGE亦即「深度語言」。本文即就他這番言論做一檢視。

首先要一提的是，對於不具侵略意圖，不想攻擊鄰邦之國家如台灣者而言，「啟戰」與「終戰」條件都很簡單，無須大做文章。

「啟戰」的先決條件，必是敵國指揮軍來犯，不得不發動國土保衛戰，或是敵方已有明顯進攻跡象而決定先發制人。「終戰」則應是擊退或全殲來犯敵軍，而又不想將戰爭帶到對方領土時，考慮要下的決定。

當然決定「終戰」的另一可能狀況，是被攻擊一方打到戰力耗竭，不能繼續有效抵抗時，向對方討饒乞和。但任何國家決策當局，想都不致在戰爭根本未發生之時，先將這一可能列入「廟算」，考量拜到什麼程度即認輸走向終戰。這也多少有似少女遭到黑道角頭覬覦。她的反應大概會是有狀況時如何躲避抗拒，而不是考量我抵抗到什麼程度，即該被棄而任由他為所欲為。

今天的以色列和新加坡兩國，都有遭受鄰近強大潛在敵意國家攻擊可能，然而兩國的參謀本部，想都未去耗費心神思量「打到什麼程度要停止戰爭，願意犧牲到什麼程度」。不僅如此，新加坡尚且有計畫一旦國土淪陷，即從國外發動報復性攻擊制敵。國人恐也真不知世間哪一國的執政當局，會去認真思考在何種狀況下，即應舉白旗乞和。

不論是吳斯懷所引述馬政府的終戰指導論述，或是他本人所提應有終戰腹案，基本的假設應都是一旦開戰台灣必敗，問題僅在能有效支撐多久。彼輩泛統派恐從未想到，或根本不願想雙方一旦開戰，台灣也有可能撐住戰局，讓對方失盡顏面無功而退，甚至一如當年淝水之戰引發自身反解？

至於馬政府終戰論述所提，接受國際調停或上桌談判，用於化解一般兩國戰爭並無不可，但若倡言以這等傳統方式挽救台灣，則恐怕若非書生式浪漫想像，即是為投降歸順提供遮羞布。

要知中國若對台發動戰爭，所受不是經濟利益勢力範圍或邊境領土之類傳統式爭端，而是要完成所謂祖國統一的「聖戰」，除非遭到迎頭痛擊狼狽退卻，豈是調停或談判即能迫使其「以和為貴」妥協讓步？屆時中國的最大誠意表現，恐也只是解放軍暫不登錄，你乖乖接受當我的特區。

也不妨一提的是，吳委員所「透露」有美國人私下探問一旦開戰，台灣準備打到什麼程度才要停止，若得不到答案美國即無法幫忙云云，確是饒有趣味資訊。國人或很想知道該美國人是誰，他所問者又是何人。當年美國本身參戰之前，也曾大力援助英國抗德，但有無問過英國政府，要抵抗到什麼程度，才終戰向希特勒乞和？吳委員所提美國人又忽有此一問？

吳斯懷在網路對談中呼籲民進黨追求區域和平，英把國家推向戰爭的險峻局勢。他此言可能真是心懷悲憫苦口婆心。但他這番話似應到北京說給總書記聽，因為台海是否爆發戰爭，決定權是在北京而不是在台北。這正猶昔在1939年，若有誰好心想防止戰爭，他該規勸的對象應是大獨裁者希特勒，而不是弱國波蘭執政當局。

所謂IN-DEPTH LANGUAGE，直譯是深度語言，意思則是含有深厚言外之意的微妙言語。吳斯懷在網路大談其「啟戰」與「終戰」，有無耐人尋味的IN-DEPTH LANGUAGE，也只有中國人各自解讀了。