台灣是不是國家，絕對不是老共說了算，中共對台灣的壓制，隨著中國的內憂外患，以及軟硬實力正在消退，已經快走到盡頭了。

歐盟國家轉向，就是顯明例子，歐洲國家在蘇聯崩潰後，贏得十年經濟發展，但是，隨著中國經濟崛起，歐洲幾乎只能靠著中共生活，仗著德國梅克爾親共，老共在歐洲已經習慣呼風喚雨，但是武漢病毒肆虐後，歐洲也開始用行動擺脫中共控制，上週，台灣外長訪問團也第一次打進歐洲外交檯面，令老共不安。

美國HBO「上週今夜秀」（Last Week Tonight）節目，在美國社會收視率很高，10月25日，主持人奧利佛（John Oliver）以詼諧方式，把台灣國家搬上影幕，並猛烈挖苦中國玻璃心，罹患台灣是國家症候群，只要看到世界上任何顯示台灣是國家的文字或圖騰，都令中共感到害怕，這是很奇怪的毛病。

奧利佛節目剛上架，中共小粉紅一片哀嚎，奧利佛在節目中說：「長期遭受中共霸凌的台灣，無法在國際取得主權國家地位，居然有87％人民支持維持現狀」，在美國文化中，受迫害者仇恨加害者，是人性自然反應，為了尊嚴犧牲生命很正常，所以無法理解：居然有被害者要維持被迫害現狀，因此奧利佛對此感到不解，其實，奧利佛有所不知，如果奧利佛發現：台灣還有不少受害者，明明生活在自由藍天下，却老是想著要進入老共編織的牢籠，他肯定會昏倒。

國家認同錯亂的怪象

形成台灣社會目前的奇特狀態，因素相當複雜，歸咎一句話：國家認同錯亂，相對的，中共害怕台灣變成國家，原因反而比較簡單，其一，中共是未完全成功的革命者，其二，中共自認已是強國，在國際強權的併吞遊戲中，通常，強權會先對索定要併吞的弱小國家，進行「去國家化」，二戰時，德國納粹併吞波蘭前，率先否定波蘭是國家，就是典型例子，如同現在的老共，想盡辦法，要把台灣去國家化，一但人民失去國家印象，很自然就失去團結力量。

台灣人當然也想讓自己國家正常，讓國家可愛，問題是歷史的糾結，使舊中國流亡政府和台灣治理當局，這兩個機構並存在台灣土地上，雖然李登輝時代以廢省行動，企圖擺脫舊中國符號，但是舊中國憲法仍然存在，而且變成台灣國家正常化阻礙，而第二障礙就是中共的武力威脅。

奧利佛認為：「台灣人很會忍耐」，他卻忘了戰爭的可怕，包含美國都為法無視於中共武力，過去老共擔心舊中國發動反攻大陸戰爭，如今，老共為了阻止台灣國家正常化，很可能發起戰爭，所以，台灣人追求正常國家之夢，其實是要面對「兩個中國」的障礙賽，既要跨越舊中國的老憲法，還要抵抗紅色中國文攻武嚇，所以在尚未準備充分時，多數台灣人選擇維持現狀，奧利佛的節目只觀察到台灣人外表，恐怕無法理解台灣人內心的苦衷吧！



主持人約翰奧利佛（John Oliver）以詼諧方式，把台灣國家話題搬上影幕，並猛烈挖苦中國玻璃心。圖／擷自 LastWeekTonight YouTube網頁