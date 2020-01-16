俄羅斯總理梅德韋傑夫在普丁（左）提出一系列削弱總統以擴大議會權限的憲法修正案之後宣布政府集體辭職。圖／取自俄羅斯政府網站

俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在普丁（Vladimir Putin）提出一系列削弱總統以擴大議會權限的憲法修正案之後宣布政府集體辭職。

據俄羅斯媒體報導， 普丁已經任命政府稅收部門的負責人米舒斯金（Mikhail Mishustin）出任新的俄羅斯總理。

普丁的提議是周三（1月15日）他在莫斯科聯邦議會的年度演講中提出的。普丁以「國家狀態」為主題的年度講話似乎為他2024年任期結束後保留對國家的影響力奠定基礎。

普丁在講話中提議，總理等內閣重要職位的批准應盡快改由俄羅斯杜馬（Duma）立法機構負責。普丁還提議通過修憲正式授權於目前為總統提供諮詢的國務委員會。

普丁在概述這些建議時說：「這是對政治制度的重大改變。」

梅德韋傑夫在普丁講話數小時之後發表聲明說：「在這種情況下，很明顯，我們作為俄羅斯聯邦政府，應該給予我國的總統在這種情況下做出所有必要決定的可能性。」

普丁的總統任期2024年結束，對於他的未來有大量猜測，修憲和政府改組是最新的內容。

人們就一些可能會讓普丁繼續掌權的半合法解決方案展開廣泛辯論，其中包括通過修憲來取消任期限制以及俄羅斯與鄰國白俄羅組成聯邦的可能性。

普丁周三的講話建議削弱總統權力，這似乎暗示他下台後有可能會通過新的憲法架構行使權力——也許是出任新授權的總理或獨立安全理事會的成員。

普丁還建議修改憲法，規定任何人競選總統都必須在俄羅斯居住至少25年。這表明，這位俄羅斯領導人已著眼於2024年的潛在競爭對手。

普丁的競爭對手、俄羅斯商人米哈伊爾·霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）目前流亡海外，他表示想要競選總統。但如果修正案獲得通過，他就有可能被禁止參選。