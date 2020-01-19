中國武漢市衛生健康委員會19日凌晨通報，採用優化後的檢測試劑盒，再新增17例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，且部分病例沒有華南海鮮批發市場接觸史，截至17日24時，累計62例，已治癒出院19例，在治重症8例，死亡2例；隨著中國進入春運高峰，專家擔心病毒可能大規模蔓延。

通報指出，17例患者中，男性12例、女性5例；60歲以下9例，60歲及以上8例，年齡最小的30歲，年齡最大的79歲；發病日期在2020年1月13日前；首發症狀為發熱、咳嗽或發熱伴咳嗽；3例為重症，其餘病情穩定，除2例病情危重暫不適宜轉運外，其餘15例均已轉運至武漢市金銀潭醫院集中治療。

美國之音報導，倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）17日發表報告指出，冠狀病毒的感染者可能遠遠多於武漢衛生機構公佈的數字，根據推算，截至12日，具有相關症狀的患者人數應該在1723例左右，而不是目前的幾十例。

路透社18日報導，這份報告似乎也印證了世界衛生組織日前發出警告，稱冠狀病毒有可能會發生更大規模的傳染;冠狀病毒是在武漢發現，它與引起嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的病毒不同，但同為冠狀病毒，在2002年到2003年爆發的SARS疫情中，全球有將近800人死亡。