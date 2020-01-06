「喜樂島」發言人張君瑜（右），在最近的記者會中指出：隨著中國對「台灣」的全面滲透加劇，「台灣」將進入制憲討論的關鍵時期。喜樂島聯盟主張「正名制憲」，正是「台灣」最需要及迫切的改變。「台灣」必須要有自己的憲法，讓「台灣」的領土（國境）和主權有清晰的定位，再以明確的「兩國」立場去防制敵國中國的滲透。圖／畫面擷自濁水溪廣播電台臉書直播影片

從馬政府執政到現在共12年來，中資及中共人士非常嚴重且全面地滲透了「台灣」，而民進黨完全執政已經超過了3年半，總算在選舉前的一刻，通過了「反滲透法」，遺憾的是，防止中國滲透最重要的「中共代理人」法案尤其是媒體及網路，可能在選舉前無法通過立法了，因為這法案有明顯的針對中共（即視中國為敵國）。

「中華民國憲法」的領土包括中國大陸、外蒙及其增修條文的自由地區——台、澎、金、馬

但若依據「中華民國憲法」，最近即2019年最後一天所通過「反滲透法」，將會有重大的爭議，因為「中華民國」的領土範圍包括「中國」全境（還包括已經獨立的外蒙古）的「非自由地區」，及修憲後的增修條文中的台、澎、金、馬為「中國自由地區」，而「反滲透法」開宗明義的「為防範『境外』敵對勢力之滲透干預」就已經構成憲法的下列爭議：來自中國的干預到底算「境內」還是「境外」？是不法干預還是人民的政治活動？蔡英文政府所主張的「中華民國台灣已是主權獨立國家」，不足以支撐「反滲透法」的正當性，而國民黨的「統一」立場，和現在執政黨的「中華民國獨立」立場，在防制中國滲透顛覆上都各自矛盾甚至荒謬，因此民進黨的「反滲透法」草案和國民黨的「反併吞法」草案根本徒具形式，難以發揮功效。

「反滲透」法案裡的「境外」所產生的爭議與荒謬

大家想想看：如果這些如吳斯懷、邱毅、白狼等「中共代理人」，若把「中華民國憲法」搬出來，他們會振振有詞地嗆著說：「我們是屬於「中華民國」「境內」的「愛國份子」，及「中國大陸」也是我們的「境內」地區，但是這些不承認「中華民國」或視它為「外來政權」的「台獨人士」，才是「境外」的「叛亂份子」甚至是「賣國賊」，通通違法抓起來嚴辦！」這將是不可思議且令人匪夷所思，更是可嘆可悲又可怕啊！

「台灣」必須「正名制憲」，才能釐清領土及主權，以消除「中華民國憲法」的爭議與荒謬

因此，我們贊同「喜樂島」發言人張君瑜，在最近的記者會中指出：隨著中國對「台灣」的全面滲透加劇，「台灣」將進入制憲討論的關鍵時期，喜樂島聯盟主張「正名制憲」，正是「台灣」最需要及迫切的改變；「台灣」必須要有自己的憲法，讓「台灣」的領土（國境）和主權有清晰的定位，再以明確的「兩國」立場去防制敵國中國的滲透、對抗紅色中國供應鏈尤其是媒體網路，甚至還必需確立「中國（共）代理人」法案，才能在國家安全和經濟發展上制定長遠國家戰略，經營國際優勢，加入「美、日、澳、印……等」的印太民主同盟，以確保「台灣」永續的安全與發展。

「支持統一」是不是「叛國」？是叛什麼樣的「國」？究竟誰在「叛國」？

又在最近，蔡英文總統連任競選辦公室發言人、民進黨立委林靜儀在元旦時接受《德國之聲》訪談時直言「支持統一就是叛國」，但在隔日即辭去發言人一職；隨後不久，國民黨立委陳宜民馬上跳腳譴責林發言人甚至質疑蔡總統的立場，他說：怎麼會連最基本的「中華民國憲法」都不了解，也不知道尊重「言論自由」是普世價值？我們不清楚陳立委是否知道：「中華民國憲法」在制定時，「台灣」仍在「日本」的統治之下；但值得欣慰的是，一向是「黨國専制」的中國國民黨，也開始尊重「言論自由」！

而新黨更直指林發言人的如此說才是真正的「叛國」！我們真不清楚他們憑什麼指控林是「叛國」？是叛那個「國」？我們可想而知：他們心中的「國」，應該不會是「台灣」，但如果是「中華民國」，它不只於1949年時已經被「中華人民共和國」或「中國」所滅亡，甚至它被聯合國大會（2758決議文）在1971年10月25日：正式宣布完全被「中國」所合法取代，那麼國、新所指的真正「叛國」者，應該是他們偉大的總裁蔣介石，因為「中華民國」是亡在他的手中！

「台灣」的確是一個「不正常」的社會，若以「正常」的社會或國家而言，林立委兼發言人是一點都沒錯，因為中國時時對「台灣」文攻武嚇且打壓其國際空間，甚至用1,000多枚飛彈對準更一心想併吞「台灣」，十足是「台灣」的敵國，因此要與「敵國」統一，這不是「叛國」，那麼什麼才是「叛國」？

正視並解決「中華民國憲法」的爭議與荒謬，唯有「正名制憲」，方能使「台灣」國家正常化及生存發展

悲哀遺憾的是：「中華民國憲法」如上所述，仍然包含了「敵國中國」的領土，而那些親中舔共的國、親、新三黨甚至把「中國」視為其祖國，如果這些咬「台灣」布袋的窩囊老鼠，沒有從「台灣」的土地上掃入歷史的灰燼裡，那麼「台灣」將永無寧日，及那「中華民國憲法」的爭議、荒謬及矛盾等的「不正常」現象，若不好好地正視並早日制定屬於「台灣」的「新憲法」，則「台灣」將永難成為一個「正常的國家」，因此「中華民國憲法」就是「台灣」要生存及發展的最大阻礙與危機！