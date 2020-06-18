2008年李登輝牽起馬英九的手，喊出『新台灣人』的口號。根據公理正義，把事實向人民說個清楚，大家攜手一起跨越錯誤的舊時代和錯誤的政黨政客，一起邁向現代化的新國家。這才是貨真價實的『新台灣人』。圖／擷自網路

一個舊時代必須清算舊時代留下的負債，才能結束舊時代，進入新時代。台灣要如何成為現代化新國家，絕不只是個學術課題，更是關乎每個人幸福的大問題。今天台灣人之所以過得不快樂，就因為我們背負了太多的歷史負債。這些負債一日不加以清算，台灣就永遠要在歷史錯誤中糾纏不清，不但真理不彰，而且治絲益棼。日本能夠脫亞入歐成為亞洲唯一的現代化國家，其實也是經歷過新舊文化矛盾和激烈的衝突，好不容易才得到的成功。和日本比起來，台灣的歷史負債遠超過日本。除了『中國文化』和洗腦必須超越之外，還有兩個『中國』必須超跨越。我們想要幸福，首先必須要認清我們的負債，用更大的智慧、勇氣和耐心，好好清算舊時代，建立新台灣。

和2000到2008陳水扁朝小野大的情勢不同，2016年蔡英文民進黨全面執政。讓人民了解歷史真相，釐清是非黑白，養成政治判斷能力，避免受到政黨或媒體的操控，本來是清算歷史的最好時機。但是民進黨不此之圖，只看到政客們拼命爭權奪利，和國民黨政客沒有甚麼兩樣。或許是台灣人還沒能從國民黨洗腦中覺醒過來；或許是蔡英文本身國民黨黨國背景的遺毒作祟；或許是民進黨信仰不純、信念不堅，總之我認為是台灣人的失敗。現在蔡英文民進黨又再次全面執政。應該好好清算一下舊時代的遺毒和負債，這才是改革的根本之道。每次看到不良政客在那邊胡說八道，侮辱人民的智商，實在令人生氣。

認清歷史負債

如何清算我們的負債，可能不是那麼簡單，大家可以好好想一想。但是認知我們歷史的負債，是最起碼該走的第一步吧。今天讓所有台灣人不快樂的，差不多就是這些負債了。

首先應該是『中華人民共和國』和『中國共產黨』。台灣人為什麼欠下這筆債務？欠了多少？讓他們對我們軍事威脅、外交打壓、經濟文化統戰、匪諜滲透，讓台灣人天天過得窩囊又憋屈。共產黨有共產黨的一本帳，國民黨又有國民黨的一本帳。台灣人要認帳嗎？民進黨總該有自己的一本帳吧？

其次就是『中華民國』和『中國國民黨』。常常聽到一個說法，說要不是蔣介石和國民黨，台灣早就被共產黨統一了。又有人說，國民黨撤退來台時，帶來多少噸黃金。難道九千億黨產也是國民黨帶來的？還說台灣沒有人才，台灣經濟的發達，要歸功於國民黨從中國帶來的菁英；台灣沒有文化，而中國人帶來了五千年的中國文化。現在連『中華文化』都成了共產黨統戰的工具，不知大家認不認這個帳？然而台灣人有沒有另外一本帳呢？今天台灣政治上的分歧和混亂，主要來自國民黨黨國體制遺留下來不公平的階級和制度。這些制度製造出很多政治、經濟的既得利益者和共犯結構。而『中華民國』、『中華民國憲法』、『國旗』、『國歌』、『國父』、『國父遺像』都成了國民黨鬥爭台灣人的法寶，也成了台灣人永遠還不清的債務。『二二八大屠殺』、『三七五減租』、『四萬換一塊』、『白色恐怖』、『林宅血案』、『陳文成命案』，這些台灣人都活該？兩個『中國』都仇恨日本，連被他們出賣給日本的台灣，也成了他們遷怒洩憤的冤大頭。到底誰欠誰啊？

狡猾政客顛倒是非

如果這些歷史錯誤沒有得到清算，而任由狡猾的政客胡說八道，顛倒是非，人民就永遠在爛泥巴裡打滾，永遠愚昧而被操弄，而台灣也就永遠沒有是非。然而諷刺的是，中國的打壓和國民黨的傾中，反而成了有黨國背景的蔡英文勝選的芒果乾。這筆帳又該怎麼算呢？

作為公平正義最後一道防線的司法，為什麼民進黨不推寫在黨綱的『陪審制』？清算一定會引起既得利益者的反抗。如果把審判權交給具有黨國意識型態的法官，那豈不等於「請鬼開藥單」？台灣的政治改革，千頭萬緒。如果要我把對蔡英文的期待，減少到唯一的一件，那就請蔡英文推行『陪審制』吧。這應該是很謙卑的要求了。畢竟妳承諾過人民最大期待的司法改革，而妳的同志，柯建銘和鄭運鵬都聯署承諾『陪審制』的啊！當人家拿出他簽署過的聯署書時，鄭運鵬說是高層指示不要『陪審制』的。妳完全講不出不推『陪審制』的理由。難道妳有甚麼難言之隱嗎？民進黨很多人都受過國民黨司法迫害，難不成民進黨也想學國民黨操控司法？你們的信用已經破產了！你們不在乎嗎？一些網路自媒體如『童溫層』、『政經關不了』等等，還有臉書很多貼文對你們和蔡總統的批評和質疑，你們置若罔聞、裝聾作啞，完全不加回應。我不知道你們是甚麼想法。童文薰律師所說的極弱音，或許會像孟姜女哭倒萬里長城一樣，把你們自以為無人可以挑戰的政權給哭倒。

2008年李登輝牽起馬英九的手，喊出『新台灣人』的口號。這個深具遠見卻不無虛假的口號，今天或許是打破藍綠框框，把是非黑白辯個清楚，徹底清算歷史負債的時候了。根據公理正義，把事實向人民說個清楚，然後大家攜手一起跨越這個錯誤的舊時代，和錯誤的政黨政客，一起邁向現代化的新國家。這才是貨真價實的『新台灣人』。