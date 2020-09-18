中共網路審查單位放任五毛大罵國民黨到中國參加「海峽論壇」，是要飯的行為——是誰故意拆了海峽論壇戲台？圖／擷自公視新聞

中共罵國民黨是丐幫，其實自己財政也是奄奄一息，不敢多印草紙，只好改用數位貨幣，殊不知，丐幫有兩種：一種安靜乞討，另一種霸道行搶。國共丐幫在中國皆有行搶歷史，只是，國民黨已經接受文明法治洗禮了。

是誰要讓老習出醜？

中共央視當然姓黨，李紅被授意修理國民黨之後，不只沒有道歉，還放狗咬人，落井下石，耍弄國民黨秘書長，這還不打緊，被稱為中國義和團大本營的「帝巴出征」，蜂擁上網路，把國民黨罵成丐幫，網路管制一向嚴格的微信公眾號，並沒有刪帖，還一派自然，違反中共網路審查單位的工作要件，居然放任五毛大罵國民黨到中國參加「海峽論壇」，是要飯的行為，刻意嚇跑客人，也讓國民黨丐幫形象，一下子紅遍中國，看樣子，中共是故意把國民黨抹黑，讓國民黨要回家鄉重拾舊山河，製造困難。

更有甚者，五毛還翻牆到台灣留言，可見，故意洗臉國民黨，是中共某一個派系有組織的陽謀，這下子曾經代理黨主席的林姓台商，也無法忍受，決定不去了。

中共對台灣的策略，就是分化國民黨和民進黨，讓藍綠團體對立，沒想到這一次的丐幫事件，把國民黨推向民進黨的懷抱，險些同仇敵愾起來，所以連勝文也罵央視太傻，沒腦子。

國台辦搭好的戲台子，幾乎被中共中南海毀了，簡單說，就是中宣部要拆國台辦的戲台，這齣戲就演得有點玄機了，如果主辦「海峽論壇」是既定政策，敲鑼打鼓，也就為了營造萬眾歸心，鼓動台商中國情感，對準台商撈錢，尤其在共產黨被水災洗臉兩個多月，內憂外患的時刻，外商紛紛逃離，能夠利用論壇大拜拜，穩住台商陣腳，增加就業率，單單為了這個目標，就不應該以尖酸刻薄語言，讓國民黨下不了台，反過來看，央視一句話惹禍，這裡面明顯就有拆台的動機，到底誰是幕後藏鏡人？要讓這齣戲演不下去，來打擊習近平威信，恐怕需要查一查，如果不敢查，表示老習的運途已經走到終點了。

這些紅色五毛的言論太幼稚，因為國民黨並不窮，只因為黨產被凍結，和台灣政府打官司，很多黨國高幹和共產黨一樣，藏富在雲端，雲深不知處，想要拿出來用的時候，還是難不倒，畢竟台灣的金融自由比中國暢通太多，不像中共高官把美金放海外，現在因為美中翻臉，還不敢承認這些錢的主人是誰，白白便宜了美歐民主國家的國庫。



作者指出：中共才是名符其實大乞丐，公務員和老師薪水已經欠薪好幾個月，很多窮省分稅收不足，必須打白條向銀行或者商人借錢度日，居然還敢罵國民黨是丐幫。示意圖／Pixabay ，國民黨臉書，民報合成

乞丐罵乞丐太傷感

過去，國民黨撈錢太兇，被人民推向海峽，搭船落跑到台灣，沒想到神州大地換了共產黨，撈得更厲害，這兩黨有志一同，當官為撈錢，瞎了眼還是中國人民，現在，中共高幹每一個都姓「趙」，小小村官還可以藏黃金三十公斤，大黨官就不用說了，簡單講，這個紅色丐幫，發跡之後胡亂撒錢，如今錢要不回來，現在雖然高掛丐幫旗幟，乞丐卻不窮。

天下的丐幫有兩種：民主國家的丐幫，需要討飯募款，另一種丐幫直接動手向人民行搶。上個月，山西平遙一條古蹟熱鬧街上，20戶的人民財產，門口一夕被貼上縣政府封條，直接被共產了，屋主拉布條抗爭，全部被丟進監獄，這就是中共丐幫的嘴臉行徑，更不用說，從去年開始，中共對地下錢莊收割韭菜，股市更是被丐幫一割再割，割完股市就用武漢瘟疫的篩檢試劑斂財，把人民韭菜也製造成乞丐，這下好了，老習喊出經濟內循環，這才發現原來天子腳下，卻是一堆乞丐，乞丐眾多，可惜買不起商品，如何用來搞內循環？

中共現在才是名符其實大乞丐，公務員和老師薪水已經欠薪好幾個月，很多窮省分稅收不足，必須打白條向銀行或者商人借錢度日，這樣的紅色黨國，距離倒閉時間已經不遠，自己就是百分百乞丐，居然還敢罵國民黨是丐幫，實在太不懂國共歷史了。