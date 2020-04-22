台灣人有義務，為自己建構清晰的台灣國家意象。華航正名似乎又是風聲大雨點小，軍艦染疫已蓋過正名議題，即使前些日子華航正名是熱點討論的議題時，民進黨民代上政論節目，談的是如何彩繪機身，呼哢一下台灣人？是不是那些黨國遺民就是兇悍不好惹，而台灣人好騙？

中國武肺成全球疫災，讓華航正名議題引動台灣人關注自己國家的名稱。個人為2018年東京奧運正名執委，第一場辯論會的與辯人，卻沒有反方，國際法專家黃居正教授是第4場與辯人，5場辯論都沒反方，但守舊勢力卻不斷透過媒體及運動員等各管道放出假消息，說正名就會失去參賽資格，致使東奧正名公投，最後逆轉功虧一饋。今華航正名已弓在弦上，但跟2018東奧正名一樣，馬上就有反方提出混淆視聽的「鬼扯」說法，希望影響支持者的判斷。

感謝推動東奧正名時就曾義務幫忙的黃居正教授，再次跳出來駁斥反方說法，看國民黨連年輕代立委也反對華航正名，林孟楷竟說衍生成本11億不得由華航及納稅人支付。航空器乃國家主權的延伸，更何況是國航，花11億又怎樣，值得啊！主權、金錢孰輕孰重？

保守勢力藉航權阻撓正名

保守勢力並再拿航權、航道，來阻撓正名。清大國際法專家黃居正：「之前復興航空解散、遠航停飛，交通部收回航空公司航權，重新分配，也不必與他國重新談判；星宇航空加入台灣與越南航線，也不必重談台越航權，「因為當初航權協定就沒有說要由誰飛」。他強調，認為「華航正名會影響台灣航權」的說法，根本是「鬼扯」。」

近日欣見本土第一大報推出華航必需正名之社論多篇，想見蔡政府內部也已有了共識，蘇內閣也有對等的回應，民氣可用，時機稍縱即逝，快把握。不過，真怕風聲大雨點小，或表面行事，看國民黨都以文宣「正名倒數計時器」，譏諷交通部，諒你也不敢！似乎是看透你們？

然正名不要只做表面，只做半套，民進黨籍立委於政論節目裡提到事涉航道、航權、經費等長遠的大問題，得從長計議，不如可以先在飛機上彩繪台灣意象，要不然把CHINA AIRLINES 縮小，跟護照的說法一致，把護照上的TAIWAN 放大，CHINA AIRLINES 縮小，這種頭痛醫頭的鄉愿作法，無法建構清晰的台灣國家意象。台灣就算內部對國家認同尚未取得絕對共識，但國家名稱與國際接軌，在國際上使用TAIWAN作為國家名稱，以免被捲入中國病毒下的反中浪潮，這已是全民共識，也是全面執政下民進黨政府在行政層面權力所及，絕對能做的。

外交部長吳釗燮8日在外交部推文：「朋友們，台灣來了！我們共同應對挑戰。」美國參議員克魯茲也轉推吳釗燮推文，結語：「台灣崛起，中國卻正在墜落。」

台灣來了，台灣崛起？要國際接納台灣，首要應顧及自我尊嚴，不是嗎？機身寫著CHINA載運救援物資，如果連這點政治敏感度都沒，外交部、交通部的政治意識、實踐力在人民心中也真打折扣？值全球反中時刻，台灣人當勇於去中避禍，絕不跟CHINA牽扯不清，此次載運口罩事件，既已點燃華航正名的民意怒火，不管要付出多高的代價華航及交通部都應該要做。

從華航正名起，護照、新版身分證等，一起正名，建構清晰的台灣國家意象。